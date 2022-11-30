Apple Watch Ultra'ya karda kayak yapanlar için yeni takip özelliği geldi

Slopes: Ski & Snowboard ücretli mi?
Türkçe dil desteğinin bulunduğu bu yazılımı yüklemek için iOS 14.1'e veya daha üst bir sürüme ihtiyaç duyacaksınız. Bu durum iPadOS için de aynı. Apple Watch Ultra için Slopes: Ski & Snowboard aracılığıyla yayımlanan bu özellikler bir ücret karşılığında kullanılabiliyor.
Apple Watch Ultra'nın üzerindeki Eylem düğmesi bu uygulama ile kullanılabiliyor. Kullanıcılar bu düğmeye bir kez bastığında antrenman modunu kullanıma açabiliyor. Bu modu duraklatmak için ise Eylem düğmesi ile yan düğmeye aynı anda basmalısınız.
Sulu veya karlı bir ortamdan çıktıktan sonra saatin hoparlöründeki suyu temizlemek için Digital Crown'a basılı tutmalısınız. Apple Watch'unuzda watchOS 8 veya watchOS 8'in bir alt sürümü yüklüyse Digital Crown'a basmak yerine ilgili düğmeyi döndürmelisiniz.Kaynakça https://apps.apple.com/us/app/slopes/id643351983?platform=appleWatch https://www.gsmarena.com/apple_watch_ultra_gains_ski_and_snowboard_workout_detection-news-56684.php https://www.gizchina.com/2022/11/29/apple-watch-ultra-gets-ski-and-snowboard-workout-detection/ https://support.apple.com/tr-tr/guide/watch-ultra/apda005904ef/watchos https://support.apple.com/tr-tr/HT210931 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam