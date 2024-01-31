Apple Vision Pro’nun pil ömrü üzüyor: İncelemeler ne diyor?

Vision Pro’yu inceleyenlerden birisi olan Brian Tong ve aslında diğerleri cihaz hakkında neredeyse benzer şeyleri söylüyor. Ve Vision Pro için söylenenler sanki yıllardır duyduğumuz şeylere benziyor. Tong’a göre cihazda bir uygulama açmanın en iyi yolu Siri’yi kullanmak çünkü ekran klavyesi çok da kullanışlı değil. Öte yandan şarj konusu ise en önemli konu diyebiliriz.
Pil ömrü bir sorun
Apple, Vision Pro'nun pilinin şarj başına iki saate kadar dayandığını ve yalnızca video izlemenin bunu 2,5 saate kadar uzatacağını söylüyor. Apple’ın bu iddiası testler ile örtüşüyor.
Bu arada Apple’dan ek bataryalar almak mümkün, fiyatı 199 dolar. Ayrıca Vision Pro'nun pili değiştirildiğinde tekrar açılmasının bir dakikadan az sürüyor. Öte yandan Vision Pro'nun bir prize bağlı olarak da kullanılabileceğini ve pilin siz kullandıkça şarj olacağını unutmamak gerek.
Karmaşık bir deneyim
Eleştirilen alanlardan birisi de aslında yine genel bir sorun: hissiyat. Telefon veya bilgisayar kullandığınızda bunu hissedersiniz zira bir geri bildirim alırsınız. Bu titreşim olur veya tuşa basma hissiyatı olur ama VR/AR başlıklarda bu süregelen bir sorun. Vision Pro da farklı değil gibi görünüyor. Yani her şeyi el ve göz izleme ile halletmek zor.
Wall Street Journal'dan Joanna Stern ise Vision Pro’yu kayak yaparken kullandı. Stern, 2200 x 2200 çözünürlükte, 30 fps ve 1:1 en-boy oranında biçimlendirilmiş video çıkışına dayanarak, kalitenin iyi göründüğünü ancak bir çift Meta Ray-Ban gözlüğün binlerce dolar daha ucuza yakalayabileceğinden çok daha iyi olmadığını söyledi.
Ve Stern cihazı 24 saat boyunca taktı. Yorumları ise aslında marka ve model bağımsız olarak sıkça duyduğumuz şeyler; ağır, pil ömrü kötü, çok fazla anlamlı uygulama yok ve bazen hatalar yaşanıyor. tern'e göre en iyi kullanım alanları Vision Pro'yu iş bilgisayarı olarak kullanmak ve film izlemek. Apple’ın da zaten bu cihazı genel kullanıcıya önermediğini söylemek gerek, kaldı ki üründeki “Pro” takısı da bunun için var.
Genel ve son yorumlar
Vision Pro’nun kendi alanının en iyisi ve yapmak istediğini en iyi şekilde uyguluyor olması Apple ve endüstri için oldukça iyi. Ancak çok daha temel ve aşılması gereken sorunlar var. Bunlar aslında Apple ile de ilgili değil, genel bir sorun:
- Mesela, bu tip başlıkları her kullandığınızda saçınızı mahveden bir bilgisayar istiyor musunuz?
- Makyaj yapmışsanız bu başlığı yüzünüze takmak ister miydiniz?
- Ne ile uğraştığınızı başkasına kolayca gösteremeyeceğiniz bir ürün sizin için uygun mu?
- El takibi gibi işlevler için sürekli aydınlık bir odada çalışmak sorun olur mu?
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.