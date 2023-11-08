Apple, iOS 17.1.1 güncellemesini yayınladı: Yenilikler neler?

iOS 17.1.1 güncellemesi, Apple’ın yeni AirDrop, Bekleme Modu ve Apple Müzik özellikleri getiren iOS 17.1 güncellemesini yayınlanmasından yaklaşık iki hafta sonra geldi.
iOS 17.1.1, hata düzeltmelerine odaklanıyor
iOS 17.1.1, BMW kablosuz şarj sorununu (kablosuz şarj sonrasında Apple Pay ve diğer NFC özelliklerinin çalışmamasına ilişkin bir sorun ve iPhone 15 modellerine özel) ve Hava Durumu kilit ekranı araç takımındaki bir hatayı gideriyor. WiFi bağlantısı ve iPhone’ların gece beklenmedik şekilde kapanmasıyla ilgili sorunlar mevcuttu ancak güncelleme notlarında bunlara değinilmiyor.
Apple, iOS 17.2 ve iPadOS 17.2 güncellemelerini test ediyor. WiFi sorununu çözen (yavaş bağlanma ve kopma) güncellemenin Aralık ayı içinde yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.