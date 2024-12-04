Apple, Vision Pro kullanıcılarının çok hoşuna gidecek bir güncelleme servis etti

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Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro için yayınlanan visionOS 2.2 güncellemesi, kullanıcıların Mac Virtual Display özelliğinden daha iyi bir deneyim elde etmesini sağlayacak önemli yenilikler sunuyor. Bu güncellemeyle birlikte Mac ekranını gözlüğe yansıtarak kullanmayı sağlayan özellik, üç ana iyileştirme içeriyor.

İlk olarak, Mac Virtual Display artık kullanıcıların yansıtılan ekranın şeklini değiştirmesine olanak tanıyor. Daha önce yalnızca dikdörtgen bir ekran seçeneği sunan bu özellik, yeni eklenen geniş ve ultra geniş modlarla ekran alanını genişletme imkânı veriyor. Bu, özellikle macOS üzerinde geniş bir çalışma alanına ihtiyaç duyan kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağlıyor.

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Güncellemenin bir diğer önemli yeniliği, yansıtılan macOS ekranının çözünürlüğünü artırması. Bu geliştirme, görüntü kalitesini belirgin şekilde iyileştiriyor ve yansıtılan ekranın detaylarını daha net bir şekilde görme imkânı sunuyor. Ancak, çözünürlük hâlâ Vision Pro’ya özel yerel uygulamalar kadar yüksek olmasa da bu fark önemli ölçüde azaltılmış durumda.

Son olarak, visionOS 2.2 ile çözülmüş olan bir diğer sorun, ses yönlendirmesiyle ilgili. Önceki sürümlerde, yansıtılan Mac ekranında bir medya oynatıldığında ses Mac cihazından gelmeye devam ediyordu. Bu sorun artık giderildi ve kullanıcılar sesleri doğrudan Vision Pro gözlüğü üzerinden duyabiliyor. Bu gelişme, medya izleme deneyimini daha tatmin edici hâle getiriyor.

Bu yeniliklerle birlikte visionOS 2.2 güncellemesi, Vision Pro kullanıcılarının Mac Virtual Display özelliğini daha verimli ve keyifli bir şekilde kullanmasını sağlıyor. Apple’ın bu düzenlemeleri, hem teknik sorunları çözerek hem de kullanıcı deneyimini geliştiren ek özellikler sunarak Vision Pro’nun potansiyelini artırıyor.

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