Apple Watch tekrar yasaklanabilir: Karara karşı çıkıldı

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modelleri bir süredir teknoloji dünyasının gündeminde. Bunun nedeni ise Apple ile medikal teknoloji şirketi Masimo arasındaki patent anlaşmazlığı. Zira her iki model yakın tarihte ABD’de yasaklanmış ancak Federal Temyiz Mahkemesi'nin kararıyla satışlar tekrar başlamıştı. Şimdi ise Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), geçici duraklatma kararına karşı çıktı.

Duraklatma kararına karşı çıkıldı

Kaçıranlar için daha önce yaptığı temyiz başvurusunda Apple, yasağın acilen kaldırılmasını, aksi takdirde telafisi mümkün olmayan zararlar yaşayacağını, halihazırda yenilenmiş sürümler üzerinde çalıştığı için bunları ITC’nin değerlendirmesi gerektiğini söylemişti. Bunun ardından beklenen oldu ve Federal Temyiz Mahkemesi tarafından satışların devam edebileceği belirtildi.

Ancak Uluslararası Ticaret Komisyonu'ndan (ITC) gelen yeni bilgiler, bunun aksini gösteriyor. ITC avukatları tarafından sunulan bir belgede, Apple'ın önergesine karşı çıkıldı. Burada yer verilen ifade ise şu şekilde; "Apple, temyizin ertelenmesi yoluna başvurmak için zayıf ve ikna edici olmayan bir dava sunmaktadır. İddiaları, tartışmasız bir şekilde hükme bağlanmış bir ihlalcinin, patentleri ihlal etmeye devam etmek için izin talep etmesinden biraz daha fazlasını ifade ediyor."

Apple Watch'un satış yasağı durduruldu, şimdilik 2 hf. önce eklendi

Peki ne olacak? Mahkeme 15 Ocak'a kadar ''destek yanıtlarını'' kabul etmeye devam edeceğinden, bu haftanın sonuna kadar satışlar devam edecek. Bu arada Cuppertino devi, ithalat yasağını aşmak amacıyla bir yazılım güncellemesi yayınlamayı planlıyor. Bunun ne kadar zaman alacağı ise net değil. Ancak Masimo, Apple'ın büyük donanım değişikliklerine ihtiyaç duyabileceğini söylüyor.

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