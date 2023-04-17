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    Anlık Bildirim

    watchOS 10, Apple Watch'un en büyük güncellemesi olacak

    Apple, WWDC 2023 etkinliğinde yeni yazılım güncellemelerini tanıtacak. WatchOS 10'un 8 yıl sonra Apple Watch'lara gelecek en büyük güncelleme olacağı söyleniyor.
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    watchos 10 apple watch için büyük güncelleme olacak Tam Boyutta Gör
    Apple, 5 Haziran’da başlayacak Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 17 güncellemesinin yanında iPadOS 17, macOS 14, tvOS 17 ve watchOS 10’u tanıtacak. WatchOS 10’un 2015’ten bu yana Apple Watch’un en büyük yazılım güncellemesi olacağı iddia ediliyor.

    Apple, watchOS 10'a odaklanacak

    Bloomberg’den Mark Gurman, watchOS 10’un Apple Watch’lara yeni arayüz getirmek dışında dikkat çekici iyileştirmeler sunacağını söylüyor. Ancak, büyük güncelleme olacağını iddia ettiği watchOS 10 hakkında bir detay paylaşmadı. Yani, yeni özellikler ve değişiklikler hakkında şu aşamada hiçbir bilgi yok. Gurman, Apple’ın Watch modellerinde minimal donanım değişikliklerine gideceği, tamamen watchOS 10’a odaklanacağını söylüyor.

    watchOS 10 ne zaman yayınlanacak?

    Her sene olduğu gibi, Apple, WWDC etkinliğinden kısa bir süre sonra watchOS 10 dahil tüm yazılımların ilk betasını geliştiricilere sunacak. Tüm kullanıcılara açık ilk beta muhtemelen Temmuz ayı içinde yayınlanacak. WatchOS 10 final sürümü de iPhone 15 serisinin tanıtımından kısa bir süre sonra yani Eylül ayı içinde yayınlanacak.

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