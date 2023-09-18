Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    watchOS 10 bugün çıkıyor: İşte Apple Watch'lara gelen yenilikler

    Apple, bugün akşam saatlerinde iPhone'lar için iOS 17 ile birlikte watchOS 10 güncellemesini sunacak. İşte Apple Watch'lara gelecek yeni özellikler:             
    watchos 10 apple watch yenilikler listesi Tam Boyutta Gör
    Apple, 18 Eylül’de TSİ 20.00’den itibaren yeni yazılımlarını indirmeye açacak. iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17 ve watchOS 10 güncellemesi uyumlu cihazlar içi sunulacak. Mac’ler için macOS Sonoma 26 Eylül’de çıkacak. iOS 17 ile birlikte en çok beklenen güncelleme watchOS 10. Yeni Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2’nin birçok özelliği eski modellere gelecek.

    Yeni saat yüzleri, yeni sağlık araçları, Akıllı Gruplama ve çok daha fazlasını getiren WatchOS 10 güncellemesi, bugün yayınlanacak. Apple Watch Series 4 ve daha yeni saatler watchOS 10’a güncellenecek. watchOS 10 için iOS 17 yüklü iPhone XS ve daha yeni iPhone modeli gerekiyor. Her zamanki gibi, iPhone’da Watch uygulaması üzerinden Genel - Yazılım Güncelleme yolu izlenerek watchOS 10 indirme ve yükleme işlemi yapılabilecek. İşte watchOS 10 ile gelen yenilikler:

    1. Apple uygulamaları yeni görünümleriyle karşınızda

    watchos 10 uygulamalar Tam Boyutta Gör
    Yıllar geçtikçe Apple Watch’ların ekran alanı genişledi. Ancak, Apple ekstra alanı verimli bir şekilde kullanmadı. watchOS 10 ile Apple uygulamaları, bir bakışta daha fazla bilgiyi görmenizi sağlayacak şekilde önemli tasarım değişikliklerine tabi tutuldu. Örneğin; Fitness, Saat, Hava Durumu uygulamları artık çok daha fazla bilgi içeriyor.

    2. Günün saatine göre uygulamaları sıralayan Akıllı Gruplama

    watchos 10 akıllı gruplama Tam Boyutta Gör
    Apple Watch’ta araç takımları unutuldu derken watchOS 10, yepyeni akıllı gruplama özelliğiyle widget’ları daha ön plana çıkarıyor. Herhangi bir saat yüzünde dijital crown’u çevirdiğinizde erişebileceğiniz bu özellik, yaptığınız işe ve günün saatine göre ayarlanan bilgileri gösteriyor. Örneğin; günün başlangıcında hava durumu tahmini, gün sonunda takvimi görebilirsiniz. Akıllı Gruplama, ayrıca Apple Müzik gibi açık uygulamalar hakkında da bilgi veriyor. Akıllı gruplamanın üst kısmında analog saat ve tarih de yer alıyor.

    3. Denetim Merkezi’ne erişmenin yeni yolu

    watchOS 10 ile Denetim Merkezi’ne farklı bir yolla erişiyorsunuz. Artık yan düğmeye dokunmanız gerekiyor. Dijital Crown’a hızlıca çift dokunursanız daha önce kullandığınız uygulamalar ekranına geçiyorsunuz.

    4. Dört yeni saat yüzü

    watchos 10 yeni saat kadranları Tam Boyutta Gör
    watchOS 10, iki saat kadranı tanıtılmıştı: Palet ve Snoopy. Palet, saat kadranının farklı öğelerini vurgulamak için dinamik renk kullanıyor. Snoopy, dünyaca ünlü köpeğin şakacı ruhunu öne çıkaran animasyonlu bir saat yüzü. Klasik saat işaretlerini parlak bir arka planda sunan Solar Analog, güneşin konumuna göre ışık ve gölgeyi ayarlıyor. Apple Watch Series 9 tanıtımında gösterilen Nike Globe, özel rakamlarla saat ve dakikayı gösterirken dünyanın çizgilerini geçen her bir saniyede aydınlatıyor ve özellikle sporcuların hoşuna gidecek bir saat yüzü.

