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    Apple Watch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Watch hayat kalitesine yönelik uygulamalarını arttırıyor

    Apple Watch akıllı saat uygulamaları sayesinde kalp düzensizlikleri, menstrüal düzensizlikler, gürültü seviyeleri, düşme durumları gibi pek çok konu takip edilebiliyor.
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    Apple Watch
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple Watch hayat kalitesine yönelik uygulamalarını arttırıyor
    Tam Boyutta Gör

    Bildirimlerin ve istatistiklerin takip edildiği bir akıllı saat olmaktan ziyade kullanıcıların hayat kalitesini arttırmaya yönelik bir cihaz olma amacındaki Apple Watch ilgili uygulamaların sayısını arttırmaya devam ediyor.

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    Apple Watch Series 5 kalp düzensizliklerine yönelik olarak kullanıcının nabzını sürekli olarak ölçüyor ve bir sapma ortaya çıktığında kullanıcı fark etmese bile uyarı gönderiyor. Kalp Atış Hızı uygulaması ile kullanıcılar gelişmeleri takip edebiliyor.

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    Menstrüal döngüleri de takip edebilen akıllı saat böylece kullanıcılara düzensizlikleri daha iyi takip etme şansı veriyor. Yine düşme algılama özelliği son dönemde özellikle ileri yaştaki kullanıcıların yardımına koşuyor.

    Saate eklenen gürültü algılama özelliği de diğer bir yardımcı unsur. Bulunduğunuz ortamdaki gürültünün seviyesini ölçerek kulaklarınıza zarar verecek bir durum olduğunda sizi bilgilendiriyor. Diğer taraftan 112 acil servisleri aramak için geliştirilen SOS özelliği acil durum perseoneline de tıbbi kimlik kartınızı gösteriyor.

    Apple Watch için ön yüklü gelen uygulamaların yanı sıra üçüncü taraf geliştiricilerin elinden çıkan pek çok farklı uygulama da kullanıcıların sürekli sağlık takibi yapmasını sağlıyor.



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    LGatakan 2 hf. en beğenilen
    Samsung Galaxy Watch Active 2
    Samsung Galaxy Gear Sport
    Xiaomi Mi Band 2
    Xiaomi Amazfit Bip
    Apple Watch Series 3
    Apple Watch Series 5

    kullandım. Gerek kalori sayma, gerek kalp atış hızı, gerek hızlanma sensörleri, gerek adım ve egzersiz olaylarını düzgün yapıp AKILLI özellikler sunan tek saat Apple Watch. İster fanboyluk deyin, ister saçma deyin. Ben 1-2 tane Samsung saçmalığı yazayım:

    * Samsung (Active 2) saati alın. Yüzme antrenmanı başlatın. 2-3 dk yüzer gibi kolunuzu hareket ettirin. 1700 kalori yaktığınızı göreceksiniz. Olacak iş değil.

    * R820XXU1BSK4 yapı numarası güncellemesi hala Türkiye'deki Samsung Galaxy Watch Active 2 sahiplerine ulaşmadı. Bu güncelleme kalp sensörünü daha kararlı yapıyor. Nerede peki? Yok.

    Bunlara ufak şeyler diyebilrisiniz ama sinek küçük mide bulandırıyor. Apple ekosistemine geçtim. Kafam acayip rahat.
    Samsung Galaxy Watch Active 2 Samsung Galaxy Gear Sport Xiaomi Mi Band 2 Xiaomi Amazfit Bip Apple Watch Series 3 Apple Watch Series 5
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    eaglepaw_1903 5 sa.
    ..
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    dota 2 hf. LGatakan
    ios cihazim olsa kesinlikle Apple Watch alırdım tamam saat güzelde doğrular bunlar daha arayüz bile düzgün değişmiyor bir çok özellik yok bazen menü geçişleri kasıyor gibi bunlar gerçekler
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    dota 2 hf.
    Bizde Huawei Watch GT 2 kullanıcıları Custom Face güncellemesi gelsede yeni temalar yüklesek derdindeyiz hey gidi hey. Apple gördükçe kendi kolumdaki saat oyuncak bileklik gibi geliyor tamam şarjı uzun süre gidiyor arama yapılıyor da uygulama yüklenmiyor bildirimlere cevap verme özelliği yok neyse daha fazla konuşmak istemiyorum.
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    LGatakan 2 hf. dota
    Hocam ben bu dediklerinizi Huawei saat konusunda söyledim, linç yedim...

    İnsanlara duymak istemedikleri şeyleri söyleyince çok kızıyorlar. Sonuçta hepimiz bir yerlerimizi yırtarak kazanıyoruz bu paraları ve paramızın karşılığını da almak istiyoruz.

    Huawei saatlerin "Akıllı bileklik tipini sevmeyip yuvarlak hatlı akıllı bileklik" isteyenlere göre olduğunu söyledim.

    Sizin için tecrübe olsun bu, 1-2 sene kullanıp satarsınız.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    LGatakan 2 hf. en beğenilen
    Samsung Galaxy Watch Active 2
    Samsung Galaxy Gear Sport
    Xiaomi Mi Band 2
    Xiaomi Amazfit Bip
    Apple Watch Series 3
    Apple Watch Series 5

    kullandım. Gerek kalori sayma, gerek kalp atış hızı, gerek hızlanma sensörleri, gerek adım ve egzersiz olaylarını düzgün yapıp AKILLI özellikler sunan tek saat Apple Watch. İster fanboyluk deyin, ister saçma deyin. Ben 1-2 tane Samsung saçmalığı yazayım:

    * Samsung (Active 2) saati alın. Yüzme antrenmanı başlatın. 2-3 dk yüzer gibi kolunuzu hareket ettirin. 1700 kalori yaktığınızı göreceksiniz. Olacak iş değil.

    * R820XXU1BSK4 yapı numarası güncellemesi hala Türkiye'deki Samsung Galaxy Watch Active 2 sahiplerine ulaşmadı. Bu güncelleme kalp sensörünü daha kararlı yapıyor. Nerede peki? Yok.

    Bunlara ufak şeyler diyebilrisiniz ama sinek küçük mide bulandırıyor. Apple ekosistemine geçtim. Kafam acayip rahat.
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