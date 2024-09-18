Apple Vision Pro, visionOS 2 güncellemesini kullanıma sundu

Yeni visionOS 2 güncellemesi fotoğraf ve video deneyimini geliştiriyor
Güncelleme, fotoğraf ve video içerikleri, yeni hareketler, Mac Virtual Display ve Persona'daki geliştirmeler gibi geniş bir alanı kapsıyor. visionOS 2 güncellemesi, kullanıcıların mevcut fotoğraflarını mekansal fotoğraflara dönüştürmesine, daha sürükleyici bir stereoskopik efekt için derinlik eklemesine olanak tanıyor.
Fotoğraflar uygulaması, daha kolay görüntü yönetimi ve mekansal fotoğraflara hızlı erişim için yenilendi. Ayrıca yeni işletim sistemi, FaceTime görüşmeleri sırasında SharePlay aracılığıyla fotoğraf, video ve panoramaların paylaşılmasına olanak tanıyor.
Son güncelleme, Apple Vision Pro kullanıcıları için yeni hareketler sunarak Ana Ekran Görünümü ve Denetim Merkezi'ne erişimi kolaylaştırıyor. Kullanıcılar artık Ana Görünüm'ü açmak için avuç içlerine bakıp beliren noktaya dokunabilecekler. Elinizi çevirdiğinizde saat ve pil bilgileri ortaya çıkıyor.
Bu bilgilere dokunarak Kontrol Merkezi'ni açabiliyor veya ses kontrolünü ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca visionOS 2 önceki sürümde bulunmayan bir özellik olarak kullanıcıların Ana Görünüm'deki simge düzenlemelerini kişiselleştirmelerine olanak tanıyor. Yeni güncelleme, kullanıcılara sunulan sürükleyici ortamların listesini de genişletiyor.
Ayrıca, Mac Virtual Display kullanıcıları artık yan yana iki 4K ekrana eşdeğer panoramik bir ekranın keyfini çıkaracak ve izleme deneyimlerini daha da artıracak. VisionOS 2 güncellemesi ile Safari kullanıcıları artık her ortamda büyük bir ekranda video izleyebilir ve web sayfası içeriğini okumak için Siri'yi kullanabilecek.
Ek olarak birden fazla sekmeyi yönetmenize yardımcı olmak için Sekme Grupları tanıtıldı. Apple Music, ortak çalma listesi oluşturma, emoji tepkileri ve şarkı söyleme özellikleriyle güncellendi. Apple TV uygulaması artık MLS ve MLB abonelikleri için Multiview özelliğini destekliyor ve kullanıcıların farklı görünümlerde aynı anda beş karşılaşmayı izlemesine olanak tanıyor.
Mesajlar uygulamasında kullanıcılar artık mikrofon simgesine bakarak mesajlarını dikte edebilecek. Bu sayede iletişim daha kolay hale gelecek. Mindfulness uygulaması, kullanıcıların nefes alış verişlerini takip edecek ve seanslar sırasında görsel animasyonlarla senkronize edecek şekilde güncellendi.
Bu geliştirmeler, Apple Vision Pro cihazındaki çeşitli uygulamalarda daha etkileşimli ve kullanıcı dostu bir deneyim sağlamayı amaçlıyor. VisionOS 2'deki avatar sistemi artık kullanıcı taramaları sırasında ten renklerini ve giyim renklerini daha doğru bir şekilde yakalıyor. Yeni animasyon efektlerinin eklenmesiyle el hareketleri daha akıcı hale getirildi.
Kullanıcılar ayrıca FaceTime veya görüntülü görüşmeler sırasında Persona'ları için çeşitli arka planlar arasından seçim yapabiliyorlar. Güncellemede ayrıca, kullanıcıların nesneleri yüzeylere sabitlemesine ve malzemeleri anında değiştirmesine olanak tanıyan Hızlı Bakış özelliği de sunuluyor. Bu sayede Apple Vision Pro cihazındaki sanal deneyim geliştiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...