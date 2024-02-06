Apple Vision Pro’ya resmi YouTube uygulaması geliyor

Vision Pro’ya YouTube geliyor
YouTube sözcüsü Jessica Gibby, verdiği demeçte "Şu anda paylaşacak belirli bir planımız yok, ancak bir Vision Pro uygulamasının yol haritamızda olduğunu doğrulayabiliriz." ifadelerini kullanıyor. Vision Pro'nun 600'den fazla yerel uygulamayla piyasaya sürülmesine rağmen, YouTube 19 Ocak gibi kısa bir süre önce Vision Pro uygulaması için herhangi bir planı olmadığını söylemişti.
Görünüşe göre son iki hafta içerisinde şirketin fikrini değiştiren bir şey oldu. Bir teoriye göre, 3.500 dolarlık şaşırtıcı fiyatına rağmen Apple'ın karma gerçeklik başlığı beklenenden iyi satış rakamlarına ulaştı. Sadece ABD’de satışa çıkan Vision Pro’nun 200.000’den fazla sattığı söyleniyor.
Elbette bu satış rakamı bir uygulama geliştiricisi için çok küçük bir pazar anlamına geliyor. O yüzden ikinci ve daha olası bir teori daha var: YouTube'un bağımsız bir geliştiricinin kendi boşluğunu doldurduğunu fark etmesi. Artık kullanılmayan Apollo for Reddit uygulamasının geliştiricisi Christian Selig, Juno adında resmi olmayan bir üçüncü taraf YouTube uygulaması yayınladı. Son olarak YouTube 3D ve 360 derece videoları destekliyor, ancak ikisi de şu anda Vision Pro'da çalışmıyor. Şirketin bunları uygulamasına dahil etmeyi planlayıp planlamadığı henüz belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.