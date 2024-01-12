Apple Vision Pro'yu sipariş verenler öncelikle yüz taramasından geçecek

Tam Boyutta Gör Apple Vision Pro, kullanıcının yüzüne tam olarak uyum sağlamak için çeşitli aksesuarlara ihtiyaç duyan bir ürün. Bu nedenle Apple, kullanıcıların sipariş verirken doğru ölçülerde aldıklarından emin olmaları için Apple Store uygulaması üzerinden yüzlerinin üç boyutlu taramasını isteyecek.

3500 dolarlık Apple Vision Pro neler sunacak? İşte ilk içerikler 6 sa. önce eklendi

Bu, Apple tarafından açıklanan bir detay değil ancak Apple Store uygulamasında keşfedilen kodda ifade şu şekilde; “Apple Vision Pro için ölçünüzü belirlemek amacıyla yüzünüzü tarayabilirsiniz.” Bu tarama, kullanıcılara boyut bilgisi sağlayacak; böylece sipariş sırasında ölçü tahmininde bulunmalarına gerek kalmayacak.

Apple, başlığın iyi oturmasını sağlamak için farklı boyutlarda kafa bandı ve light seal (yüze oturan yastık) sunacak. Ölçü bilgisi paylaşılmadı ancak Apple, kutunun içinden iki farklı band çıkacağını söylüyor. Vision Pro ön siparişleri 19 Ocak’ta başlayacak, 2 Şubat’ta satışa sunulacak. 256GB depolama alanına sahip başlığın fiyatı 3500 dolar.

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Apple Vision Pro'yu sipariş verenler yüz taramasından geçecek