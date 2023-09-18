watchOS 10 bugün çıkıyor: İşte Apple Watch'lara gelen yenilikler

Yeni saat yüzleri, yeni sağlık araçları, Akıllı Gruplama ve çok daha fazlasını getiren WatchOS 10 güncellemesi, bugün yayınlanacak. Apple Watch Series 4 ve daha yeni saatler watchOS 10’a güncellenecek. watchOS 10 için iOS 17 yüklü iPhone XS ve daha yeni iPhone modeli gerekiyor. Her zamanki gibi, iPhone’da Watch uygulaması üzerinden Genel - Yazılım Güncelleme yolu izlenerek watchOS 10 indirme ve yükleme işlemi yapılabilecek. İşte watchOS 10 ile gelen yenilikler:
1. Apple uygulamaları yeni görünümleriyle karşınızda
2. Günün saatine göre uygulamaları sıralayan Akıllı Gruplama
3. Denetim Merkezi’ne erişmenin yeni yolu
watchOS 10 ile Denetim Merkezi’ne farklı bir yolla erişiyorsunuz. Artık yan düğmeye dokunmanız gerekiyor. Dijital Crown’a hızlıca çift dokunursanız daha önce kullandığınız uygulamalar ekranına geçiyorsunuz.
4. Dört yeni saat yüzü
5. NameDrop
Aynı zamanda iOS 17 özelliği olan NameDrop, yakınınızdaki biriyle iletişim bilgilerinizi paylaşmanın en hızlı yolu. Tek yapmanız gereken saatinizi karşıdaki kişinin iPhone’una değdirmek. Kişiler uygulamasının Kartım bölümündeki Paylaş butonuna dokunarak veya Kartım komplikasyonunu kullanarak da NameDrop özelliğinden faydalanabilirsiniz.
6. Bisiklet için özel ölçümler
7. Pusula uygulamasında yepyeni görünümler
watchOS 10 güncellemesi ayrıca rotaları hazırlamanıza yardımcı olacak altimetre verilerini kullanan yeni Yükseklik görünümü de getiriyor. Ek olarak, Apple Haritalar ABD’de artık izohipsler, tepe gölgelemesi, yükseklik ayrıntıları ve ilgi çekici noktaları içeren bir topoğrafik harita gösteriyor.
8. Zihin sağlığı ve Göz sağlığı
Miyopi yani uzağı görememe, genellikle çocuklukta başlıyor. Araştırmalar, çocukların günde 80 - 120 dakikayı dışarıda geçirmesi durumunda miyopinin daha iyi kontrol altına alındığını gösteriyor. Apple Watch'un yeni görüş sağlığı aracı, saatin ortam ışığı sensörünü kullanarak günde kaç dakika dışarıda olduğunuzu takip ediyor. Bu bilgilerle günlük rutininizi ayarlayabilirsiniz.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.