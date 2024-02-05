OpenAI, Apple Vision Pro için ChatGPT'yi yayınladı

ChatGPT, VisionOS için özel olarak tasarlanan uygulamalar arasında
ChatGPT, Apple Vision Pro’nun işletim sistemi olan VisionOS için geliştirilen 600'den fazla yeni uygulamadan biri oldu. VisionOS, gerçek dünyada dijital içerikle etkileşime girmek isteyen kullanıcılara kusursuz ve sürükleyici bir deneyim sunmak üzere tasarlandı.
Apple’a göre, VisionOS uygulamaları Vision Pro'nun göz takibi ve iris tanımayı kullanan biyometrik kimlik doğrulama sistemi olan Optic ID, gerçekçi ve yönlü ses efektleri oluşturan ses sistemi Spatial Audio ve geliştiricilerin görebilen, duyabilen ve konuşabilen uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan çerçeve VisionKit gibi özelliklerden yararlanıyor. VisionOS için yeni ChatGPT uygulamasının bu gelişmiş özelliklerden herhangi birinden yararlanıp yararlanmayacağı belirsiz.
Vision Pro için ChatGPT'nin çıkışı, insanlığa fayda sağlayabilecek yapay zeka yaratmayı amaçlayan OpenAI için önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Gelecekte insan-yapay zeka etkileşiminin nasıl olabileceğine dair bir fikir sunuyor; daha doğal, daha sezgisel ve daha sürükleyici. Yakın gelecekte, bir sohbet arayüzüne yazmak yerine, ihtiyaçlarımızı sıklıkla bir AI asistan uygulamasına konuşarak dikte edeceğiz ve hatta ona görseller göstererek sorunlarımızı çözmesini isteyeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.