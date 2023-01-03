Tam Boyutta Gör Steam Donanım ve Yazılım Anketi'nin Aralık ayı verileri paylaşıldı. Steam kullanıcılarını temel alan liste, AMD ve Intel arasında yaşanan rekabetin son durumunu gösteriyor. Ekran kartı, işlemci ve işletim sistemlerini içeren anketin sonuçlarına gelin hep beraber bakalım.

Intel yükselirken AMD düşüyor

Hatırlayacak olursak GTX 1650, bir önceki Steam anketinde uzun süredir zirvede yer alan GTX 1060’ın tahtını ele geçirmişti. Aralık ayında ise sırama değişmedi diyebiliriz. Ancak giriş seviyesi her iki kartın da kullanım oranlarında ufak bir düşüş yaşandı. En dikkat çeken yükselişi ise, RTX 3060, RTX 3070 Ti ve RTX 3060 Ti modelleri kaydetti.

Tam Boyutta Gör İşlemci sıralamasına gelirsek, AMD’nin Zen 3 mimarisinde yakaladığı başarı ne yazık ki yerini sert bir düşüşe bırakmış durumda. Intel, Aralık ayı itibariyle kullanım payını yüzde 67,81’e yükseltirken, kırmızı ekibin payı yüzde 32,16’ya geriledi. Ancak yakın zamanlı raporlar, AMD'nin aralık ayı içerisinde Intel'den daha fazla işlemci satışı gerçekleştirdiğini söylüyor. Bu nedenle Ocak ayı sıralamasında değişimler görebiliriz.

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Anketin işletim sistemi tarafında yüzde 65,42'lik bir oran ile Windows 10'un liderliği sürüyor. Aralık ayında yüzde 0,18'lik kayıp veren işletim sistemini ise, yüzde 0,44 artışla toplam 28,42 paya sahip olan Windows 11 takip ediyor. Görünüşe göre kullanıcılar, Windows 11'de yaşanan sorunlar ve zorlu sistem gereksinimleri karşısında Windows 10'u uzun bir süre daha tercih etmeye devam edecek.

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Aralık ayı Steam donanım anketi paylaşıldı: AMD'de kayıp sürüyor