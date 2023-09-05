Apple Watch deri kordon sevenler için üzücü gelişme: Apple, üretimi durduruyor!

Tam Boyutta Gör Apple Wonderlust etkinliği yaklaştıkça iPhone 15 ve aksesuarlarıyla birlikte söylentiler artmaya başladı. Apple’ın iPhone’lar için deri kılıf sunmayacağı yönünde söylentilerin ardından Apple Watch deri kordon seçeneğinin de olmayacağı söylentisi ortaya çıktı.

İşte iPhone 15 ile yenilenen deri kılıfın renk seçenekleri 1 gün önce eklendi

Yeni bir rapora göre, Apple Watch Series 9’un piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple mağazalarında deri kayışların satışı son bulacak. Bu, Apple ile Hermes arasında 2015’te başlayan ortaklığın da son bulacağı anlamına geliyor. Bu söylentinin çıkma noktası; Apple’ın Hermes deri kayışlarda çalışanlarına %90’a varan indirim sunması. Apple’ın bir üründe çalışanlarına bu denli indirim sunması o ürünün yakında kullanımdan kaldırılabileceğinin bir işareti. 2021’de HomePod da üretimden kaldırılmadan önce aynı fırsat sunulmuştu.

Şu anda Apple Store’da baklalı model deri kayış, modern tokalı kayış ve Hermes kayışları listeleniyor. Ancak, “Yeni” olarak etiketlenen modeller dahil hiçbiri satışta değil.

Premium kalite nedeniyle Apple’ın deri kılıf veya kayışlarını tercih eden kullanıcılar artık doğrudan Apple’dan satın alamayacak. Derinin karbon ayak izi oldukça yüksek ve Apple, kendini her zaman çevre dostu bir şirket olarak konumlandırıyor. Bu bağlamda deri aksesuar üretiminin sonlandırılacak olması sürpriz olmadı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

Apple, Watch için deri kordon üretmeyecek