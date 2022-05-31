Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ünlü analist Kuo: Apple, WWDC 2022'de karma gerçeklik başlığı tanıtmayacak

    Apple'ın önümüzdeki hafta düzenlenecek Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda karma gerçeklik başlığını tanıtacağı söyleniyordu. Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre beklenen duyuru gerçekleşmeyecek.
    Oy Ver

    Apple, WWDC 2022'de karma gerçeklik başlığı tanıtmayacak iddiası
    Tam Boyutta Gör

    Apple'ın piyasaya sürmeye hazırlandığı ürünlerle ilgili güvenilir bilgiler paylaşan ünlü analist Ming-Chi Kuo bu kez merakla beklenen karma gerçeklik başlığı hakkında bazı açıklamalar yaptı. Kuo'ya göre cihaz önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek WWDC 2022 konferansında tanıtılmayacak.

    Geçtiğimiz günlerde, Apple'ın sanal ve artırılmış gerçeklik ürünlerinde kullanmak üzere geliştirdiği öne sürülen realityOS işletim sisteminin marka tescil başvurusu ortaya çıkmıştı. Hal böyle olunca kamuoyunda şirketin AR/VR başlığını Haziran ayındaki WWDC konferansında duyurabileceğine yönelik bir beklenti oluştu.

    Rakipler tarafından kopyalanabilir

    Ming-Chi Kuo, Apple'ın 6 Haziran'daki Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda karma gerçeklik başlığı ve işletim sistemiyle ilgili harhangi bir duyuru yapmayacağını söyledi. Zira önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi planlanan bir ürünün erkenden gözler önüne çıkarılması rakipler tarafından kopyalanmasına neden olabilir.

    Benzer bir görüş Apple'ın WWDC'de karma gerçeklik başlığı tanıtmayacağını ifade eden Bloomberg editörü Mark Gurman tarafından da paylaşılıyor. Gurman daha önceki açıklamalarında aşırı ısınmanın yanı sıra kamera ve yazılımla alakalı sorunlar nedeniyle cihazın çıkışının muhtemelen 2023 yılına kadar erteleneceğini bildirmişti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

    K
    kucukyenici 9 dakika önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
    Xiaomi Redmi Note 11 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OMEN 4H0H3EA
    HP OMEN 4H0H3EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız