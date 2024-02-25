Samsung'un yeni akıllı yüzüğü Galaxy Ring, MWC 2024'te boy gösterecek

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Samsung, geçen ay gerçekleşen Galaxy Unpacked etkinliğinin sonunda Galaxy Ring'i tanıtarak büyük bir sürpriz yaptı. Yakın tarihli yeni bir rapor ise Samsung Galaxy Ring'in ilk halka açık lansmanın ne zaman gerçekleşeceğini ortaya çıakrdı.

İşte MWC 2024'te halka tanıtılacak Galaxy Ring'in beklenen özellikleri:

Galaxy Ring'in satışa sunulması biraz zaman alabilecek olsa da Samsung, Galaxy Ring'i ilk kez Barselona'da yarın başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi 2024'te halka açık olarak sergileyeceğini doğruladı. Galaxy Ring, kullanıcıların fitness ve sağlık durumlarını, taşıması rahat ve özel sensörlere sahip bir cihazla ölçmelerine olanak sağlayan yeni bir giyilebilir cihaz olacak.

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Samsung'un, standına gelen ziyaretçilerin Galaxy Ring ile pratik yapmalarına izin verip vermeyeceği veya MWC'de tanıtıldıktan sonra orijinal Galaxy Fold gibi koruyucu bir cam kutunun arkasında mı kalacağı ise henüz bilinmiyor.

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