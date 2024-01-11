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    Apple Watch tekrar yasaklanabilir: Karara karşı çıkıldı

    Apple Watch satışları tekrar yasaklanabilir. Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), ABD Federal Temyiz Mahkemesi'nin aldığı geçiçi duraklatma kararına karşı çıktı.  İşte detaylar...   
    Apple Watch tekrar yasaklanabilir! Karara karşı çıkıldı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2 modelleri bir süredir teknoloji dünyasının gündeminde. Bunun nedeni ise Apple ile medikal teknoloji şirketi Masimo arasındaki patent anlaşmazlığı. Zira her iki model yakın tarihte ABD’de yasaklanmış ancak Federal Temyiz Mahkemesi'nin kararıyla satışlar tekrar başlamıştı. Şimdi ise Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), geçici duraklatma kararına karşı çıktı.

    Duraklatma kararına karşı çıkıldı

    Kaçıranlar için daha önce yaptığı temyiz başvurusunda Apple, yasağın acilen kaldırılmasını, aksi takdirde telafisi mümkün olmayan zararlar yaşayacağını, halihazırda yenilenmiş sürümler üzerinde çalıştığı için bunları ITC’nin değerlendirmesi gerektiğini söylemişti. Bunun ardından beklenen oldu ve Federal Temyiz Mahkemesi tarafından satışların devam edebileceği belirtildi.

    Ancak Uluslararası Ticaret Komisyonu'ndan (ITC) gelen yeni bilgiler, bunun aksini gösteriyor. ITC avukatları tarafından sunulan bir belgede, Apple'ın önergesine karşı çıkıldı. Burada yer verilen ifade ise şu şekilde; "Apple, temyizin ertelenmesi yoluna başvurmak için zayıf ve ikna edici olmayan bir dava sunmaktadır. İddiaları, tartışmasız bir şekilde hükme bağlanmış bir ihlalcinin, patentleri ihlal etmeye devam etmek için izin talep etmesinden biraz daha fazlasını ifade ediyor."

    Peki ne olacak? Mahkeme 15 Ocak'a kadar ''destek yanıtlarını'' kabul etmeye devam edeceğinden, bu haftanın sonuna kadar satışlar devam edecek. Bu arada Cuppertino devi, ithalat yasağını aşmak amacıyla bir yazılım güncellemesi yayınlamayı planlıyor. Bunun ne kadar zaman alacağı ise net değil. Ancak Masimo, Apple'ın büyük donanım değişikliklerine ihtiyaç duyabileceğini söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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