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    Anlık Bildirim

    Apple Vision Pro, planları bozdu: Samsung'un cevabı gecikecek

    Apple, Vision Pro olarak adlandırdığı karma gerçeklik gözlüğünün duyurusunu bir süre önce yapmıştı. Görünüşe göre Apple’ın bu hamlesi Samsung'un planlarını bozmuş olabilir.
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    Apple Vision Pro, Samsung'un planlarını bozdu Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz Vision Pro gözlüğü ile karma gerçeklik alanına giriş yaptığını duyurdu. Apple’ın çözümü 3.499 dolar gibi ciddi bir fiyat etiketiyle önümüzdeki yılın başlarında çıkış yapacak. Öte yandan okyanusunda diğer ucunda ise Samsung’un Vision Pro’ya bir rakip geliştirdiği söyleniyordu. Görünüşe göre bu gizemli ürün için biraz daha beklemek gerekecek.

    Samsung'un Vision Pro cevabı gecikecek

    Birkaç hafta önce ortaya çıkan bilgilerde Apple Vision Pro'nun Samsung'un tasarım ekibini bahsi geçen XR gözlüğünü yeniden tasarlamaya ittiğinden söz edilmişti. Samsung’un XR gözlüğü Genişletilmiş Gerçeklik (Extended Reality) olarak konumlandırılacak ve esasında AR/VR ortamlarının birleşimini sunacak. Tıpkı Vision Pro gibi diyebiliriz.

    Şimdi gelen bilgiler ise Samsung’un XR gözlüğünün en az 6 ay erteleneceği iddia ediliyor. İlk raporlar XR’ın 2024 başında geleceğini söylüyordu ancak bu tarih 2024 ortalarına veya daha sonrasına çekilmiş durumda. Bu ertelemenin kesin nedeni belirsiz ancak bunun Vision Pro sonrasında gündeme gelmesi cihazın özelliklerinin rekabet için yeterli olmayabileceği anlamını taşıyor. Bundan dolayı Samsung, ekranlar dahil olmak üzere üründe bir dizi tasarım değişikliği yapmaya karar vermiş olabilir.

    Samsung’un XR gözlüğü donanımsal ve tasarımlar değişikliklerle gecikirken işin yazılım tarafında ise teknoloji devi Google ile birlikte çalışıyor. Samsung ve Google, XR’ın bir üründen ziyade platform olmasını istiyor.

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    mk148a 1 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 3 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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