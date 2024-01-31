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    Apple Vision Pro’nun pil ömrü üzüyor: İncelemeler ne diyor?

    Apple’ın uzunca bir süredir ilk yeni ürünü olan Vision Pro için incelemeler paylaşıldı. ABD’de satışa sunulan cihaz hakkında karmaşık fikirler söz konusu ve pil ömrü ise bambaşka bir konu.
    Apple Vision Pro’nun pil ömrü üzüyor: İncelemeler ne diyor? Tam Boyutta Gör
    Apple'ın Vision Pro başlığı 2 Şubat tarihinde ABD piyasasında raflardaki yerini almaya başlayacak ve ilk incelemeler de şimdiden paylaşılmış durumda. Bununla birlikte Vision Pro birkaç haftadır ön siparişte ve gelen haberler Apple’ın şimdiden 200.000 adet sattığı yönünde. Geçtiğimiz hafta tahmini satış rakamı 160 bin ila 180 bin arasındaydı ve yeni satış rakamı müşteri ilgisinin düştüğünü gösteriyor. Aynı zamanda Vision Pro’nun pil ömrü gibi detaylar da ilk incelemeler sonucunda ortaya çıktı. Ve bu pek istenen seviyede değil.

    Vision Pro’yu inceleyenlerden birisi olan Brian Tong ve aslında diğerleri cihaz hakkında neredeyse benzer şeyleri söylüyor. Ve Vision Pro için söylenenler sanki yıllardır duyduğumuz şeylere benziyor. Tong’a göre cihazda bir uygulama açmanın en iyi yolu Siri’yi kullanmak çünkü ekran klavyesi çok da kullanışlı değil. Öte yandan şarj konusu ise en önemli konu diyebiliriz.

    Pil ömrü bir sorun

    Apple, Vision Pro'nun pilinin şarj başına iki saate kadar dayandığını ve yalnızca video izlemenin bunu 2,5 saate kadar uzatacağını söylüyor. Apple’ın bu iddiası testler ile örtüşüyor.

    Apple Vision Pro’nun pil ömrü üzüyor: İncelemeler ne diyor? Tam Boyutta Gör
    Tong'a göre Vision Pro, tek şarj ile 3 saat 9 dakika 3D video oynatabiliyor ve genel kullanım senaryosunda ise 2 saat 26 dakika dayanıyor. Yani eğer Vision Pro’da oyun oynamak amaçlanıyorsa bu pil ömrü daha da azalacaktır. Cihaza bir kablo ile bağlanan bataryayı şark etmek için ise 90 dakika gerekiyor. Bu arada bu ayrık bataryanın kapasitesi ise 3.166 mAh, yani esasında oldukça düşük. İlginç bir şekilde bazı incelemelerde bataryanın 5.000 mAh pile sahip bazı akıllı telefonlardan bile daha ağır olduğu belirtiliyor. Açıkçası pilin hem küçük hem de neden ağır olduğu bir muamma.

    Bu arada Apple’dan ek bataryalar almak mümkün, fiyatı 199 dolar. Ayrıca Vision Pro'nun pili değiştirildiğinde tekrar açılmasının bir dakikadan az sürüyor. Öte yandan Vision Pro'nun bir prize bağlı olarak da kullanılabileceğini ve pilin siz kullandıkça şarj olacağını unutmamak gerek.

    Karmaşık bir deneyim

    Apple Vision Pro’nun pil ömrü üzüyor: İncelemeler ne diyor? Tam Boyutta Gör
    Vision Pro’yu inceleyen The Verge, Youtuberlar ve diğer basın mensupları genellikle karmaşık bir deneyim yaşadıklarını aktarıyorlar. Vision Pro’nun bazı yönlerinin -özellikle de ekran, göz takibi ve ekosistem uyumluluğu- büyüleyici olduğu belirtilirken bazı yönlerinin ise sanki tamamen bitmemiş hissi verdiği belirtiliyor. Bu yorumu aslında diğer tüm VR/AR başlıklarında senelerdir duyuyoruz.

    Eleştirilen alanlardan birisi de aslında yine genel bir sorun: hissiyat. Telefon veya bilgisayar kullandığınızda bunu hissedersiniz zira bir geri bildirim alırsınız. Bu titreşim olur veya tuşa basma hissiyatı olur ama VR/AR başlıklarda bu süregelen bir sorun. Vision Pro da farklı değil gibi görünüyor. Yani her şeyi el ve göz izleme ile halletmek zor.

    Wall Street Journal'dan Joanna Stern ise Vision Pro’yu kayak yaparken kullandı. Stern, 2200 x 2200 çözünürlükte, 30 fps ve 1:1 en-boy oranında biçimlendirilmiş video çıkışına dayanarak, kalitenin iyi göründüğünü ancak bir çift Meta Ray-Ban gözlüğün binlerce dolar daha ucuza yakalayabileceğinden çok daha iyi olmadığını söyledi.

    Ve Stern cihazı 24 saat boyunca taktı. Yorumları ise aslında marka ve model bağımsız olarak sıkça duyduğumuz şeyler; ağır, pil ömrü kötü, çok fazla anlamlı uygulama yok ve bazen hatalar yaşanıyor. tern'e göre en iyi kullanım alanları Vision Pro'yu iş bilgisayarı olarak kullanmak ve film izlemek. Apple’ın da zaten bu cihazı genel kullanıcıya önermediğini söylemek gerek, kaldı ki üründeki “Pro” takısı da bunun için var.

    Genel ve son yorumlar

    Apple Vision Pro’nun pil ömrü üzüyor: İncelemeler ne diyor? Tam Boyutta Gör
    Birçok yorumcu Vision Pro'nun dijital dünyada yapılabilecekleri yeniden hayal eden bir ses/görüntü kalitesiyle VR alanında şimdiye kadarki en büyük teknolojik sıçrama olduğu konusunda hemfikir. Ancak ürün özelin geliştirilmesi gerek çok şey var: Ağırlık, geri bildirim, daha iyi kontroller, daha fazla uygulama ve elbette fiyat. Vision Pro’nun başlangıç fiyatı 3.499 dolar ve daha fazla kapasite gibi ek özelleştirmelerle bu birkaç bin dolar daha artıyor.

    Vision Pro’nun kendi alanının en iyisi ve yapmak istediğini en iyi şekilde uyguluyor olması Apple ve endüstri için oldukça iyi. Ancak çok daha temel ve aşılması gereken sorunlar var. Bunlar aslında Apple ile de ilgili değil, genel bir sorun:

    • Mesela, bu tip başlıkları her kullandığınızda saçınızı mahveden bir bilgisayar istiyor musunuz?
    • Makyaj yapmışsanız bu başlığı yüzünüze takmak ister miydiniz?
    • Ne ile uğraştığınızı başkasına kolayca gösteremeyeceğiniz bir ürün sizin için uygun mu?
    • El takibi gibi işlevler için sürekli aydınlık bir odada çalışmak sorun olur mu?

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/95906/heres-what-to-expect-from-the-vision-pros-battery-performance/index.html https://www.tweaktown.com/news/95891/apple-has-reportedly-already-sold-200-000-units-of-its-upcoming-vision-pro-headset/index.html https://www.wsj.com/tech/apple-vision-pro-review-39f2d82e?mod=tech_lead_story https://www.theverge.com/24054862/apple-vision-pro-review-vr-ar-headset-features-price
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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