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    Anlık Bildirim

    Apple, yapay zekalı masaüstü ev robotu geliştiriyor

    Bloomberg'in yeni raporuna göre Apple, masa üstünde kullanılabilecek bir ev robotu geliştiriyor. Bu robot, Apple Intelligence yapay zeka özelliklerine sahip olacak.
    Apple, yapay zekalı masaüstü ev robotu geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    iOS 18 ile tanıtılan Apple Intelligence isimli yapay zeka özellikleriyle ses getirmeyi başaran Apple, bu pazarda daha büyük oynayacak gibi görünüyor. Apple'ın elektrikli araba projesini rafa kaldırmasının ardından kullanıcıların kişisel robotu olabilecek yeni bir ürünü araştırdığı bir süredir konuşuluyor.

    Apple ilk ev robotunu geliştiriyor

    Bloomberg'in yeni raporuna göre şirket, masanın üzerinde kullanılabilecek küçük bir ev robotu geliştiriyor. Bu robot, Apple Intelligence yapay zeka özelliklerine sahip ilk ev ürünü olma özelliğini taşıyacak.

    Apple, robot teknolojisiyle tüketicilerin evlerinde daha büyük bir yer edinebilir ve yapay zeka alanındaki gelişmelerden faydalanabilir. Apple'ın web sitesinde robotikle ilgili görevler için ilan vermesi, proje üzerinde çalışan ekipleri genişletmeye çalıştığını gösteriyor.

    Robotik çalışmaların, Apple'ın donanım mühendisliği bölümü ile John Giannandrea tarafından yönetilen yapay zeka ve makine öğrenimi grubu bünyesinde yürütüldüğü aktarıldı. Apple'ın robot konusunu şu anda ana odak noktasında tuttuğu düşünülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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