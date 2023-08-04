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    Apple Watch Series 9'un tasarımı hayal kırıklığı yaşatabilir

    Apple, iPhone 15 etkinliğinde yeni Apple Watch modellerini de tanıtacak. Apple Watch Series 9'un tasarım anlamına Series 8'den pek farkı olmayacağı söyleniyor.  
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    apple watch series 9 tasarımı değişmeyecek Tam Boyutta Gör
    Apple’ın iPhone 15 serisini 13 Eylül’de tanıtması bekleniyor. Apple etkinliğinde yeni iPhone’ların yanı sıra Apple Watch modelleri de sahte alacak. Apple Watch Ultra 2 ile birlikte tanıtılacak Watch Series 9, performans anlamıda önemli iyileştirmeler sunacak. Ancak, söylentilere göre tek gelişme bu olacak.

    Apple Watch Series 9, aynı tasarımla gelecek

    Apple Watch Series 9’un performans iyileştirmesi dışında mevcut nesle kıyasla temelde değişmeyeceği söyleniyor. Bu, Apple’ın aynı tasarımı sürdüreceği anlamına geliyor. Anlaşılan o ki, Apple, daha erişilebilir model olacak Series 9’da işlemci yükseltmesi dışında bir yenilik sunmayacak.

    S9 çipi, A15 Bionic çipini temel alacak. Yeni işlemci, beklendiği üzere uygulamaların daha hızlı başlatılmasını, pil ömrünün iyileşmesini ve verimlilik sağlayacak. S6, S7 ve S8 çip, 32GB depolama alanı, çift çekirdek CPU (T8301) içeriyor ve iPhone 11 serisine güç veren A13 Bionic çipi temel alıyor.

    Apple Watch Series 8, Series 7’ye kıyasla daha güçlü jiroskop ve ivmeölçer, kaza tespiti, vücut ısısı gibi birkaç yenilikle gelmişti. Ancak, Apple, Watch 9’da performansa odaklanacak. Apple Watch 9’un yeni pembe renk seçeneğiyle, Watch Ultra 2. neslin de siyah renk seçeneğiyle gelmesi bekleniyor.

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