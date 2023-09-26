WatchOS 10 güncellemesi hava durumu uygulamasını bozdu

Hava durumu komplikasyonu veri göstermiyor
Hava durumu komplikasyonuna dokunulduğunda watchOS 10 ile yenilenen Apple Weather uygulaması detaylı bilgileri göstermeye başlıyor ancak saat kadranı üzerinden hiçbir bilgi görülemiyor. Hava durumu verilerinin gösterilmesi gereken yer boş gözüküyor. Apple’ın yakın zamanda yayınladığı watchOS 10.0.1 sürümü de bu sorunu çözmüyor.
Geçici çözüm olarak; iPhone’da Watch uygulamasını açıp Saat uygulamasında 24 saat biçimini kapatıp biraz bekledikten sonra açmak. Böylelikle eşlenen saat güncellenecek ve hava durumu komplikasyonu verileri tekrar göstermeye başlayacaktır.Kaynakça https://discussions.apple.com/thread/255145549 https://www.macrumors.com/2023/09/26/watchos-10-weather-complication-issues/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.