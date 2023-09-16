Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2'nin pil kapasitesi belli oldu

Tam Boyutta Gör Apple, her sene olduğu gibi yeni iPhone 15 serisinin ve Apple Watch modellerinin pil kapasitesine ilişkin bilgi paylaşmadı. Apple Watch Ultra 2 ve Watch Series 9’un yalnızca pil ömrü hakkında bilgiye verildi. Ancak, lansmandan sonra Apple Watch 9 pil kaç mAh? sorusu da yanıt buldu.

iPhone 15 ve 15 Pro modellerinin batarya kapasitesi belli oldu 22 sa. önce eklendi

41mm ve 45mm Apple Watch Series 9 modeli sırasıyla 282 mAh ve 308 mAh pil kapasitesine sahip. Apple Watch Series 8 modelleriyle kıyaslandığında bir gelişme söz konusu değil. Apple’ın açıklamasına göre, Series 9 ve Series 8, 18 saat pil ömrü sunuyor.

Apple Watch Ultra 2, ise önceki nesle kıyasla biraz daha büyük batarya kapasitesine sahip. İlk Watch Ultra modelinde 542 mAh pil bulunurken, yeni modelde 564 mAh pil yer alıyor. Pil kapasitesi %4 daha büyük olsa da yeni modelin daha parlak ekrana ve başka yeni özelliklere sahip olması nedeniyle iki model de aynı (36 saat) pil ömrü sunuyor.

Apple Watch Series 9 & Watch Ultra 2 pil kapasitesi Model Batarya kapasitesi Apple Watch 9 (41mm) 282 mAh Apple Watch 8 (41mm) 282 mAh Apple Watch 9 (45mm) 308 mAh Apple Watch 8 (45mm) 308 mAh Apple Watch Ultra 2 564 mAh Apple Watch Ultra 542 mAh

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Apple Watch Series 9 & Watch Ultra 2 pil kaç mAh?