    5. NameDrop

    Aynı zamanda iOS 17 özelliği olan NameDrop, yakınınızdaki biriyle iletişim bilgilerinizi paylaşmanın en hızlı yolu. Tek yapmanız gereken saatinizi karşıdaki kişinin iPhone’una değdirmek. Kişiler uygulamasının Kartım bölümündeki Paylaş butonuna dokunarak veya Kartım komplikasyonunu kullanarak da NameDrop özelliğinden faydalanabilirsiniz.

    6. Bisiklet için özel ölçümler

    watchOS 10 bisiklet ölçümleri Tam Boyutta Gör
    watchOS 10, bisiklet için gelişmiş ölçümler, görüntülemeler ve deneyimler sunuyor. Saatteki bilgiler otomatik olarak iPhone'unuza canlı etkinlik olarak aktarılıyor. Basitçe ekrana dokunduğunuzda Kalp Atış Hızı Bölgeleri, Yükseklik, Yarış Rotası, Özel Antrenmanlar ve tamamen yeni Bisiklet Hızı görünümü gibi çeşitli egzersiz ölçümleri karşınıza çıkacak. Artık Bluetooth özellikli bisiklet aksesuarlarını da Apple Watch’a bağlayabiliyorsunuz.

    7. Pusula uygulamasında yepyeni görünümler

    watchos 10 pusula uygulaması Tam Boyutta Gör
    watchOS 10, Apple Watch Pusula uygulamasına yürüyüşçüler için oldukça faydalı olacak yeni özellikler ekliyor. Bu özellikler arasında iki yeni ara nokta var. Bunlardan ilki, hücresel bağlantıyla son konumu tahmin eden Hücresel Bağlantı Ara Noktası. Bu bilgi, mesajlarınıza bakmak veya rahatça arama yapmak için hücresel bağlantının olduğu bir yer bulmanıza yardımcı oluyor. İkinci ara nokta, Apple Watch'un rotanızdaki mevcut herhangi bir operatörün ağına en son bağlandığı yeri tahmin eden Son Acil Durum Çağrı Noktası. Bu özellik, acil aramaları nerede yapacağınızı bilmenize yardımcı oluyor.

    watchOS 10 güncellemesi ayrıca rotaları hazırlamanıza yardımcı olacak altimetre verilerini kullanan yeni Yükseklik görünümü de getiriyor. Ek olarak, Apple Haritalar ABD’de artık izohipsler, tepe gölgelemesi, yükseklik ayrıntıları ve ilgi çekici noktaları içeren bir topoğrafik harita gösteriyor.

    8. Zihin sağlığı ve Göz sağlığı

    watchos 10 zihin sağlığı ve göz sağlığı Tam Boyutta Gör
    watchOS 10, zihinsel ve görme sağlığı araçlarını getiriyor. Zihinsel sağlık araçları, duygularınızı ve günlük ruh halinizi düzenli olarak takip edebileceğiniz Apple'ın Farkındalık uygulamasında yer alıyor. Uygulama, zamanla bu bilgileri ruh halinizi etkileyen faktörleri belirlemenize ve özelleştirilmiş çözümler almanıza yardımcı olabilecek değerli bilgiler oluşturmak için kullanıyor.

    Miyopi yani uzağı görememe, genellikle çocuklukta başlıyor. Araştırmalar, çocukların günde 80 - 120 dakikayı dışarıda geçirmesi durumunda miyopinin daha iyi kontrol altına alındığını gösteriyor. Apple Watch'un yeni görüş sağlığı aracı, saatin ortam ışığı sensörünü kullanarak günde kaç dakika dışarıda olduğunuzu takip ediyor. Bu bilgilerle günlük rutininizi ayarlayabilirsiniz.

    watchOS 10 alacak saatler

    • Apple Watch Series 4
    • Apple Watch Series 5
    • Apple Watch SE
    • Apple Watch Series 6
    • Apple Watch Series 7
    • Apple Watch Series 8
    • Apple Watch Series 9
    • Apple Watch Ultra
    • Apple Watch Ultra 2
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sıralı sistem lpg ışıkları yanmıyor webhelp çalışan yorumları dns.adguard.com guvenilir mi flac müzik indir mazot içilirse ne yapılmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
    Reeder P13 Blue Max Lite 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CYBORG 15 A12VE-216XTR
    MSI CYBORG 15 A12VE-216XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız