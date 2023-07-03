Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, cep yakan Vision Pro üretiminde sorun yaşıyor! İşte nedeni

    Apple, geçtiğimiz ay uzunca bir aradan sonra ilk büyük ürünü olan Vision Pro gözlüğünü tanıtmış ve fiyatını açıklamıştı. Ancak raporlar Apple’ın Vision Pro üretiminde zorlandığını gösteriyor.
    1
    Apple, cep yakan Vision Pro üretiminde sorun yaşıyor! Tam Boyutta Gör
    Apple’ın 2014 yılından sonra tanıttığı ilk yeni büyük ürün olan Vision Pro, görünüşe göre zorlu bir süreçten geçiyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik gözlüğü olan Vision Pro, hem yatırımcılar hem de geliştiriciler tarafından ilgiyle karşılanmış olsa da üretim noktasında sıkıntılar bulunuyor. Aktarılanlara göre Vision Pro’da ciddi bir tasarım karmaşıklığı bulunuyor.

    Vision Pro üretimi zorlu geçiyor

    Financial Times'ın süreç hakkında doğrudan bilgi sahibi olan kişilere dayandırdığı haberine göre Apple, tasarım karmaşıklığı nedeniyle Vision Pro gözlüğünün üretim tahminlerinde aşağı yönlü olacak şekilde büyük ölçüde değişiklik yapmak zorunda kaldı.

    Geçtiğimiz ay piyasaya tanıtılan ve önümüzdeki yılın başlarında ABD'de satışa sunulması beklenen Vision Pro, Meta'nın en pahalı Quest gözlüğünün maliyetinin üç katından fazla olan 3.499 dolarlık bir başlangıç fiyat etiketine sahip. Fiyatın yüksek olması bir yana yeni raporlar Vision Pro’nun tek üreticisi olan Çinli Luxshare'in 2024 yılında 400.000 adetten daha az Vision Pro üretmeye hazırlandığını gösteriyor. Bu arada Apple’ın daha önce ilk 12 ay içinde 1 milyon adet gözlük satışı hedefi vardı.

    FT ayrıca Apple’ın Çin merkezli iki tedarikçiden ilk yıl 130.000 ila 150.000 adet için yeterli bileşen istediğini ve cihazın daha uygun fiyatlı bir versiyonu için planların geri çekildiğini yazdı. Vision Pro üretimindeki en büyük zorluğun ise mikro OLED ekranların üretilmesi olduğu belirtildi. Raporda, Apple'ın hatasız mikro-OLED'lerin veriminden memnun olmadığının altı çiziliyor. Bununla birlikte Apple’ın 2024 üretim tahminindeki kesinti Luxshare'i de "hayal kırıklığına uğrattı" zira Luxshare önümüzdeki yıllarda kapasitesini yılda yaklaşık 18 milyon ünite üretebilecek şekilde artıracaktı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

    Profil resmi
    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    r32 gaz nedir forma arkasına isim yazma nerede yazılır pes 2013 crack philips 55pus8807 yorumlar tefal mi philips mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X4 Pro 5G
    Xiaomi POCO X4 Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Gaming 3
    Lenovo IdeaPad Gaming 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız