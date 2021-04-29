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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple yine rekorlara doymuyor

    Geçen yıla göre faaliyet karını yüzde 110 arttıran Apple gerek iPhone, iPad ve Mac satışı gerekse de yazılım hizmetlerinin etkileyici büyümesine sahne oluyor.
    29 Nisan 2021, 05:30 (9 sa.)
    2,5b
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    24
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    3

    Apple yine rekorlara doymuyor
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    Geçtiğimiz çeyrekte 100 milyar dolar üzerinde gelir elde ederek sektör rekoru kıran Apple bu çeyrekte ise faaliyet karı konusunda yeni bir rekora imza attı. Hizmetler bölümü de rekor kırmaya devam ediyor.

    Apple ilk çeyrek rakamları

    Apple’ın açıkladığı yeni yıl ilk çeyrek rakamlarına göre elde edilen toplam gelir 89.6 milyar dolar olarak kaydedildi. Yıl bazında yüzde 54 artış yaşandı. Faaliyet karı ise 23.6 milyar dolar ile sektör rekoru kırdı ve yüzde 110 gibi çılgın bir yükseliş yaşadı.

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    iPhone satışları 48 milyar dolar ile yüzde 54 artış gösterdi. iPhone 12 serisi yine bu dönemde en çok satanlar listesini bırakmadı. iPad satışları 7.8 milyar dolar ile yüzde 78 artış gösterdi. Mac satışları ise yüzde 70 artışla 9.1 milyar dolar oldu. iPad ve Mac satışlarının yüzde 50’si ürünlerle ilk kez tanışanlar tarafından alındı. Yani kullanıcı tabanı büyümeye devam ediyor.

    Donanım tarafında pandeminin de etkisiyle inanılmaz bir artış gösteren Apple, Hizmetler tarafında da rekor kırdı. Tüm yazılım ürünlerinin sunulduğu Hizmetler bölümü 16.9 milyar dolar ile yüzde 25 büyüdü ve en yüksek rakama ulaştı. Sadece abonelik hizmetlerinin bu dönemde 600 milyon dolara ulaştığı ifade ediliyor ki bu denli geniş bir abonelik kataloğu sunan başka firma yok desek yanlış olmaz.

    Uzmanlar Apple’ın bu yıl yükselişini sürdüreceğinden emin. Steve Jobs sonrasında şans tanınmayan Tim Cook firmasını şu anda 2 trilyon dolarlık değere ulaştırdı. Artış daha da devam edecek gibi görünüyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/04/28/apple-posts-896b-in-q2-revenue-on-back-of-huge-growth-across-all-major-product-categories
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    TechVET 7 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adamlar yapıyorlar. Diğerleri de takip ediyor. Olay bu.
    2 Yanıt Yanıtla +30
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    Stand Alone (The Power of Faith) 6 sa. ( Mesaj Silindi ) TechVET
    Aynen.

    Apple'dan sonra insan anlıyor ki bütün firmalar bu markanın arkasından geliyor. iPhone kullanınca diğer telefonlar oyuncak gibi geliyor insana.
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    zevron (Burası Dünya) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) TechVET
    özellikle şu TWS kulaklık işi. airpods dan önce niye kimse düşünemedi acaba birden çil yavrusu gibi 500 tane model çıkardılar.
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    from softwave 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    bilgisayarda amaca gore kullanilabilir , telefon tercih ve popülizm meselesidir ama tablette ustune yok net.
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    Change1 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    Telefon aksesuarı satıyorum gelen 10 telefondan beş tanesi iphone
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    G gidi (gidi gidi) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    tim cook: o zaman aynen devam cocuklar, onumuzdeki sene telefonlari 2000 dolardan cikariyoruz
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    Yürüyen Hoparlör 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Apple demek kalite demektir.
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    V Venomm88 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Kalite işte budur
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    C Clusive 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Emin olun Türkiye gibi ekonomisi kötü olan ülkelerde alım gücü olsa Apple liderlikten inmez...
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Clusive
    Apple böyle bir ekonomide bile en çok satılan cep telefon olmayı başarıyor. Artık ekonomi toparlansa düşünemiyorum.
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    F fırcasızressam 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    %110 yükseliş mi.. Büyük rakam gerçekten
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    joven ( joven) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben şahsen Apple bir eko sistem içerisinde kullandığı zaman daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaşattığını düşünüyorum
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    S sumerler19 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Adamların tek rakibi kendileri
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    TheCapedCrusader 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kalite ve istikrarın ödülü
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    2468 kez okundu.
    15 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    Apple, apple q1 2021 ve iPhone 12
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