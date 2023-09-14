Apple Watch Series 9'un yeni özelliği güncellemeyle gelecek

- Çift dokunuş özelliği önümüzdeki ay güncellemeyle gelecek
- Yeni Apple Watch'lar ne zaman çıkacak?
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Çift dokunuş özelliği önümüzdeki ay güncellemeyle gelecek
Apple Watch 9’da çift dokunuş hareketiyle ekrana dokunmadan, yalnızca tek elinizi kullanarak saati kontrol edebiliyorsunuz. İşaret ve başparmağınızı birbirine iki kez dokundurduğunuzda saatte en çok kullanılan işlemlerden birçoğunu hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz.
Double tap hareketini bir uygulamanın birincil işlevini kontrol etmek, sayacı durdurmak, müzik çalıp durdurmak, alarmı ertelemek, aramaları yanıtlamak ve sonlandırmak, saat kadranında akıllı gruplamayı başlatmak, widgetlar arasında kaydırmak gibi işlemler için kullanabilirsiniz.
Yeni Apple Watch'lar ne zaman çıkacak?
Çift dokunma, Apple Watch Ultra 2 ve Watch Series 9'un birkaç yeni özelliğinden biri. Yeni Apple Watch modelleri Türkiye’de 22 Eylül’de ön siparişe açılacak, 29 Eylül’de de satışa çıkacak. Ancak, Apple, bu özelliği önümüzdeki ay içinde yazılım güncellemesi olarak kullanıma sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.