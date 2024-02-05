OpenAI, Apple Vision Pro için ChatGPT'yi yayınladı

Tam Boyutta Gör OpenAI, Apple’ın Amerika’da yeni satışa sunduğu karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro için yeni ChatGPT uygulamasını yayınladı. Vision Pro için ChatGPT uygulaması, kullanıcıların doğal dil işleme sisteminin en yeni ve en yetenekli sürümü olan OpenAI GPT-4 Turbo modeliyle sohbet etmesine olanak tanıyor. Kullanıcılar, soru sorabiliyor, yanıt alabiliyor, tavsiye alabiliyor, yeni konular hakkında bilgi edinebiliyor ve hatta doğrudan uygulama içinden görsel ve metinler oluşturabiliyor.

Apple Vision Pro için 600 yeni uygulama ve oyun tanıtıldı 1 gün önce eklendi

ChatGPT, VisionOS için özel olarak tasarlanan uygulamalar arasında

ChatGPT, Apple Vision Pro’nun işletim sistemi olan VisionOS için geliştirilen 600'den fazla yeni uygulamadan biri oldu. VisionOS, gerçek dünyada dijital içerikle etkileşime girmek isteyen kullanıcılara kusursuz ve sürükleyici bir deneyim sunmak üzere tasarlandı.

Apple’a göre, VisionOS uygulamaları Vision Pro'nun göz takibi ve iris tanımayı kullanan biyometrik kimlik doğrulama sistemi olan Optic ID, gerçekçi ve yönlü ses efektleri oluşturan ses sistemi Spatial Audio ve geliştiricilerin görebilen, duyabilen ve konuşabilen uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan çerçeve VisionKit gibi özelliklerden yararlanıyor. VisionOS için yeni ChatGPT uygulamasının bu gelişmiş özelliklerden herhangi birinden yararlanıp yararlanmayacağı belirsiz.

Vision Pro için ChatGPT'nin çıkışı, insanlığa fayda sağlayabilecek yapay zeka yaratmayı amaçlayan OpenAI için önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Gelecekte insan-yapay zeka etkileşiminin nasıl olabileceğine dair bir fikir sunuyor; daha doğal, daha sezgisel ve daha sürükleyici. Yakın gelecekte, bir sohbet arayüzüne yazmak yerine, ihtiyaçlarımızı sıklıkla bir AI asistan uygulamasına konuşarak dikte edeceğiz ve hatta ona görseller göstererek sorunlarımızı çözmesini isteyeceğiz.

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