Tam Boyutta Gör Apple, 18 Eylül’de iOS 17 ile birlikte watchOS 10 güncellemesini de yayınladı. Çok geçmeden watchOS 10.0.1 çıktı. Sürüm fark etmeksizin bazı Apple Watch modellerinde hava durumu komplikasyonu beklendiği gibi çalışmıyor. Kullanıcılar, Apple destek forumunda da şikayetlerini dile getiriyor.

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Hava durumu komplikasyonu veri göstermiyor

Hava durumu komplikasyonuna dokunulduğunda watchOS 10 ile yenilenen Apple Weather uygulaması detaylı bilgileri göstermeye başlıyor ancak saat kadranı üzerinden hiçbir bilgi görülemiyor. Hava durumu verilerinin gösterilmesi gereken yer boş gözüküyor. Apple’ın yakın zamanda yayınladığı watchOS 10.0.1 sürümü de bu sorunu çözmüyor.

Geçici çözüm olarak; iPhone’da Watch uygulamasını açıp Saat uygulamasında 24 saat biçimini kapatıp biraz bekledikten sonra açmak. Böylelikle eşlenen saat güncellenecek ve hava durumu komplikasyonu verileri tekrar göstermeye başlayacaktır.

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WatchOS 10 güncellemesi hava durumu uygulamasını bozdu