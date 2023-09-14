Tam Boyutta Gör Yeni Apple Watch Series 9, çift dokunuş hareketi, daha parlak ekranı, sağlık verilerine erişip kaydedebilen daha hızlı Siri, iPhone için tam konum bulma gibi bir dizi yeni özellikle geliyor. Ancak, Apple’ın Wonderlust etkinliğinde en çok üzerinde durduğu özellik olan çift dokunuş (double tap), başlangıçta sunulmayacak.

Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 Türkiye fiyatı açıkladı 2 gün önce eklendi

Çift dokunuş özelliği önümüzdeki ay güncellemeyle gelecek

Apple Watch 9’da çift dokunuş hareketiyle ekrana dokunmadan, yalnızca tek elinizi kullanarak saati kontrol edebiliyorsunuz. İşaret ve başparmağınızı birbirine iki kez dokundurduğunuzda saatte en çok kullanılan işlemlerden birçoğunu hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz.

Double tap hareketini bir uygulamanın birincil işlevini kontrol etmek, sayacı durdurmak, müzik çalıp durdurmak, alarmı ertelemek, aramaları yanıtlamak ve sonlandırmak, saat kadranında akıllı gruplamayı başlatmak, widgetlar arasında kaydırmak gibi işlemler için kullanabilirsiniz.

Yeni Apple Watch'lar ne zaman çıkacak?

Çift dokunma, Apple Watch Ultra 2 ve Watch Series 9'un birkaç yeni özelliğinden biri. Yeni Apple Watch modelleri Türkiye’de 22 Eylül’de ön siparişe açılacak, 29 Eylül’de de satışa çıkacak. Ancak, Apple, bu özelliği önümüzdeki ay içinde yazılım güncellemesi olarak kullanıma sunacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

Apple Watch Series 9'un yeni özelliği güncellemeyle gelecek