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    Apple, yenilenmiş AirPods satmaya başladı: İşte model ve fiyatlar

    Apple, cihazlarını indirimli olarak sattığı yenilenmiş ürün mağazasına AirPods’u da ekledi. İlk satışa sunulan model; MagSafe şarj kutusuyla gelen AirPods 3.    
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    apple yenilenmiş airpods 3 satışa çıkardı Tam Boyutta Gör
    Apple, yenilenmiş iPhone, Mac, Apple Watch, Apple TV’nin ardından AirPods satmaya başladı. AirPods 3. nesil şu anda Apple’ın sertifikalı olarak belirttiği yenilenmiş ürünleri sergilediği online mağazada satışta. AirPods 3 dışında en yeni kulaklığı AirPods Pro 2 de mağazada sergileniyor.

    Yenilenmiş AirPods 3 satışta

    Apple, ilk kez yenilenmiş AirPods satıyor. Yenilenmiş AirPods 3, sıfır fiyatına kıyasla %17 oranında indirimle satışa sunuldu. MagSafe şarj kutusuna sahip AirPods 3. nesil modelin fiyatı normalde 179 dolar iken, 149 dolara satılıyor.

    Yenilenmiş AirPods Pro 2 geliyor

    Yenilenmiş AirPods Pro 2 modelinde 40 dolar indirim söz konusu. Normalde kulaklığın fiyatı 249 dolar ancak 209 dolara düşürülmüş. Apple’ın 2. nesil AirPods Pro’yu mağazaya eklediği ancak henüz satışa sunmadığı görülüyor.

    AirPods 3. nesil, Ekim 2021’de çıktı ve güncellenmiş tasarım, kuvvet sensörü kontrolleri, uyarlanabilir ekolayzır, uzamsal ses ve MagSafe şarj özelliğiyle geliyor. Apple’ın yenilenmiş ürünleri sıfır ürünlerle neredeyse aynı ve Apple, titiz bir test sürecinden geçirdiklerini belirtiyor. Arızalı bileşenler değiştiriliyor ve kulaklık gibi ürünler için ekstra önemli olan temizlik işlemi uygulanıyor.

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