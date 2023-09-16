Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2'nin pil kapasitesi belli oldu

41mm ve 45mm Apple Watch Series 9 modeli sırasıyla 282 mAh ve 308 mAh pil kapasitesine sahip. Apple Watch Series 8 modelleriyle kıyaslandığında bir gelişme söz konusu değil. Apple’ın açıklamasına göre, Series 9 ve Series 8, 18 saat pil ömrü sunuyor.
Apple Watch Ultra 2, ise önceki nesle kıyasla biraz daha büyük batarya kapasitesine sahip. İlk Watch Ultra modelinde 542 mAh pil bulunurken, yeni modelde 564 mAh pil yer alıyor. Pil kapasitesi %4 daha büyük olsa da yeni modelin daha parlak ekrana ve başka yeni özelliklere sahip olması nedeniyle iki model de aynı (36 saat) pil ömrü sunuyor.
|Model
|Batarya kapasitesi
|Apple Watch 9 (41mm)
|282 mAh
|Apple Watch 8 (41mm)
|282 mAh
|Apple Watch 9 (45mm)
|308 mAh
|Apple Watch 8 (45mm)
|308 mAh
|Apple Watch Ultra 2
|564 mAh
|Apple Watch Ultra
|542 mAh
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.