Samsung'un yeni akıllı yüzüğü Galaxy Ring, MWC 2024'te boy gösterecek

İşte MWC 2024'te halka tanıtılacak Galaxy Ring'in beklenen özellikleri:
Galaxy Ring'in satışa sunulması biraz zaman alabilecek olsa da Samsung, Galaxy Ring'i ilk kez Barselona'da yarın başlayacak olan Mobil Dünya Kongresi 2024'te halka açık olarak sergileyeceğini doğruladı. Galaxy Ring, kullanıcıların fitness ve sağlık durumlarını, taşıması rahat ve özel sensörlere sahip bir cihazla ölçmelerine olanak sağlayan yeni bir giyilebilir cihaz olacak.
Samsung'un, standına gelen ziyaretçilerin Galaxy Ring ile pratik yapmalarına izin verip vermeyeceği veya MWC'de tanıtıldıktan sonra orijinal Galaxy Fold gibi koruyucu bir cam kutunun arkasında mı kalacağı ise henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.