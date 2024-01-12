Apple Vision Pro'yu sipariş verenler öncelikle yüz taramasından geçecek

Bu, Apple tarafından açıklanan bir detay değil ancak Apple Store uygulamasında keşfedilen kodda ifade şu şekilde; “Apple Vision Pro için ölçünüzü belirlemek amacıyla yüzünüzü tarayabilirsiniz.” Bu tarama, kullanıcılara boyut bilgisi sağlayacak; böylece sipariş sırasında ölçü tahmininde bulunmalarına gerek kalmayacak.
Apple, başlığın iyi oturmasını sağlamak için farklı boyutlarda kafa bandı ve light seal (yüze oturan yastık) sunacak. Ölçü bilgisi paylaşılmadı ancak Apple, kutunun içinden iki farklı band çıkacağını söylüyor. Vision Pro ön siparişleri 19 Ocak’ta başlayacak, 2 Şubat’ta satışa sunulacak. 256GB depolama alanına sahip başlığın fiyatı 3500 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.