Ünlü analist Kuo: Apple, WWDC 2022'de karma gerçeklik başlığı tanıtmayacak

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Apple'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı ürünlerle ilgili güvenilir bilgiler paylaşan ünlü analist Ming-Chi Kuo bu kez merakla beklenen karma gerçeklik başlığı hakkında bazı açıklamalar yaptı. Kuo'ya göre cihaz önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek WWDC 2022 konferansında tanıtılmayacak.

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Geçtiğimiz günlerde, Apple'ın sanal ve artırılmış gerçeklik ürünlerinde kullanmak üzere geliştirdiği öne sürülen realityOS işletim sisteminin marka tescil başvurusu ortaya çıkmıştı. Hal böyle olunca kamuoyunda şirketin AR/VR başlığını Haziran ayındaki WWDC konferansında duyurabileceğine yönelik bir beklenti oluştu.

Rakipler tarafından kopyalanabilir

Ming-Chi Kuo, Apple'ın 6 Haziran'daki Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda karma gerçeklik başlığı ve işletim sistemiyle ilgili harhangi bir duyuru yapmayacağını söyledi. Zira önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi planlanan bir ürünün erkenden gözler önüne çıkarılması rakipler tarafından kopyalanmasına neden olabilir.

Benzer bir görüş Apple'ın WWDC'de karma gerçeklik başlığı tanıtmayacağını ifade eden Bloomberg editörü Mark Gurman tarafından da paylaşılıyor. Gurman daha önceki açıklamalarında aşırı ısınmanın yanı sıra kamera ve yazılımla alakalı sorunlar nedeniyle cihazın çıkışının muhtemelen 2023 yılına kadar erteleneceğini bildirmişti.

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Apple, WWDC 2022'de karma gerçeklik başlığı tanıtmayacak iddiası