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    Apple Watch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Watch Series 6 ve SE satışa başladı

    Apple Watch Series 6 ve Apple Watch Series SE akıllı saat modelleri ülkemizde satışa sunuldu. Apple Watch 6 ve Apple Watch SE Türkiye fiyatları haberimizde.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    19,5b
    1
    52
    Apple Watch
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple Watch Series 6 ve SE satışa başladı
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    Apple’ın geçtiğimiz ay düzenlediği ilk Sonbahar etkinliğinde tanıtılan yeni Apple Watch akıllı saatleri satışa başladı. Apple Watch 6 ve Apple Watch SE modelleri farklı kasa versiyonlarıyla alıcılarını bekliyor.

    Apple Watch Series 6 özellikleri ve fiyatı

    Apple Watch Series 6 modeli tasarım anlamında ana çizgileri korurken çift çekirdekli S6 yongası ile performansı arttırıyor. Daha canlı ekran, daha hassas dokunmatik panel, daha yüksek ses, daha verimli batarya kullanımı, kandaki oksijen seviyesi ölçümü gibi yeni özellikleri var.

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    Apple Watch Series 6 modeli 3799TL fiyat etiketine sahip. 44mm boyutundaki kasa ise 4049TL olarak satılıyor. Bunun haricinde Apple Watch Series 3 ise 1899TL seviyesinde. Apple Watch Series 5 satıştan kalktı.

    Apple Watch SE özellikleri ve fiyatı

    Apple Watch SE biraz daha maliyeti düşünenlere hitap ediyor. Hep açık Retina ekran, EKG, oksijen ölçümü özelliklerine yer verilmemiş ve böylece biraz daha uygun fiyata inmiş. Yine 40mm ve 44mm gövde seçenekleri mevcut. Apple Watch SE için 2699TL ve 2949TL fiyat etiketleri belirlenmiş.

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    ₺2.146,85 + Kargo Bedava
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    nnoovvaa (Muhammed Ali Çatalbaş) 2 hf. en beğenilen
    3 gun once de belliydi zaten, satin aldik hatta?
    1 Yanıt Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    shade_boi (Ali G) 2 hf.
    Tanıtıldığı gün fiyatları sitesinde yazıyordu zaten?
    Yanıtla +15
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    maaart (S D) 2 hf.
    geçen sene 2-3 ay amerikada kaldım malum kayıt derdi olmadığı için herkes ipad ve iwatch istedi, aldığım iwatchlardan bi tanesini bir süre deneyim dedim, yakın bi akrabama alınan bu kadar teknoloji ile içli dışlıyımdır bu kadar gereksiz bir alet ömrümde görmedim...
    geçen sene 2-3 ay amerikada kaldım malum kayıt derdi olmadığı için herkes ipad ve iwatch istedi, aldığım iwatchlardan bi tanesini bir süre deneyim dedim, yakın ...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    AMIGAMania (Kaan Özbek) 1 hf. (düzenlendi)
    Apple Watch Series 6 Nike edition aldım. İlk gün aldım deneyimleyeli 24 saati geçti. 1. seri kullandıktan sonra gerçekten kolumda devrim yapmış gibi hissediyorum. Nike'mı alsam, düz seri mi alsam gel-giti yaşayan arkadaşlar Nike'da sadece kendisine özel dizayn edilmiş kadranlar var ve kordonlar ama yakın zamanda kadran paylaşımı yaygınlaşacağı için o kadranların eksikliğini yaşamazsınız. Ayrıca Nike Run Club uygulaması yüklü geliyor, o da Apple Store'dan indirilebilen bir şey... İki saat de birbirinin kopyası. Tamamen size kalmış ve zevk meselesi...
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    firatcatak (Fırat ÇATAK) 1 hf.
    Yuvarlağını neden yapmıyorlar anlayamıyorum
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    yekzan (murat özer) 1 hf. firatcatak
    bu tasarımın dokunmatik için daha fazla etkin kullanım alanı bıraktığı gibi bir şey okumuştum.
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    DH Misafiri 2 hf.
    BİM'E YADA A101 NE ZAMAN GELİR?
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    SEHZADE63 (CAN GUVEN) 2 hf.
    Marka algisi yüzünden cikan fiyatlara bak yazik 24 saat pili bile dayanmayan cihaz fiyatlari ne hallere geldi ne olduysa hep şu iphone 6 ile başladi o kuyruklar olmasaydi bu halede olmazdi..
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    kingsix (Murat Arman) 2 hf.
    5 yil once ilk cikandan almistim halen tas gibi hic sorun cikartmadi ama bu kadar para verilmez.
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    Morichannn (Akın Özer) 2 hf.
    6 ile se arasındaki fiyat farklı nasıl bu kadar az olabilir??
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    salem33 1 hf. Morichannn
    1000 TL aşağı yukarı
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    LacWer (Ahmet Lacwer) 2 hf. (düzenlendi)
    Orta seviye telefon fiyatına akıllı saat. Vay bizim halimize

    Bana göre parasını en haketmeyen teknolojik ürün şu akıllı saat furyası. Gerçekten ne kadar lüzumlu bir ürün tartışılır
    Yanıtla +1
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    hacettepe_fbo (Ferdi Bayrak) 2 hf. (düzenlendi)
    Ferdi Tayfur Haram Oldu Anlayana
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    emrhyldrm (emrah yıldırım) 2 hf.
    Seri 5 kullanıyorum hemen satıp 6 almam lazım çünkü kandaki oksijen oranını ölçmem gerekiyor.
    Yanıtla +2
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    mczaga 2 hf.
    500 TL edecek bir ürünü 5000 TL vermek? (pratikte TR kullanım alanı olarak)
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    19515 kez okundu.
    26 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

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    Apple, apple watch series 6 türkiye ve
    2 etiket daha apple watch se apple watch se türkiye
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