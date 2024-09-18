Apple Vision Pro, visionOS 2 güncellemesini kullanıma sundu

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Tam Boyutta Gör Apple, Apple Vision Pro kulaklığını destekleyen işletim sisteminin ilk önemli güncellemesi olan visionOS 2'yi yayınladı. Güncelleme haziran ayında WWDC'de duyurulmuş ve resmi olarak yayınlanmadan önce birden fazla beta testinden geçmişti.

Yeni visionOS 2 güncellemesi fotoğraf ve video deneyimini geliştiriyor

Güncelleme, fotoğraf ve video içerikleri, yeni hareketler, Mac Virtual Display ve Persona'daki geliştirmeler gibi geniş bir alanı kapsıyor. visionOS 2 güncellemesi, kullanıcıların mevcut fotoğraflarını mekansal fotoğraflara dönüştürmesine, daha sürükleyici bir stereoskopik efekt için derinlik eklemesine olanak tanıyor.

Fotoğraflar uygulaması, daha kolay görüntü yönetimi ve mekansal fotoğraflara hızlı erişim için yenilendi. Ayrıca yeni işletim sistemi, FaceTime görüşmeleri sırasında SharePlay aracılığıyla fotoğraf, video ve panoramaların paylaşılmasına olanak tanıyor.

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Son güncelleme, Apple Vision Pro kullanıcıları için yeni hareketler sunarak Ana Ekran Görünümü ve Denetim Merkezi'ne erişimi kolaylaştırıyor. Kullanıcılar artık Ana Görünüm'ü açmak için avuç içlerine bakıp beliren noktaya dokunabilecekler. Elinizi çevirdiğinizde saat ve pil bilgileri ortaya çıkıyor.

Bu bilgilere dokunarak Kontrol Merkezi'ni açabiliyor veya ses kontrolünü ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca visionOS 2 önceki sürümde bulunmayan bir özellik olarak kullanıcıların Ana Görünüm'deki simge düzenlemelerini kişiselleştirmelerine olanak tanıyor. Yeni güncelleme, kullanıcılara sunulan sürükleyici ortamların listesini de genişletiyor.

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Ayrıca, Mac Virtual Display kullanıcıları artık yan yana iki 4K ekrana eşdeğer panoramik bir ekranın keyfini çıkaracak ve izleme deneyimlerini daha da artıracak. VisionOS 2 güncellemesi ile Safari kullanıcıları artık her ortamda büyük bir ekranda video izleyebilir ve web sayfası içeriğini okumak için Siri'yi kullanabilecek.

Ek olarak birden fazla sekmeyi yönetmenize yardımcı olmak için Sekme Grupları tanıtıldı. Apple Music, ortak çalma listesi oluşturma, emoji tepkileri ve şarkı söyleme özellikleriyle güncellendi. Apple TV uygulaması artık MLS ve MLB abonelikleri için Multiview özelliğini destekliyor ve kullanıcıların farklı görünümlerde aynı anda beş karşılaşmayı izlemesine olanak tanıyor.

Mesajlar uygulamasında kullanıcılar artık mikrofon simgesine bakarak mesajlarını dikte edebilecek. Bu sayede iletişim daha kolay hale gelecek. Mindfulness uygulaması, kullanıcıların nefes alış verişlerini takip edecek ve seanslar sırasında görsel animasyonlarla senkronize edecek şekilde güncellendi.

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Bu geliştirmeler, Apple Vision Pro cihazındaki çeşitli uygulamalarda daha etkileşimli ve kullanıcı dostu bir deneyim sağlamayı amaçlıyor. VisionOS 2'deki avatar sistemi artık kullanıcı taramaları sırasında ten renklerini ve giyim renklerini daha doğru bir şekilde yakalıyor. Yeni animasyon efektlerinin eklenmesiyle el hareketleri daha akıcı hale getirildi.

Kullanıcılar ayrıca FaceTime veya görüntülü görüşmeler sırasında Persona'ları için çeşitli arka planlar arasından seçim yapabiliyorlar. Güncellemede ayrıca, kullanıcıların nesneleri yüzeylere sabitlemesine ve malzemeleri anında değiştirmesine olanak tanıyan Hızlı Bakış özelliği de sunuluyor. Bu sayede Apple Vision Pro cihazındaki sanal deneyim geliştiriliyor.

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