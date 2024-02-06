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    Anlık Bildirim

    Apple Vision Pro’ya resmi YouTube uygulaması geliyor

    YouTube, ocak ayında Apple'ın Vision Pro başlığını desteklemek için acil bir planı olmadığını söylemişti. Şimdi ise Vision Pro uygulamasının 'yol haritasında' olduğunu söyledi.
    Apple Vision Pro’ya resmi YouTube uygulaması geliyor Tam Boyutta Gör
    Google'ın Apple Vision Pro için bir YouTube uygulaması geliştirmeyi planladığı belirtiliyor. Yapılan açıklamaya göre YouTube, halihazırda dahili bir Vision Pro uygulaması geliştiriyor ve firma YouTube'u geçici bir çözüm olarak Safari için optimize ettiğini belirtiyor. Bununla birlikte YouTube, geçtiğimiz ay Vision Pro başlığını desteklemek için acil bir planı olmadığını söylemişti. Yaşana U dönüşünün Apollo uygulamasının geliştiricisi Christian Selig'in Vision Pro için resmi olmayan bir YouTube uygulaması yayınlamasının ardından geldiğini de belirtelim.

    Vision Pro’ya YouTube geliyor

    YouTube sözcüsü Jessica Gibby, verdiği demeçte "Şu anda paylaşacak belirli bir planımız yok, ancak bir Vision Pro uygulamasının yol haritamızda olduğunu doğrulayabiliriz." ifadelerini kullanıyor. Vision Pro'nun 600'den fazla yerel uygulamayla piyasaya sürülmesine rağmen, YouTube 19 Ocak gibi kısa bir süre önce Vision Pro uygulaması için herhangi bir planı olmadığını söylemişti.

    Görünüşe göre son iki hafta içerisinde şirketin fikrini değiştiren bir şey oldu. Bir teoriye göre, 3.500 dolarlık şaşırtıcı fiyatına rağmen Apple'ın karma gerçeklik başlığı beklenenden iyi satış rakamlarına ulaştı. Sadece ABD’de satışa çıkan Vision Pro’nun 200.000’den fazla sattığı söyleniyor.

    Elbette bu satış rakamı bir uygulama geliştiricisi için çok küçük bir pazar anlamına geliyor. O yüzden ikinci ve daha olası bir teori daha var: YouTube'un bağımsız bir geliştiricinin kendi boşluğunu doldurduğunu fark etmesi. Artık kullanılmayan Apollo for Reddit uygulamasının geliştiricisi Christian Selig, Juno adında resmi olmayan bir üçüncü taraf YouTube uygulaması yayınladı. Son olarak YouTube 3D ve 360 derece videoları destekliyor, ancak ikisi de şu anda Vision Pro'da çalışmıyor. Şirketin bunları uygulamasına dahil etmeyi planlayıp planlamadığı henüz belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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