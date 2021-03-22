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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple yine Samsung’a ekstra ödeme yapmak zorunda kalabilir

    iPhone 12 mini modelinin düşük seyreden satış rakamları Samsung OLED bölümünü zor durumda bıraktı. Anlaşma gereği Apple yine ortağına bir miktar ekstra ödeme yapabilir.
    22 Mart 2021, 12:30 (2 sa.)
    517
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    1
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple yine Samsung’a ekstra ödeme yapmak zorunda kalabilir
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    Apple ve Samsung uzun süredir OLED ekran tedariği konusunda iş birliği yapıyor. Bu iş birliği öyle ciddi boyutlarda ki her iki taraf da birbirine zaman zaman ağır kurallar uygulayabiliyor. Apple’ın ekstra ödemeleri buna önemli bir örnek.

    Yine bir ekstra ödeme olabilir

    Samsung ekran üretim bantlarının önemli bir kısmını Apple’a ayırdığı ve diğer müşterilerinin taleplerini buna göre ayarladığı için OLED ekranlı iPhone satışlarının gidişatı firmayı da yakından ilgilendiriyor.

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    Ayrıca Bkz. "Macera oyunu Pigeon: A Love Story, mobil cihazlar için yayınlandı"

    2019 yılında iPhone XS serisinin beklentilerin altında kaldığı için Apple ortağına 684 milyon dolar ekstra ödeme yapmıştı. 2020 yılında iPhone 11 serisinde düşük satışlar olduğu için Apple bu kez 1 milyar dolar civarında bir ödeme daha yapmıştı.

    Gelen bilgilere göre iPhone 12 mini satışlarının çok düşük kalması Ocak ayında Samsung Display gelirlerinde yüzde 9 gerilemeye sebep oldu. Global çapta 53 milyon OLED panel tedariği olurken bunun yüzde 85’i Samsung’a ait.

    Önümüzdeki dönemde de iPhone 12 mini modelinin ilgi çekmeyeceği tahmin ediliyor zira Apple tedarik zincirine siparişlerini azaltmıştı. Bu durumda Samsung’un yaşayacağı kayıplar daha da artacak. 2021 yılı için satışlarda bir sürpriz olmazsa Apple için yine bir ek ödeme gündeme gelebilir.



    https://www.sammobile.com/news/apple-penalty-samsung-display/
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 14 saat önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    C cand. 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Minik telefon mu kaldı artık ya en küçük normal 12 boyutunda olmalı
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