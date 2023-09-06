iPhone 15 Ultra için Apple Vision Pro iddiası

Tam Boyutta Gör IFA tüketici elektroniği fuarında iPhone 15 Ultra için kılıfların da getirildiğinin ortaya çıkması bu modelin doğruluğunu kanıtlar nitelikte. Apple’ın iPhone 15 serisinden biraz daha ayrı tutmak istediği iPhone 15 Ultra ile ilgili yeni bir iddia var.

iPhone 15 Ultra ne zaman gelecek?

Bazı kaynaklar iPhone 15 Pro Max olarak isimlendirse de Apple’ın bu premium modeli biraz daha farklı bir noktada konumlandırması bekleniyor. Yeni iddialara göre Apple Vision Pro zengin gerçeklik kaskının mekânsal video ve fotoğraf çekimlerini doğrudan iPhone 15 Ultra modeli ile yapabileceksiniz.

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Kaynaklar iPhone 15 Ultra’nın akıllı telefon kamerası anlamında yeni bir devrime öncülük edeceğini düşünüyor. Bununla birlikte ana seriden farklı sensörler mi olacak yoksa yazılım tarafında optimizasyon mu yapılacak belli değil.

iPhone 15 Ultra standart çıkış tarihine uymayacak. Apple Vision Pro kaskı beklendiği için en erken gelecek yılın başlarında çıkabilecek. Bu da Apple Vision Pro ve iPhone 15 Ultra ikilisinin farklı bir planlama dahilinde olduğunu gösteriyor.

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iPhone 15 Ultra çıkış tarihi netleşiyor