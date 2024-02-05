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    Anlık Bildirim

    OpenAI, Apple Vision Pro için ChatGPT'yi yayınladı

    OpenAI, Apple Vision Pro için üretken yapay zeka uygulamasını yayınladı. Böylelikle ChatGPT, Vision Pro için sunulan ilk uygulamalardan biri oldu.               
    ChatGPT Apple Vision Pro uygulaması yayınlandı Tam Boyutta Gör
    OpenAI, Apple’ın Amerika’da yeni satışa sunduğu karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro için yeni ChatGPT uygulamasını yayınladı. Vision Pro için ChatGPT uygulaması, kullanıcıların doğal dil işleme sisteminin en yeni ve en yetenekli sürümü olan OpenAI GPT-4 Turbo modeliyle sohbet etmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar, soru sorabiliyor, yanıt alabiliyor, tavsiye alabiliyor, yeni konular hakkında bilgi edinebiliyor ve hatta doğrudan uygulama içinden görsel ve metinler oluşturabiliyor.

    ChatGPT, VisionOS için özel olarak tasarlanan uygulamalar arasında

    ChatGPT, Apple Vision Pro’nun işletim sistemi olan VisionOS için geliştirilen 600'den fazla yeni uygulamadan biri oldu. VisionOS, gerçek dünyada dijital içerikle etkileşime girmek isteyen kullanıcılara kusursuz ve sürükleyici bir deneyim sunmak üzere tasarlandı.

    Apple’a göre, VisionOS uygulamaları Vision Pro'nun göz takibi ve iris tanımayı kullanan biyometrik kimlik doğrulama sistemi olan Optic ID, gerçekçi ve yönlü ses efektleri oluşturan ses sistemi Spatial Audio ve geliştiricilerin görebilen, duyabilen ve konuşabilen uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan çerçeve VisionKit gibi özelliklerden yararlanıyor. VisionOS için yeni ChatGPT uygulamasının bu gelişmiş özelliklerden herhangi birinden yararlanıp yararlanmayacağı belirsiz.

    Vision Pro için ChatGPT'nin çıkışı, insanlığa fayda sağlayabilecek yapay zeka yaratmayı amaçlayan OpenAI için önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Gelecekte insan-yapay zeka etkileşiminin nasıl olabileceğine dair bir fikir sunuyor; daha doğal, daha sezgisel ve daha sürükleyici. Yakın gelecekte, bir sohbet arayüzüne yazmak yerine, ihtiyaçlarımızı sıklıkla bir AI asistan uygulamasına konuşarak dikte edeceğiz ve hatta ona görseller göstererek sorunlarımızı çözmesini isteyeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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