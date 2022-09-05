Apple Watch Pro cep yakacak: Fiyatı 1.000 doları bulabilir

Apple önümüzdeki günlerde büyük çaplı bir lansman düzenleyecek. Şirket söz konusu etkinlikte sadece iPhone 14 serisi akıllı telefonlarını tanıtmakla kalmayacak aynı zamanda aralarında "Pro" versiyonunun da bulunduğu yeni nesil Apple Watch modellerini sahneye çıkaracak.
Far Out etkinliğine sayılı günler kala Apple Watch Pro hakkında bazı önemli detaylar ortaya çıktı. Bloomberg editörü Mark Gurman'a göre akıllı saat oldukça yüksek bir fiyat etiketiyle çıkış yapacak. Bahsedilen rakam ise 900 dolar. Ancak pazara bağlı olarak fiyat 1.000 doların üzerine bile çıkabilir.
Apple Watch Pro hakkında bilinenler
Apple'ın 7 Eylül Çarşamba günü Apple Watch Series 8 serisi akıllı saatlerini duyuracak. Ancak tanıtım etkinliğine Apple Watch Pro'nun damga vurması bekleniyor. Bu model daha büyük ekran (muhtemelen 2 inçlik) ve 47 mm boyuta sahip olacak.
Apple Watch Pro ile ilgili olarak daha yüksek kapasiteli pil, S8 çipi ve vücut ısısı sensörü de konuşuluyor. Akıllı saat ekstrem sporlarda kullanım için daha sağlam bir kasa ve darbeye dayanıklı ekran içerebilir. Eğer söylentiler doğru çıkarsa cihaz bugüne kadar piyasaya sürülen en pahalı Apple Watch modeli olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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