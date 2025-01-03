Apple Vision Pro talebi beklentilerin altında kaldı, üretime ara verildi!

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Apple'ın ilk nesil Vision Pro başlığı üretiminin durduğu yönünde haberler gündeme geldi. Yıl boyunca talebin azaldığı ve üretim kapasitesinin düşürüldüğü belirtilmişti. Bu durumun, cihazın 2025 sonuna kadar üretiminin tamamen sona erebileceğine işaret ettiği ifade ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, cihaz için bileşen üreten bazı kişiler, Apple’ın üretimi yaz başında azaltmaya başladığını bildirdi. Bunun, mevcut stokun 2025’e kadar olan talebi karşılamak için yeterli olduğunu gösterdiği söyleniyor. Daha önce de düşük talep gören iPhone 12 mini gibi ürünlerde benzer bir strateji izlenmişti. Vision Pro’nun yüksek fiyatı (3.499$) ve içerik ekosisteminin yetersizliği nedeniyle beklenen ilgiyi görmediği ifade ediliyor. Şirketin tedarikçilerine 500.000 ila 600.000 adet arasında bir üretim planladığı belirtilirken, bazı fabrikaların Mayıs ayında Vision Pro bileşenlerinin üretimini durdurduğu ve depolarda hala on binlerce teslim edilmemiş parça bulunduğu aktarılıyor.

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Çin merkezli montajcı Luxshare’ın, Apple’dan üretimi Kasım ayında sonlandırması yönünde talimat aldığı bildirildi. Ekim ayında günde yaklaşık 1.000 adet üretim yapıldığı ancak bu rakamın, üretim kapasitesinin yarısı olduğu vurgulanıyor. Üretim hatlarının henüz sökülmemiş olması, talebin artması durumunda üretime yeniden başlanabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

Öte yandan, Apple’ın düşük maliyetli bir başlık geliştirme planına odaklanarak Vision Pro’nun ikinci nesli üzerindeki çalışmalarını en az bir yıl ertelediği iddia ediliyor. Uygun fiyatlı bu cihazın ömrü boyunca dört milyon adet üretilmesi planlanırken, bu rakamın Vision Pro için planlanan üretimin yarısı kadar olduğu belirtiliyor. Bu durum, daha ucuz model için de beklentilerin düşük olduğunu ortaya koyuyor.

Vision Pro’nun gelecekteki modeliyle ilgili bazı iddialar da dikkat çekiyor. Apple’ın, mevcut tasarımı büyük ölçüde koruyarak yonga seti gibi donanım yükseltmeleriyle bir ara model çıkarabileceği ifade ediliyor. Bu kapsamda, yeni modelin 2025 sonu ile 2026 baharı arasında piyasaya sürülebileceği tahmin ediliyor. Fazla üretilmiş bileşenlerin yeni modelde kullanılmasının da planlar arasında olduğu dile getiriliyor.

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