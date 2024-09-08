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    Anlık Bildirim

    Apple, yeni bir akıllı gözlük üzerinde çalışıyor: Meta Ray-Ban gözlüklerine rakip olacak

    Geçtiğimiz aylarda Vision Pro karma gerçeklik kaskını tanıtan Apple, bu pazarda strateji değişikliğine gidiyor. İddiaya göre firma, Meta Ray-Ban gözlüklerine rakip olacak bir ürün üzerinde çalışıyor.
    Apple Vision Pro Tam Boyutta Gör
    Apple, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı karma gerçeklik gözlüğünü, geçtiğimiz yıl tanıtmıştı. Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Apple Viison Pro, üst seviye teknolojisi ile dikkatleri üzerine çekse de cihazın yüksek fiyatı, başarısız batarya ömrü ve konfor sıkıntıları ürünün satış sayılarını ciddi anlamda düşürdü. İddialara göre Apple, yakında çok daha farklı bir akıllı gözlük piyasaya sürecek.

    Meta Ray-Ban gözlüklerine rakip yolda

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Bloomberg yazarı Mark Gurman, Power On köşesinde Apple’ın yeni hamleleri hakkında konuştu. Gurman, AR ve VR desteksiz akıllı gözlük pazarının Meta’ya yaradığını ve Apple’ın da yakında benzer bir ürün piyasaya sürebileceğini işaret etti. Hatırlayacak olursanız Meta’nın Ray-Ban gözlüğü; kamera, hoparlör sistemi, yapay zekâ destekli asistan, müzik dinleme ve arama yapma gibi işlevsel özelliklere sahip. Cihazın AR ve VR özelliklerini desteklememesi, Meta’nın 299$ gibi dikkat çekici bir fiyat ile ürünü satmasını sağladı. 

    Meta Ray-Ban gözlüğü Tam Boyutta Gör
    Vision Pro’nun en pahalı bileşenlerinden olan OLED ekranların ve üst seviye sensör sistemlerinin kullanılmaması, Apple’ın da uygun fiyatlı ve başarılı bir akıllı gözlük üretmesini sağlayabilir. Gurman, Apple’ın planları hakkında detaylı konuşmadı ancak yeni nesil giyilebilir teknoloji ürünlerinin, önümüzdeki yıllarda birçok farklı üretici tarafından satışa sunulması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 16 saat önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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