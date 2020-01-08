Apple Watch hayat kalitesine yönelik uygulamalarını arttırıyor

Bildirimlerin ve istatistiklerin takip edildiği bir akıllı saat olmaktan ziyade kullanıcıların hayat kalitesini arttırmaya yönelik bir cihaz olma amacındaki Apple Watch ilgili uygulamaların sayısını arttırmaya devam ediyor.
Seçenek fazla
Apple Watch Series 5 kalp düzensizliklerine yönelik olarak kullanıcının nabzını sürekli olarak ölçüyor ve bir sapma ortaya çıktığında kullanıcı fark etmese bile uyarı gönderiyor. Kalp Atış Hızı uygulaması ile kullanıcılar gelişmeleri takip edebiliyor.İlginizi Çekebilir Apple Watch Series 5 akıllı saati tanıtıldı
Ayrıca Bkz. "Kingston en hızlı SD kartlarını CES 2020 fuarında duyurdu"
Menstrüal döngüleri de takip edebilen akıllı saat böylece kullanıcılara düzensizlikleri daha iyi takip etme şansı veriyor. Yine düşme algılama özelliği son dönemde özellikle ileri yaştaki kullanıcıların yardımına koşuyor.
Saate eklenen gürültü algılama özelliği de diğer bir yardımcı unsur. Bulunduğunuz ortamdaki gürültünün seviyesini ölçerek kulaklarınıza zarar verecek bir durum olduğunda sizi bilgilendiriyor. Diğer taraftan 112 acil servisleri aramak için geliştirilen SOS özelliği acil durum perseoneline de tıbbi kimlik kartınızı gösteriyor.
Apple Watch için ön yüklü gelen uygulamaların yanı sıra üçüncü taraf geliştiricilerin elinden çıkan pek çok farklı uygulama da kullanıcıların sürekli sağlık takibi yapmasını sağlıyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Samsung Galaxy Gear Sport
Xiaomi Mi Band 2
Xiaomi Amazfit Bip
Apple Watch Series 3
Apple Watch Series 5
kullandım. Gerek kalori sayma, gerek kalp atış hızı, gerek hızlanma sensörleri, gerek adım ve egzersiz olaylarını düzgün yapıp AKILLI özellikler sunan tek saat Apple Watch. İster fanboyluk deyin, ister saçma deyin. Ben 1-2 tane Samsung saçmalığı yazayım:
* Samsung (Active 2) saati alın. Yüzme antrenmanı başlatın. 2-3 dk yüzer gibi kolunuzu hareket ettirin. 1700 kalori yaktığınızı göreceksiniz. Olacak iş değil.
* R820XXU1BSK4 yapı numarası güncellemesi hala Türkiye'deki Samsung Galaxy Watch Active 2 sahiplerine ulaşmadı. Bu güncelleme kalp sensörünü daha kararlı yapıyor. Nerede peki? Yok.
Bunlara ufak şeyler diyebilrisiniz ama sinek küçük mide bulandırıyor. Apple ekosistemine geçtim. Kafam acayip rahat.