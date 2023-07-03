Apple, cep yakan Vision Pro üretiminde sorun yaşıyor! İşte nedeni

Vision Pro üretimi zorlu geçiyor
Financial Times'ın süreç hakkında doğrudan bilgi sahibi olan kişilere dayandırdığı haberine göre Apple, tasarım karmaşıklığı nedeniyle Vision Pro gözlüğünün üretim tahminlerinde aşağı yönlü olacak şekilde büyük ölçüde değişiklik yapmak zorunda kaldı.
Geçtiğimiz ay piyasaya tanıtılan ve önümüzdeki yılın başlarında ABD'de satışa sunulması beklenen Vision Pro, Meta'nın en pahalı Quest gözlüğünün maliyetinin üç katından fazla olan 3.499 dolarlık bir başlangıç fiyat etiketine sahip. Fiyatın yüksek olması bir yana yeni raporlar Vision Pro’nun tek üreticisi olan Çinli Luxshare'in 2024 yılında 400.000 adetten daha az Vision Pro üretmeye hazırlandığını gösteriyor. Bu arada Apple’ın daha önce ilk 12 ay içinde 1 milyon adet gözlük satışı hedefi vardı.
FT ayrıca Apple’ın Çin merkezli iki tedarikçiden ilk yıl 130.000 ila 150.000 adet için yeterli bileşen istediğini ve cihazın daha uygun fiyatlı bir versiyonu için planların geri çekildiğini yazdı. Vision Pro üretimindeki en büyük zorluğun ise mikro OLED ekranların üretilmesi olduğu belirtildi. Raporda, Apple'ın hatasız mikro-OLED'lerin veriminden memnun olmadığının altı çiziliyor. Bununla birlikte Apple’ın 2024 üretim tahminindeki kesinti Luxshare'i de "hayal kırıklığına uğrattı" zira Luxshare önümüzdeki yıllarda kapasitesini yılda yaklaşık 18 milyon ünite üretebilecek şekilde artıracaktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D