Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple yeni giyilebilir cihazlar üzerinde çalışıyor: Kameralı AirPod’lar, akıllı gözlükler ve dahası

    Geçtiğimiz haftalarda Vision Pro karma gerçeklik başlığını satışa çıkaran Apple, yeni cihaz konseptleri üzerinde çalışıyor. Ünlü analist Mark Gurman, Apple’ın gelecek planlarından bahsetti.
    AirPods Pro Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Vision Pro’yu satışa çıkaran Apple, böylece giyilebilir teknoloji pazarına daha somut bir adım atmış oldu. Karma gerçeklik teknolojisine yaptığı yatırımları arttırmayı planlayan firma, önümüzdeki yıllarda daha fazla ilginç ürün piyasaya sürebilir. İddialara göre Apple, birden fazla giyilebilir teknoloji ürün konsepti üzerinde çalışıyor.

    Akıllı yüzük ve kameralı AirPods yolda

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Power On bülteninde firmanın gelecek planları hakkında konuştu. Gurman’a göre Apple; yapay zeka özelliklerine sahip Meta Ray-Bans tarzı bir akıllı gözlük, Apple Watch kullanmak istemeyen kullanıcılar için sağlık takibi sağlayan Galaxy Ring benzeri bir akıllı yüzük ve kameraya sahip bir AirPods üzerinde çalışıyor. Gurman, akıllı yüzük ve akıllı gözlük projelerinin henüz erken aşamalarda olduğunu, kameraya sahip AirPods projesinin ise daha somut aşamalara ulaştığını belirtiyor.

    Samsung Galaxy Ring Tam Boyutta Gör
    Bu rapora göre Apple, kameraya sahip AirPods projesi üzerinde geçen sene çalışmaya başlamış ve projenin kod adını B798 olarak belirlemiş. Bu projenin amacı ise AirPods’a düşük çözünürlüklü kamera sensörleri eklemek ve kullanıcılara basit akıllı gözlük ve yapay zeka fonksiyonları sağlamak. Kullanıcıların ses komutları ile kamera görüntüsü kullanan yapay zeka komutlarına erişebileceği tahmin ediliyor. Bahsi geçen projelerin gelecek yıllarda iptal edilme ihtimali bulunsa da Apple’ın yapay zeka ve giyilebilir teknolojiler üzerinde çalışması firmanın iPhone odaklı olmayan gelecek planlarını gözler önüne seriyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çamaşır makinesi motorundan ne yapılır poco f5 pro yorumlar anfi kablo seti tavsiye divanı ilahiyat kimin eseri en iyi ısı pompası yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus Rog Strix Scar 17 G733PZ-LL063
    Asus Rog Strix Scar 17 G733PZ-LL063
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız