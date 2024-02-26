Apple yeni giyilebilir cihazlar üzerinde çalışıyor: Kameralı AirPod’lar, akıllı gözlükler ve dahası

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Vision Pro’yu satışa çıkaran Apple, böylece giyilebilir teknoloji pazarına daha somut bir adım atmış oldu. Karma gerçeklik teknolojisine yaptığı yatırımları arttırmayı planlayan firma, önümüzdeki yıllarda daha fazla ilginç ürün piyasaya sürebilir. İddialara göre Apple, birden fazla giyilebilir teknoloji ürün konsepti üzerinde çalışıyor.

Samsung Galaxy Ring, MWC 2024'te piyasaya sürülecek 6 sa. önce eklendi

Akıllı yüzük ve kameralı AirPods yolda

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Power On bülteninde firmanın gelecek planları hakkında konuştu. Gurman’a göre Apple; yapay zeka özelliklerine sahip Meta Ray-Bans tarzı bir akıllı gözlük, Apple Watch kullanmak istemeyen kullanıcılar için sağlık takibi sağlayan Galaxy Ring benzeri bir akıllı yüzük ve kameraya sahip bir AirPods üzerinde çalışıyor. Gurman, akıllı yüzük ve akıllı gözlük projelerinin henüz erken aşamalarda olduğunu, kameraya sahip AirPods projesinin ise daha somut aşamalara ulaştığını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Bu rapora göre Apple, kameraya sahip AirPods projesi üzerinde geçen sene çalışmaya başlamış ve projenin kod adını B798 olarak belirlemiş. Bu projenin amacı ise AirPods’a düşük çözünürlüklü kamera sensörleri eklemek ve kullanıcılara basit akıllı gözlük ve yapay zeka fonksiyonları sağlamak. Kullanıcıların ses komutları ile kamera görüntüsü kullanan yapay zeka komutlarına erişebileceği tahmin ediliyor. Bahsi geçen projelerin gelecek yıllarda iptal edilme ihtimali bulunsa da Apple’ın yapay zeka ve giyilebilir teknolojiler üzerinde çalışması firmanın iPhone odaklı olmayan gelecek planlarını gözler önüne seriyor.

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