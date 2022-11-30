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    Apple Watch Ultra'ya karda kayak yapanlar için yeni takip özelliği geldi

    Kış sporlarını seven ve karda kayak yapan kişiler bundan böyle Apple Watch Ultra ile kış sporlarına ilişkin bilgiyi daha kolay bir şekilde elde edebilecek. Slopes: Ski & Snowboard neler sunuyor?
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    Apple Watch Ultra Tam Boyutta Gör
    Apple Watch Ultra kış aktivitelerini seven bireyler için çok daha işlevsel bir hâle getirildi. Slopes: Ski & Snowboard isimli üçüncü parti uygulama bu cihaz ile uyumlu bir şekilde çalışıyor. Nerede kayak yaptığınızı, ne kadar süredir kaydığınızı, yüksekliğinizin ne olduğunu ve 1 saatte kaç mil hız yaptığınızı öğrenebileceksiniz.

    Slopes: Ski & Snowboard ücretli mi?

    Türkçe dil desteğinin bulunduğu bu yazılımı yüklemek için iOS 14.1'e veya daha üst bir sürüme ihtiyaç duyacaksınız. Bu durum iPadOS için de aynı. Apple Watch Ultra için Slopes: Ski & Snowboard aracılığıyla yayımlanan bu özellikler bir ücret karşılığında kullanılabiliyor.

    Apple Watch Ultra'nın üzerindeki Eylem düğmesi bu uygulama ile kullanılabiliyor. Kullanıcılar bu düğmeye bir kez bastığında antrenman modunu kullanıma açabiliyor. Bu modu duraklatmak için ise Eylem düğmesi ile yan düğmeye aynı anda basmalısınız.

    Slopes: Ski & Snowboard
    Siri ile de sorunsuz bir şekilde çalışan Slopes: Ski & Snowboard'un menüsündeki sesli komutları da kullanabilirsiniz. Bütün Apple Watch modelleri etrafta kar veya su varken ekrana bir başka obje tarafından yanlışlıkla dokunulmasını önlemek için Su Kilidi isimli bir modu devreye sokabiliyor.

    Sulu veya karlı bir ortamdan çıktıktan sonra saatin hoparlöründeki suyu temizlemek için Digital Crown'a basılı tutmalısınız. Apple Watch'unuzda watchOS 8 veya watchOS 8'in bir alt sürümü yüklüyse Digital Crown'a basmak yerine ilgili düğmeyi döndürmelisiniz.

    Kaynakça https://apps.apple.com/us/app/slopes/id643351983?platform=appleWatch https://www.gsmarena.com/apple_watch_ultra_gains_ski_and_snowboard_workout_detection-news-56684.php https://www.gizchina.com/2022/11/29/apple-watch-ultra-gets-ski-and-snowboard-workout-detection/ https://support.apple.com/tr-tr/guide/watch-ultra/apda005904ef/watchos https://support.apple.com/tr-tr/HT210931
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    Mohi 5 saat önce

    maaşallah

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    gun 12 saat önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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