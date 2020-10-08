Apple Watch Series 6 ve SE satışa başladı

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Apple’ın geçtiğimiz ay düzenlediği ilk Sonbahar etkinliğinde tanıtılan yeni Apple Watch akıllı saatleri satışa başladı. Apple Watch 6 ve Apple Watch SE modelleri farklı kasa versiyonlarıyla alıcılarını bekliyor.

Apple Watch Series 6 özellikleri ve fiyatı

Apple Watch Series 6 modeli tasarım anlamında ana çizgileri korurken çift çekirdekli S6 yongası ile performansı arttırıyor. Daha canlı ekran, daha hassas dokunmatik panel, daha yüksek ses, daha verimli batarya kullanımı, kandaki oksijen seviyesi ölçümü gibi yeni özellikleri var.

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Apple Watch Series 6 modeli 3799TL fiyat etiketine sahip. 44mm boyutundaki kasa ise 4049TL olarak satılıyor. Bunun haricinde Apple Watch Series 3 ise 1899TL seviyesinde. Apple Watch Series 5 satıştan kalktı.

Apple Watch SE özellikleri ve fiyatı

Apple Watch SE biraz daha maliyeti düşünenlere hitap ediyor. Hep açık Retina ekran, EKG, oksijen ölçümü özelliklerine yer verilmemiş ve böylece biraz daha uygun fiyata inmiş. Yine 40mm ve 44mm gövde seçenekleri mevcut. Apple Watch SE için 2699TL ve 2949TL fiyat etiketleri belirlenmiş.

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