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    WatchOS 10 güncellemesi hava durumu uygulamasını bozdu

    Bazı Apple Watch kullanıcıları saatlerini watchOS 10'a güncelledikten sonra hava durumu komplikasyonunun hiçbir veri göstermediğinden şikayetçi.                 
    watchos 10 hava durumu komplikasyonu boş Tam Boyutta Gör
    Apple, 18 Eylül’de iOS 17 ile birlikte watchOS 10 güncellemesini de yayınladı. Çok geçmeden watchOS 10.0.1 çıktı. Sürüm fark etmeksizin bazı Apple Watch modellerinde hava durumu komplikasyonu beklendiği gibi çalışmıyor. Kullanıcılar, Apple destek forumunda da şikayetlerini dile getiriyor.

    Hava durumu komplikasyonu veri göstermiyor

    Hava durumu komplikasyonuna dokunulduğunda watchOS 10 ile yenilenen Apple Weather uygulaması detaylı bilgileri göstermeye başlıyor ancak saat kadranı üzerinden hiçbir bilgi görülemiyor. Hava durumu verilerinin gösterilmesi gereken yer boş gözüküyor. Apple’ın yakın zamanda yayınladığı watchOS 10.0.1 sürümü de bu sorunu çözmüyor.

    Geçici çözüm olarak; iPhone’da Watch uygulamasını açıp Saat uygulamasında  24 saat biçimini kapatıp biraz bekledikten sonra açmak. Böylelikle eşlenen saat güncellenecek ve hava durumu komplikasyonu verileri tekrar göstermeye başlayacaktır.

    Kaynakça https://discussions.apple.com/thread/255145549 https://www.macrumors.com/2023/09/26/watchos-10-weather-complication-issues/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 5 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 5 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 5 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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