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    iPhone 14 Pro'nun her zaman açık ekranı pil tüketimini nasıl etkileyecek?

    iPhone 14 Pro ile gelecek always on display özelliğinin kullanım süresini nasıl etkileyeceği merak konusuydu. Son sızıntılara göre, iPhone 14 Pro AOD özelliği, pil süresini fazla etkilemeyecek.
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    iPhone 14 Pro AOD

    iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’in fiziksel olarak daha büyük pillere sahip olması bekleniyor. Bu, her zaman açık ekranın güç tüketimini çok fazla etkilemeyeceği anlamına geliyor.

    Always on Display, pil tüketimini nasıl etkileyecek?

    iPhone 14 Pro modelleri, Apple Watch Series 5 ve daha yeni modellerde olduğu gibi her zaman açık ekrana sahip olacak. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max, yeniden tasarlanan iOS 16 kilit ekranından temel bilgilere ve görsel öğelere her zaman erişme imkanı verecek. Always on Display (AOD) özelliği, daha düşük yenileme hızına sahip yeni OLED ekran teknolojisi sayesinde 2022 iPhone Pro modellerinde olacak. iPhone 13 Pro serisinin ekranı 120Hz’e kadar değişken yenileme hızını destekliyor ve ekran yenileme hızı 10Hz’e kadar düşebiliyor. iPhone 14 Pro serisinde bu değer, 1 Hz’e kadar düşecek. Bu sayede telefon, her zaman açık ekran modunda pil ömründen tasarruf edecek.

    Daha düşük yenileme hızının sağladığı enerji tasarrufuna ek olarak, daha büyük kapasiteli pil sayesinde always on display modu pil tüketimi endişesi duymadan rahat bir şekilde kullanılabilecek gibi görünüyor. Tabii ki A16 Bionic çipin de güç verimliliğine etkisi olacak.

    iPhone 14 Pro'ya özel olacak

    Her zaman açık ekran özelliğinin iPhone 14 Pro’ya özel olarak kalması bekleniyor; bazı kullanıcıların umduğu gibi yazılım güncellemesiyle iPhone 13 Pro modellerine gelmesi beklenmiyor.

    iPhone 14 Pro alway on display ekran
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    iPhone 14 Pro ne zaman tanıtılacak?

    Apple, 7 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikte iPhone 14 serisini tanıtacak. 6.1 inç iPhone 14, 6.7 inç iPhone 14 Plus, 6.1 inç iPhone 14 Pro ve 6.7 inç iPhone 14 Pro Max, 2022 iPhone’ları arasında olacak. iPhone 13 mini de iPhone mini serisinin son modeli olacak.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 18 saat önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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