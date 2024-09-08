Apple, yeni bir akıllı gözlük üzerinde çalışıyor: Meta Ray-Ban gözlüklerine rakip olacak

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Tam Boyutta Gör Apple, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı karma gerçeklik gözlüğünü, geçtiğimiz yıl tanıtmıştı. Geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Apple Viison Pro, üst seviye teknolojisi ile dikkatleri üzerine çekse de cihazın yüksek fiyatı, başarısız batarya ömrü ve konfor sıkıntıları ürünün satış sayılarını ciddi anlamda düşürdü. İddialara göre Apple, yakında çok daha farklı bir akıllı gözlük piyasaya sürecek.

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Meta Ray-Ban gözlüklerine rakip yolda

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Bloomberg yazarı Mark Gurman, Power On köşesinde Apple’ın yeni hamleleri hakkında konuştu. Gurman, AR ve VR desteksiz akıllı gözlük pazarının Meta’ya yaradığını ve Apple’ın da yakında benzer bir ürün piyasaya sürebileceğini işaret etti. Hatırlayacak olursanız Meta’nın Ray-Ban gözlüğü; kamera, hoparlör sistemi, yapay zekâ destekli asistan, müzik dinleme ve arama yapma gibi işlevsel özelliklere sahip. Cihazın AR ve VR özelliklerini desteklememesi, Meta’nın 299$ gibi dikkat çekici bir fiyat ile ürünü satmasını sağladı.

Tam Boyutta Gör Vision Pro’nun en pahalı bileşenlerinden olan OLED ekranların ve üst seviye sensör sistemlerinin kullanılmaması, Apple’ın da uygun fiyatlı ve başarılı bir akıllı gözlük üretmesini sağlayabilir. Gurman, Apple’ın planları hakkında detaylı konuşmadı ancak yeni nesil giyilebilir teknoloji ürünlerinin, önümüzdeki yıllarda birçok farklı üretici tarafından satışa sunulması bekleniyor.

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Apple yeni bir akıllı gözlük üzerinde çalışıyor