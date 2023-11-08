Apple, iOS 17.1.1 güncellemesini yayınladı: Yenilikler neler?

Tam Boyutta Gör Apple, 7 Kasım’da gece sürpriz bir şekilde güncelleme sundu. Mac bilgisayarlar, Apple Watch’lar, iPhone ve iPad’ler güncellendi. iOS 17.1.1 sürümü, iPhone’lardaki çeşitli hataların giderilmesine yönelik bir güncelleme olduğundan bekleniyordu ve sonunda yayınlandı.

iOS 17.2, Apple'ın yepyeni uygulaması Journal ile gelecek 1 hf. önce eklendi

iOS 17.1.1 güncellemesi, Apple’ın yeni AirDrop, Bekleme Modu ve Apple Müzik özellikleri getiren iOS 17.1 güncellemesini yayınlanmasından yaklaşık iki hafta sonra geldi.

iOS 17.1.1, hata düzeltmelerine odaklanıyor

iOS 17.1.1, BMW kablosuz şarj sorununu (kablosuz şarj sonrasında Apple Pay ve diğer NFC özelliklerinin çalışmamasına ilişkin bir sorun ve iPhone 15 modellerine özel) ve Hava Durumu kilit ekranı araç takımındaki bir hatayı gideriyor. WiFi bağlantısı ve iPhone’ların gece beklenmedik şekilde kapanmasıyla ilgili sorunlar mevcuttu ancak güncelleme notlarında bunlara değinilmiyor.

Apple, iOS 17.2 ve iPadOS 17.2 güncellemelerini test ediyor. WiFi sorununu çözen (yavaş bağlanma ve kopma) güncellemenin Aralık ayı içinde yayınlanması bekleniyor.

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