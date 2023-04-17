watchOS 10, Apple Watch'un en büyük güncellemesi olacak

Apple, watchOS 10'a odaklanacak
Bloomberg’den Mark Gurman, watchOS 10’un Apple Watch’lara yeni arayüz getirmek dışında dikkat çekici iyileştirmeler sunacağını söylüyor. Ancak, büyük güncelleme olacağını iddia ettiği watchOS 10 hakkında bir detay paylaşmadı. Yani, yeni özellikler ve değişiklikler hakkında şu aşamada hiçbir bilgi yok. Gurman, Apple’ın Watch modellerinde minimal donanım değişikliklerine gideceği, tamamen watchOS 10’a odaklanacağını söylüyor.
watchOS 10 ne zaman yayınlanacak?
Her sene olduğu gibi, Apple, WWDC etkinliğinden kısa bir süre sonra watchOS 10 dahil tüm yazılımların ilk betasını geliştiricilere sunacak. Tüm kullanıcılara açık ilk beta muhtemelen Temmuz ayı içinde yayınlanacak. WatchOS 10 final sürümü de iPhone 15 serisinin tanıtımından kısa bir süre sonra yani Eylül ayı içinde yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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