watchOS 10 bugün çıkıyor: İşte Apple Watch'lara gelen yenilikler

Tam Boyutta Gör Apple, 18 Eylül’de TSİ 20.00’den itibaren yeni yazılımlarını indirmeye açacak. iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17 ve watchOS 10 güncellemesi uyumlu cihazlar içi sunulacak. Mac’ler için macOS Sonoma 26 Eylül’de çıkacak. iOS 17 ile birlikte en çok beklenen güncelleme watchOS 10. Yeni Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2’nin birçok özelliği eski modellere gelecek.

iOS 17 bugün çıkıyor! İşte öne çıkan 10 yeni özellik 5 sa. önce eklendi

Yeni saat yüzleri, yeni sağlık araçları, Akıllı Gruplama ve çok daha fazlasını getiren WatchOS 10 güncellemesi, bugün yayınlanacak. Apple Watch Series 4 ve daha yeni saatler watchOS 10’a güncellenecek. watchOS 10 için iOS 17 yüklü iPhone XS ve daha yeni iPhone modeli gerekiyor. Her zamanki gibi, iPhone’da Watch uygulaması üzerinden Genel - Yazılım Güncelleme yolu izlenerek watchOS 10 indirme ve yükleme işlemi yapılabilecek. İşte watchOS 10 ile gelen yenilikler:

1. Apple uygulamaları yeni görünümleriyle karşınızda

Tam Boyutta Gör Yıllar geçtikçe Apple Watch’ların ekran alanı genişledi. Ancak, Apple ekstra alanı verimli bir şekilde kullanmadı. watchOS 10 ile Apple uygulamaları, bir bakışta daha fazla bilgiyi görmenizi sağlayacak şekilde önemli tasarım değişikliklerine tabi tutuldu. Örneğin; Fitness, Saat, Hava Durumu uygulamları artık çok daha fazla bilgi içeriyor.

2. Günün saatine göre uygulamaları sıralayan Akıllı Gruplama

Tam Boyutta Gör Apple Watch’ta araç takımları unutuldu derken watchOS 10, yepyeni akıllı gruplama özelliğiyle widget’ları daha ön plana çıkarıyor. Herhangi bir saat yüzünde dijital crown’u çevirdiğinizde erişebileceğiniz bu özellik, yaptığınız işe ve günün saatine göre ayarlanan bilgileri gösteriyor. Örneğin; günün başlangıcında hava durumu tahmini, gün sonunda takvimi görebilirsiniz. Akıllı Gruplama, ayrıca Apple Müzik gibi açık uygulamalar hakkında da bilgi veriyor. Akıllı gruplamanın üst kısmında analog saat ve tarih de yer alıyor.

3. Denetim Merkezi’ne erişmenin yeni yolu

watchOS 10 ile Denetim Merkezi’ne farklı bir yolla erişiyorsunuz. Artık yan düğmeye dokunmanız gerekiyor. Dijital Crown’a hızlıca çift dokunursanız daha önce kullandığınız uygulamalar ekranına geçiyorsunuz.

4. Dört yeni saat yüzü

Tam Boyutta Gör watchOS 10, iki saat kadranı tanıtılmıştı: Palet ve Snoopy. Palet, saat kadranının farklı öğelerini vurgulamak için dinamik renk kullanıyor. Snoopy, dünyaca ünlü köpeğin şakacı ruhunu öne çıkaran animasyonlu bir saat yüzü. Klasik saat işaretlerini parlak bir arka planda sunan Solar Analog, güneşin konumuna göre ışık ve gölgeyi ayarlıyor. Apple Watch Series 9 tanıtımında gösterilen Nike Globe, özel rakamlarla saat ve dakikayı gösterirken dünyanın çizgilerini geçen her bir saniyede aydınlatıyor ve özellikle sporcuların hoşuna gidecek bir saat yüzü.

5. NameDrop

Aynı zamanda iOS 17 özelliği olan NameDrop, yakınınızdaki biriyle iletişim bilgilerinizi paylaşmanın en hızlı yolu. Tek yapmanız gereken saatinizi karşıdaki kişinin iPhone’una değdirmek. Kişiler uygulamasının Kartım bölümündeki Paylaş butonuna dokunarak veya Kartım komplikasyonunu kullanarak da NameDrop özelliğinden faydalanabilirsiniz.

6. Bisiklet için özel ölçümler

Tam Boyutta Gör watchOS 10, bisiklet için gelişmiş ölçümler, görüntülemeler ve deneyimler sunuyor. Saatteki bilgiler otomatik olarak iPhone'unuza canlı etkinlik olarak aktarılıyor. Basitçe ekrana dokunduğunuzda Kalp Atış Hızı Bölgeleri, Yükseklik, Yarış Rotası, Özel Antrenmanlar ve tamamen yeni Bisiklet Hızı görünümü gibi çeşitli egzersiz ölçümleri karşınıza çıkacak. Artık Bluetooth özellikli bisiklet aksesuarlarını da Apple Watch’a bağlayabiliyorsunuz.

7. Pusula uygulamasında yepyeni görünümler

Tam Boyutta Gör watchOS 10, Apple Watch Pusula uygulamasına yürüyüşçüler için oldukça faydalı olacak yeni özellikler ekliyor. Bu özellikler arasında iki yeni ara nokta var. Bunlardan ilki, hücresel bağlantıyla son konumu tahmin eden Hücresel Bağlantı Ara Noktası. Bu bilgi, mesajlarınıza bakmak veya rahatça arama yapmak için hücresel bağlantının olduğu bir yer bulmanıza yardımcı oluyor. İkinci ara nokta, Apple Watch'un rotanızdaki mevcut herhangi bir operatörün ağına en son bağlandığı yeri tahmin eden Son Acil Durum Çağrı Noktası. Bu özellik, acil aramaları nerede yapacağınızı bilmenize yardımcı oluyor.

watchOS 10 güncellemesi ayrıca rotaları hazırlamanıza yardımcı olacak altimetre verilerini kullanan yeni Yükseklik görünümü de getiriyor. Ek olarak, Apple Haritalar ABD’de artık izohipsler, tepe gölgelemesi, yükseklik ayrıntıları ve ilgi çekici noktaları içeren bir topoğrafik harita gösteriyor.

8. Zihin sağlığı ve Göz sağlığı

Tam Boyutta Gör watchOS 10, zihinsel ve görme sağlığı araçlarını getiriyor. Zihinsel sağlık araçları, duygularınızı ve günlük ruh halinizi düzenli olarak takip edebileceğiniz Apple'ın Farkındalık uygulamasında yer alıyor. Uygulama, zamanla bu bilgileri ruh halinizi etkileyen faktörleri belirlemenize ve özelleştirilmiş çözümler almanıza yardımcı olabilecek değerli bilgiler oluşturmak için kullanıyor.

Miyopi yani uzağı görememe, genellikle çocuklukta başlıyor. Araştırmalar, çocukların günde 80 - 120 dakikayı dışarıda geçirmesi durumunda miyopinin daha iyi kontrol altına alındığını gösteriyor. Apple Watch'un yeni görüş sağlığı aracı, saatin ortam ışığı sensörünü kullanarak günde kaç dakika dışarıda olduğunuzu takip ediyor. Bu bilgilerle günlük rutininizi ayarlayabilirsiniz.

watchOS 10 alacak saatler

Apple Watch Series 4

Apple Watch Series 5

Apple Watch SE

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

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watchOS 10 bugün çıkıyor: İşte Apple Watch'a gelen yenilikler