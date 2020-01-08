Apple Watch hayat kalitesine yönelik uygulamalarını arttırıyor

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Bildirimlerin ve istatistiklerin takip edildiği bir akıllı saat olmaktan ziyade kullanıcıların hayat kalitesini arttırmaya yönelik bir cihaz olma amacındaki Apple Watch ilgili uygulamaların sayısını arttırmaya devam ediyor.

Seçenek fazla

Apple Watch Series 5 kalp düzensizliklerine yönelik olarak kullanıcının nabzını sürekli olarak ölçüyor ve bir sapma ortaya çıktığında kullanıcı fark etmese bile uyarı gönderiyor. Kalp Atış Hızı uygulaması ile kullanıcılar gelişmeleri takip edebiliyor.

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Menstrüal döngüleri de takip edebilen akıllı saat böylece kullanıcılara düzensizlikleri daha iyi takip etme şansı veriyor. Yine düşme algılama özelliği son dönemde özellikle ileri yaştaki kullanıcıların yardımına koşuyor.

Saate eklenen gürültü algılama özelliği de diğer bir yardımcı unsur. Bulunduğunuz ortamdaki gürültünün seviyesini ölçerek kulaklarınıza zarar verecek bir durum olduğunda sizi bilgilendiriyor. Diğer taraftan 112 acil servisleri aramak için geliştirilen SOS özelliği acil durum perseoneline de tıbbi kimlik kartınızı gösteriyor.

Apple Watch için ön yüklü gelen uygulamaların yanı sıra üçüncü taraf geliştiricilerin elinden çıkan pek çok farklı uygulama da kullanıcıların sürekli sağlık takibi yapmasını sağlıyor.

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