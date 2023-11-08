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    Anlık Bildirim

    Apple, iOS 17.1.1 güncellemesini yayınladı: Yenilikler neler?

    Apple, iPhone'lar için iOS 17.1.1 ve iPad'ler için iPadOS 17.1.1 güncellemesini yayınladı. Yeni iOS 17 sürümü, özellikle iPhone kullanıcılarının yaşadığı sorunlarına çözümüne odaklanıyor.
    iOS 17.1.1 güncelleme iPhone yenilikler neler Tam Boyutta Gör
    Apple, 7 Kasım’da gece sürpriz bir şekilde güncelleme sundu. Mac bilgisayarlar, Apple Watch’lar, iPhone ve iPad’ler güncellendi. iOS 17.1.1 sürümü, iPhone’lardaki çeşitli hataların giderilmesine yönelik bir güncelleme olduğundan bekleniyordu ve sonunda yayınlandı.

    iOS 17.1.1 güncellemesi, Apple’ın yeni AirDrop, Bekleme Modu ve Apple Müzik özellikleri getiren iOS 17.1 güncellemesini yayınlanmasından yaklaşık iki hafta sonra geldi.

    iOS 17.1.1, hata düzeltmelerine odaklanıyor

    iOS 17.1.1, BMW kablosuz şarj sorununu (kablosuz şarj sonrasında Apple Pay ve diğer NFC özelliklerinin çalışmamasına ilişkin bir sorun ve iPhone 15 modellerine özel) ve Hava Durumu kilit ekranı araç takımındaki bir hatayı gideriyor. WiFi bağlantısı ve iPhone’ların gece beklenmedik şekilde kapanmasıyla ilgili sorunlar mevcuttu ancak güncelleme notlarında bunlara değinilmiyor.

    Apple, iOS 17.2 ve iPadOS 17.2 güncellemelerini test ediyor. WiFi sorununu çözen (yavaş bağlanma ve kopma) güncellemenin Aralık ayı içinde yayınlanması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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