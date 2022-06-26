Apple Watch Series 8 yongası, Series 6 ile aynı özelliklere sahip olabilir

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Mark Gurman, yaklaşmakta olan Apple Watch Series 8 ve ikinci nesil Apple Watch SE hakkında daha fazla bilgiler ile geri döndü. Gurman, Power On haber bülteninde bu yıl gelecek olan bu saatlerden neler beklenmesi gerektiğinden bahsetti.

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Yeni nesil Apple Watch SE, Apple Watch Series 7 ile gelen büyük ekrana sahip olmayabilir

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Apple'ın Apple Watch Series 8 için daha hızlı bir S8 yongası getireceğini söyleyen önceki raporların ardından Gurman, haber bülteninde S8 yongasının S7 ile aynı özelliklere sahip olacağını söyledi. Ancak S7 yongası da 2020'de tanıtılan Apple Watch Series 6'daki S6 yongası ile aynı. Yani S8 yongası S6 yongası ile de aynı özelliklere sahip olabilir. Bununla birlikte Gurman, gelecek yıl tanıtılması beklenen saatlerin tamamen yeni bir işlemci alacağını söyledi.

Mark Gurman, Apple Watch SE 2 hakkındaki bilgilerini de paylaştı. Haber bültenine göre ise Apple Watch SE 2, Apple Watch Series 7 ile tanıtılan daha büyük ekrana sahip olmayacak.

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Apple Watch Series 8 yongası, Series 6 ile aynı olabilir