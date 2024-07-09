Apple, yapay zekalı masaüstü ev robotu geliştiriyor

Apple ilk ev robotunu geliştiriyor
Bloomberg'in yeni raporuna göre şirket, masanın üzerinde kullanılabilecek küçük bir ev robotu geliştiriyor. Bu robot, Apple Intelligence yapay zeka özelliklerine sahip ilk ev ürünü olma özelliğini taşıyacak.
Apple, robot teknolojisiyle tüketicilerin evlerinde daha büyük bir yer edinebilir ve yapay zeka alanındaki gelişmelerden faydalanabilir. Apple'ın web sitesinde robotikle ilgili görevler için ilan vermesi, proje üzerinde çalışan ekipleri genişletmeye çalıştığını gösteriyor.
Robotik çalışmaların, Apple'ın donanım mühendisliği bölümü ile John Giannandrea tarafından yönetilen yapay zeka ve makine öğrenimi grubu bünyesinde yürütüldüğü aktarıldı. Apple'ın robot konusunu şu anda ana odak noktasında tuttuğu düşünülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.