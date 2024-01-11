Apple Watch tekrar yasaklanabilir: Karara karşı çıkıldı

Duraklatma kararına karşı çıkıldı
Kaçıranlar için daha önce yaptığı temyiz başvurusunda Apple, yasağın acilen kaldırılmasını, aksi takdirde telafisi mümkün olmayan zararlar yaşayacağını, halihazırda yenilenmiş sürümler üzerinde çalıştığı için bunları ITC’nin değerlendirmesi gerektiğini söylemişti. Bunun ardından beklenen oldu ve Federal Temyiz Mahkemesi tarafından satışların devam edebileceği belirtildi.
Ancak Uluslararası Ticaret Komisyonu'ndan (ITC) gelen yeni bilgiler, bunun aksini gösteriyor. ITC avukatları tarafından sunulan bir belgede, Apple'ın önergesine karşı çıkıldı. Burada yer verilen ifade ise şu şekilde; "Apple, temyizin ertelenmesi yoluna başvurmak için zayıf ve ikna edici olmayan bir dava sunmaktadır. İddiaları, tartışmasız bir şekilde hükme bağlanmış bir ihlalcinin, patentleri ihlal etmeye devam etmek için izin talep etmesinden biraz daha fazlasını ifade ediyor."
Peki ne olacak? Mahkeme 15 Ocak'a kadar ''destek yanıtlarını'' kabul etmeye devam edeceğinden, bu haftanın sonuna kadar satışlar devam edecek. Bu arada Cuppertino devi, ithalat yasağını aşmak amacıyla bir yazılım güncellemesi yayınlamayı planlıyor. Bunun ne kadar zaman alacağı ise net değil. Ancak Masimo, Apple'ın büyük donanım değişikliklerine ihtiyaç duyabileceğini söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.