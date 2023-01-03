Aralık ayı Steam donanım anketi paylaşıldı: AMD'de kayıp sürüyor

Intel yükselirken AMD düşüyor
Hatırlayacak olursak GTX 1650, bir önceki Steam anketinde uzun süredir zirvede yer alan GTX 1060’ın tahtını ele geçirmişti. Aralık ayında ise sırama değişmedi diyebiliriz. Ancak giriş seviyesi her iki kartın da kullanım oranlarında ufak bir düşüş yaşandı. En dikkat çeken yükselişi ise, RTX 3060, RTX 3070 Ti ve RTX 3060 Ti modelleri kaydetti.
Anketin işletim sistemi tarafında yüzde 65,42'lik bir oran ile Windows 10'un liderliği sürüyor. Aralık ayında yüzde 0,18'lik kayıp veren işletim sistemini ise, yüzde 0,44 artışla toplam 28,42 paya sahip olan Windows 11 takip ediyor. Görünüşe göre kullanıcılar, Windows 11'de yaşanan sorunlar ve zorlu sistem gereksinimleri karşısında Windows 10'u uzun bir süre daha tercih etmeye devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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