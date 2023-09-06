iPhone 15 Ultra için Apple Vision Pro iddiası

iPhone 15 Ultra ne zaman gelecek?
Bazı kaynaklar iPhone 15 Pro Max olarak isimlendirse de Apple’ın bu premium modeli biraz daha farklı bir noktada konumlandırması bekleniyor. Yeni iddialara göre Apple Vision Pro zengin gerçeklik kaskının mekânsal video ve fotoğraf çekimlerini doğrudan iPhone 15 Ultra modeli ile yapabileceksiniz.
Kaynaklar iPhone 15 Ultra’nın akıllı telefon kamerası anlamında yeni bir devrime öncülük edeceğini düşünüyor. Bununla birlikte ana seriden farklı sensörler mi olacak yoksa yazılım tarafında optimizasyon mu yapılacak belli değil.
iPhone 15 Ultra standart çıkış tarihine uymayacak. Apple Vision Pro kaskı beklendiği için en erken gelecek yılın başlarında çıkabilecek. Bu da Apple Vision Pro ve iPhone 15 Ultra ikilisinin farklı bir planlama dahilinde olduğunu gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.