Apple Watch Series 6 ve SE satışa başladı

Apple’ın geçtiğimiz ay düzenlediği ilk Sonbahar etkinliğinde tanıtılan yeni Apple Watch akıllı saatleri satışa başladı. Apple Watch 6 ve Apple Watch SE modelleri farklı kasa versiyonlarıyla alıcılarını bekliyor.
Apple Watch Series 6 özellikleri ve fiyatı
Apple Watch Series 6 modeli tasarım anlamında ana çizgileri korurken çift çekirdekli S6 yongası ile performansı arttırıyor. Daha canlı ekran, daha hassas dokunmatik panel, daha yüksek ses, daha verimli batarya kullanımı, kandaki oksijen seviyesi ölçümü gibi yeni özellikleri var.İlginizi Çekebilir Uygun fiyatlı Apple Watch SE önümüzdeki hafta tanıtılacak
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Apple Watch Series 6 modeli 3799TL fiyat etiketine sahip. 44mm boyutundaki kasa ise 4049TL olarak satılıyor. Bunun haricinde Apple Watch Series 3 ise 1899TL seviyesinde. Apple Watch Series 5 satıştan kalktı.
Apple Watch SE özellikleri ve fiyatı
Apple Watch SE biraz daha maliyeti düşünenlere hitap ediyor. Hep açık Retina ekran, EKG, oksijen ölçümü özelliklerine yer verilmemiş ve böylece biraz daha uygun fiyata inmiş. Yine 40mm ve 44mm gövde seçenekleri mevcut. Apple Watch SE için 2699TL ve 2949TL fiyat etiketleri belirlenmiş.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Bana göre parasını en haketmeyen teknolojik ürün şu akıllı saat furyası. Gerçekten ne kadar lüzumlu bir ürün tartışılır
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