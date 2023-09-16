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    Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2'nin pil kapasitesi belli oldu

    Apple, yeni Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2'nin pil kapasitesini paylaşmadı. Ancak, Çinli düzenleyici kuruluşun veritabanında yeni Apple Watch'ların batarya mAh değeri ortaya çıktı.
    apple watch series 9 & watch ultra 2 batarya kapasitesi Tam Boyutta Gör
    Apple, her sene olduğu gibi yeni iPhone 15 serisinin ve Apple Watch modellerinin pil kapasitesine ilişkin bilgi paylaşmadı. Apple Watch Ultra 2 ve Watch Series 9’un yalnızca pil ömrü hakkında bilgiye verildi. Ancak, lansmandan sonra Apple Watch 9 pil kaç mAh? sorusu da yanıt buldu.

    41mm ve 45mm Apple Watch Series 9 modeli sırasıyla 282 mAh ve 308 mAh pil kapasitesine sahip. Apple Watch Series 8 modelleriyle kıyaslandığında bir gelişme söz konusu değil. Apple’ın açıklamasına göre, Series 9 ve Series 8, 18 saat pil ömrü sunuyor.

    Apple Watch Ultra 2, ise önceki nesle kıyasla biraz daha büyük batarya kapasitesine sahip. İlk Watch Ultra modelinde 542 mAh pil bulunurken, yeni modelde 564 mAh pil yer alıyor. Pil kapasitesi %4 daha büyük olsa da yeni modelin daha parlak ekrana ve başka yeni özelliklere sahip olması nedeniyle iki model de aynı (36 saat) pil ömrü sunuyor.

    Apple Watch Series 9 & Watch Ultra 2 pil kapasitesi
    Model Batarya kapasitesi
    Apple Watch 9 (41mm) 282 mAh
    Apple Watch 8 (41mm) 282 mAh
    Apple Watch 9 (45mm) 308 mAh
    Apple Watch 8 (45mm) 308 mAh
    Apple Watch Ultra 2 564 mAh
    Apple Watch Ultra 542 mAh

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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