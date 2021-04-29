Apple yine rekorlara doymuyor

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Geçtiğimiz çeyrekte 100 milyar dolar üzerinde gelir elde ederek sektör rekoru kıran Apple bu çeyrekte ise faaliyet karı konusunda yeni bir rekora imza attı. Hizmetler bölümü de rekor kırmaya devam ediyor.

Apple ilk çeyrek rakamları

Apple’ın açıkladığı yeni yıl ilk çeyrek rakamlarına göre elde edilen toplam gelir 89.6 milyar dolar olarak kaydedildi. Yıl bazında yüzde 54 artış yaşandı. Faaliyet karı ise 23.6 milyar dolar ile sektör rekoru kırdı ve yüzde 110 gibi çılgın bir yükseliş yaşadı.

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iPhone satışları 48 milyar dolar ile yüzde 54 artış gösterdi. iPhone 12 serisi yine bu dönemde en çok satanlar listesini bırakmadı. iPad satışları 7.8 milyar dolar ile yüzde 78 artış gösterdi. Mac satışları ise yüzde 70 artışla 9.1 milyar dolar oldu. iPad ve Mac satışlarının yüzde 50’si ürünlerle ilk kez tanışanlar tarafından alındı. Yani kullanıcı tabanı büyümeye devam ediyor.

Donanım tarafında pandeminin de etkisiyle inanılmaz bir artış gösteren Apple, Hizmetler tarafında da rekor kırdı. Tüm yazılım ürünlerinin sunulduğu Hizmetler bölümü 16.9 milyar dolar ile yüzde 25 büyüdü ve en yüksek rakama ulaştı. Sadece abonelik hizmetlerinin bu dönemde 600 milyon dolara ulaştığı ifade ediliyor ki bu denli geniş bir abonelik kataloğu sunan başka firma yok desek yanlış olmaz.

Uzmanlar Apple’ın bu yıl yükselişini sürdüreceğinden emin. Steve Jobs sonrasında şans tanınmayan Tim Cook firmasını şu anda 2 trilyon dolarlık değere ulaştırdı. Artış daha da devam edecek gibi görünüyor.

https://appleinsider.com/articles/21/04/28/apple-posts-896b-in-q2-revenue-on-back-of-huge-growth-across-all-major-product-categories

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