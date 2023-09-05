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    Apple Watch deri kordon sevenler için üzücü gelişme: Apple, üretimi durduruyor!

    Apple'ın iPhone 15 serisinde deri kayış seçeneği sunmayacağı söyleniyor. Apple Watch Series 9 çıkışıyla birlikte saatler için de deri kayış bulunamayacak.       
    Apple Watch deri kordon (kayış) üretilmeyecek Tam Boyutta Gör
    Apple Wonderlust etkinliği yaklaştıkça iPhone 15 ve aksesuarlarıyla birlikte söylentiler artmaya başladı. Apple’ın iPhone’lar için deri kılıf sunmayacağı yönünde söylentilerin ardından Apple Watch deri kordon seçeneğinin de olmayacağı söylentisi ortaya çıktı.

    Yeni bir rapora göre, Apple Watch Series 9’un piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple mağazalarında deri kayışların satışı son bulacak. Bu, Apple ile Hermes arasında 2015’te başlayan ortaklığın da son bulacağı anlamına geliyor. Bu söylentinin çıkma noktası; Apple’ın Hermes deri kayışlarda çalışanlarına %90’a varan indirim sunması. Apple’ın bir üründe çalışanlarına bu denli indirim sunması o ürünün yakında kullanımdan kaldırılabileceğinin bir işareti. 2021’de HomePod da üretimden kaldırılmadan önce aynı fırsat sunulmuştu.

    Şu anda Apple Store’da baklalı model deri kayış, modern tokalı kayış ve Hermes kayışları listeleniyor. Ancak, “Yeni” olarak etiketlenen modeller dahil hiçbiri satışta değil.

    Premium kalite nedeniyle Apple’ın deri kılıf veya kayışlarını tercih eden kullanıcılar artık doğrudan Apple’dan satın alamayacak. Derinin karbon ayak izi oldukça yüksek ve Apple, kendini her zaman çevre dostu bir şirket olarak konumlandırıyor. Bu bağlamda deri aksesuar üretiminin sonlandırılacak olması sürpriz olmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    B
    berkandinçay 3 saat önce

    Emin misiniz? Kasım 2020'de 2900TL'ye (350 dolar) Xiaomi portatif süpürge aldık. 3 ay bile olmadan bataryası çok hızlı bitmeye başladı. Batarya en önemli parça ve kalitesiz. Yedek parça olarak yeni batarya almak istedim Türkiye'de bulamadık AB'de 99 avroya bulduk Türkiyeye göndermiyorlardı. Tam güçte bir odayı temizleyecek şarj tutmuyor, düşük güçte sigara külü, çerez kabuğu gibi basit temizlikler için kullanıyoruz,

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    rszx247 3 saat önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 saat önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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