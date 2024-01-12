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    Apple Vision Pro'yu sipariş verenler öncelikle yüz taramasından geçecek

    Apple'ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro, 2 Şubat'ta satışa çıkacak. AR/VR başlığı sipariş verenlerin yüz taraması dahil birkaç aşamadan geçmeleri gerekecek. 
    apple vision pro sipariş yüz tarama Tam Boyutta Gör
    Apple Vision Pro, kullanıcının yüzüne tam olarak uyum sağlamak için çeşitli aksesuarlara ihtiyaç duyan bir ürün. Bu nedenle Apple, kullanıcıların sipariş verirken doğru ölçülerde aldıklarından emin olmaları için Apple Store uygulaması üzerinden yüzlerinin üç boyutlu taramasını isteyecek.

    Bu, Apple tarafından açıklanan bir detay değil ancak Apple Store uygulamasında keşfedilen kodda ifade şu şekilde; “Apple Vision Pro için ölçünüzü belirlemek amacıyla yüzünüzü tarayabilirsiniz.” Bu tarama, kullanıcılara boyut bilgisi sağlayacak; böylece sipariş sırasında ölçü tahmininde bulunmalarına gerek kalmayacak.

    Apple, başlığın iyi oturmasını sağlamak için farklı boyutlarda kafa bandı ve light seal (yüze oturan yastık) sunacak. Ölçü bilgisi paylaşılmadı ancak Apple, kutunun içinden iki farklı band çıkacağını söylüyor. Vision Pro ön siparişleri 19 Ocak’ta başlayacak, 2 Şubat’ta satışa sunulacak. 256GB depolama alanına sahip başlığın fiyatı 3500 dolar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 2 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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