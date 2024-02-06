Apple Vision Pro’ya resmi YouTube uygulaması geliyor

Tam Boyutta Gör Google'ın Apple Vision Pro için bir YouTube uygulaması geliştirmeyi planladığı belirtiliyor. Yapılan açıklamaya göre YouTube, halihazırda dahili bir Vision Pro uygulaması geliştiriyor ve firma YouTube'u geçici bir çözüm olarak Safari için optimize ettiğini belirtiyor. Bununla birlikte YouTube, geçtiğimiz ay Vision Pro başlığını desteklemek için acil bir planı olmadığını söylemişti. Yaşana U dönüşünün Apollo uygulamasının geliştiricisi Christian Selig'in Vision Pro için resmi olmayan bir YouTube uygulaması yayınlamasının ardından geldiğini de belirtelim.

Vision Pro’ya YouTube geliyor

YouTube sözcüsü Jessica Gibby, verdiği demeçte "Şu anda paylaşacak belirli bir planımız yok, ancak bir Vision Pro uygulamasının yol haritamızda olduğunu doğrulayabiliriz." ifadelerini kullanıyor. Vision Pro'nun 600'den fazla yerel uygulamayla piyasaya sürülmesine rağmen, YouTube 19 Ocak gibi kısa bir süre önce Vision Pro uygulaması için herhangi bir planı olmadığını söylemişti.

Görünüşe göre son iki hafta içerisinde şirketin fikrini değiştiren bir şey oldu. Bir teoriye göre, 3.500 dolarlık şaşırtıcı fiyatına rağmen Apple'ın karma gerçeklik başlığı beklenenden iyi satış rakamlarına ulaştı. Sadece ABD’de satışa çıkan Vision Pro’nun 200.000’den fazla sattığı söyleniyor.

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Elbette bu satış rakamı bir uygulama geliştiricisi için çok küçük bir pazar anlamına geliyor. O yüzden ikinci ve daha olası bir teori daha var: YouTube'un bağımsız bir geliştiricinin kendi boşluğunu doldurduğunu fark etmesi. Artık kullanılmayan Apollo for Reddit uygulamasının geliştiricisi Christian Selig, Juno adında resmi olmayan bir üçüncü taraf YouTube uygulaması yayınladı. Son olarak YouTube 3D ve 360 derece videoları destekliyor, ancak ikisi de şu anda Vision Pro'da çalışmıyor. Şirketin bunları uygulamasına dahil etmeyi planlayıp planlamadığı henüz belli değil.

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