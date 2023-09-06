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    iPhone 15 Ultra için Apple Vision Pro iddiası

    iPhone 15 Ultra firmanın özel bir seviyede konumlandırdığı akıllı telefonu olacak. Apple Vision Pro kaskı ile birlikte iyi bir ikili oluşturmak için piyasaya çıkacak.
    iPhone 15 Ultra Tam Boyutta Gör
    IFA tüketici elektroniği fuarında iPhone 15 Ultra için kılıfların da getirildiğinin ortaya çıkması bu modelin doğruluğunu kanıtlar nitelikte. Apple’ın iPhone 15 serisinden biraz daha ayrı tutmak istediği iPhone 15 Ultra ile ilgili yeni bir iddia var.

    iPhone 15 Ultra ne zaman gelecek?

    Bazı kaynaklar iPhone 15 Pro Max olarak isimlendirse de Apple’ın bu premium modeli biraz daha farklı bir noktada konumlandırması bekleniyor. Yeni iddialara göre Apple Vision Pro zengin gerçeklik kaskının mekânsal video ve fotoğraf çekimlerini doğrudan iPhone 15 Ultra modeli ile yapabileceksiniz.

    Kaynaklar iPhone 15 Ultra’nın akıllı telefon kamerası anlamında yeni bir devrime öncülük edeceğini düşünüyor. Bununla birlikte ana seriden farklı sensörler mi olacak yoksa yazılım tarafında optimizasyon mu yapılacak belli değil.

    iPhone 15 Ultra standart çıkış tarihine uymayacak. Apple Vision Pro kaskı beklendiği için en erken gelecek yılın başlarında çıkabilecek. Bu da Apple Vision Pro ve iPhone 15 Ultra ikilisinin farklı bir planlama dahilinde olduğunu gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 1 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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