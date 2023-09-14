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    Apple Watch Series 9'un yeni özelliği güncellemeyle gelecek

    iPhone 15 ve 15 Pro ile birlikte tanıtılan Apple Watch Series 9, çift dokunmaya dayalı yeni bir özellik sunuyor. Ancak, Apple, saatin öne çıkan özelliğini güncelleme ile sunacak.
    apple watch series 9 çift dokunuş hareketi güncelleme Tam Boyutta Gör
    Yeni Apple Watch Series 9, çift dokunuş hareketi, daha parlak ekranı, sağlık verilerine erişip kaydedebilen daha hızlı Siri, iPhone için tam konum bulma gibi bir dizi yeni özellikle geliyor. Ancak, Apple’ın Wonderlust etkinliğinde en çok üzerinde durduğu özellik olan çift dokunuş (double tap), başlangıçta sunulmayacak.

    Çift dokunuş özelliği önümüzdeki ay güncellemeyle gelecek

    Apple Watch 9’da çift dokunuş hareketiyle ekrana dokunmadan, yalnızca tek elinizi kullanarak saati kontrol edebiliyorsunuz. İşaret ve başparmağınızı birbirine iki kez dokundurduğunuzda saatte en çok kullanılan işlemlerden birçoğunu hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz.

    Double tap hareketini bir uygulamanın birincil işlevini kontrol etmek, sayacı durdurmak, müzik çalıp durdurmak, alarmı ertelemek, aramaları yanıtlamak ve sonlandırmak, saat kadranında akıllı gruplamayı başlatmak, widgetlar arasında kaydırmak gibi işlemler için kullanabilirsiniz.

    Yeni Apple Watch'lar ne zaman çıkacak?

    Çift dokunma, Apple Watch Ultra 2 ve Watch Series 9'un birkaç yeni özelliğinden biri. Yeni Apple Watch modelleri Türkiye’de 22 Eylül’de ön siparişe açılacak, 29 Eylül’de de satışa çıkacak. Ancak, Apple, bu özelliği önümüzdeki ay içinde yazılım güncellemesi olarak kullanıma sunacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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