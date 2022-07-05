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    Apple Watch Series 8 ile ekran daha da büyüyor: 47mm model geliyor

    Apple Watch Series 8, 47 mm kasa boyutuyla karşımıza çıkabilir. Mevcut Watch Series 7 modeline kıyasla Apple Watch 8 ekranı nasıl olacak? İşte Watch 8’in tüm Apple Watch modelleri ile kıyaslaması
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    Apple Watch series 8 47mm kasa boyutu

    Apple Watch  için çok sayıda kasa materyali, kayış (kordon) ve boyut seçeneği var ancak şirket cihaz serisini iki boyut sınıfında tutuyor. Bunun Apple Watch Series 8 ile değişeceği iddia ediliyor.

    Apple Watch’un ilk üç nesli 38 mm ve 42 mm kasa boyutlarına sahipti, ardından dördünce ile altıncı nesil 40 mm ve 44 mm kasa boyutlarıyla geldi. Apple, kasanın kenarını saran ekran sayesinde Apple Watch 7’de kasa boyutunu biraz daha genişleterek 41 mm ve 45 mm olmak üzere iki seçenek sundu.

    47mm Apple Watch geliyor

    Boyut değişikliklerine rağmen, tüm Apple Watch’lar büyük ve küçük olarak ayrılıyor. Bu, 42 mm Apple Watch Series 2 için alınan kayışın 45 mm Apple Watch Series 7’de kullanabileceği anlamına geliyor. Watch Series, bu iki boyutlu sistemi daha büyük bir üçüncü boyutla değiştirebilir. Şu dantel sızdırılan detay yeni Apple Watch’un ekranının 1.99 inç olacağı.

    Apple Watch series 8 kasa boyutu karşılaştırma

    Mevcut en yeni Apple Watch modeli Series 7’nin ekranına kıyasla 0.09 inçlik bir artış söz konusu. Bu, daha ince bir kasada daha büyük bir ekran görebileceğimiz veya kasa boyutunun ekran boyutuna orantılı şekilde artacağı anlamına geliyor. Apple Watch Series 8’in aynı kasa boyutunda ekran için daha fazla alan sağlayacak şekilde düz kenarlı yeni bir tasarıma kavuşabileceği iddia ediliyor.

    Apple’ın Eylül ayında iPhone 14 etkinliğinde Apple Watch Series 8’i tanıtması bekleniyor. Dayanıklı model seçeneği, yeni sağlık ölçümleri ve daha iyi performansla birlikte üç boyutta Apple Watch görebiliriz.

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