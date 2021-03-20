Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Araştırmalara göre koronavirüs bulaşı en çok öğleden sonra oluyor

    Hakem tarafından gözden geçirilmemiş araştırmada, koronavirüs testlerinin günün diğer saatlerine kıyasla öğleden sonra yapıldığında yanlış sonuç verme olasılığının daha düşük olabileceği öne sürüldü.
    20 Mart 2021, 12:30 (4 sa.)
    311
    2
    3
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Araştırmalara göre koronavirüs bulaşı en çok öğleden sonra oluyor

    Amerika Birleşik Devletleri Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Candace McNaughton ve meslektaşları tarafından yapılan araştırmada, kişilerin öğleden sonraki saatlerde daha fazla kovid bulaşına neden olabilecekleri açıklandı.

    Guardian’ın haberinde yayımlanan ve henüz hakem tarafından gözden geçirilmemiş yeni araştırmalarda, koronavirüs testlerinin günün diğer saatlerine kıyasla öğleden sonra yapıldığında yanlış sonuç verme olasılığının daha düşük olabileceği öne sürüldü.

    30.000 test

    Geçtiğimiz yıl Mart ve Haziran ayları arasında ABD’nin Nashville bölgesinde gerçekleştirilen 30 bin PCR tabanlı testin sonuçları incelenerek yapılan araştırmada, 24 saat içerisinde test sonucunun pozitif çıkması için en doğru saat 14.00 olarak tespit edildi.

    Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, bağışıklık hücrelerimizin koronavirüs ile etkileşimde bulunduklarını ve günlük "sirkadiyen" ( Sirkadiyen ritim; dünyanın kendi ekseni etrafındaki 24 saatlik yolculuğu sonucunda ortaya çıkan canlılar üzerindeki biyokimyasal, fizyolojik ve davranışal ritimlerin tekrarıdır. Kısacası; vücudumuzun biyolojik saati olarak da tanımlayabiliriz. ) ritim nedeniyle, öğleden sonra ilk saatlerde virüs bulaşma miktarının artabileceğini belirtti.

    Daha önce yapılan ve influenza gibi diğer virüslerle ilgili çalışmalarda da, bir bireyin semptomlarının ve virüsün diğer kişilere bulaşmasının 24 saatlik süre boyunca değişebileceğini gösterilmişti.

    Araştırmaya katılmayan ancak açıklamada bulunan Imperial College London'da virolog Dr.Rachel Edgar, 24 saatlik bir gün boyunca fizyolojimizdeki değişikliklerin burun ve boğaz sürüntülerinde toplanan virüs miktarını etkileyebileceğini öne sürdü.

    Ayrıca Bkz. "Pfizer/BioNTech aşıları Türkiye'de"


    Araştırmayı daha da geliştirmek için kişilere Covid-19 bulaştırarak ardından viral yüklerinin günün farklı saatlerinde değişip değişmediğinin izlenmesi gerektiğini söyleyen araştırmanın başındaki Candace McNaughton, “Mümkün olan en doğru Covid-19 testini yaptırmak isteseydim, öğleden sonra erken saatlerde yaptırırdım” ifadelerini kullandı.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Covid-19'a 360 derece koruma: Filtreli Siperlik

    mert1907 22 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Pfizer/BioNTech aşıları Türkiye'de
    2 gün
    Obezite koronavirüs için majör risk faktörlerinden birisi olabilir
    6 gün
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Denorath 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    “Bulaş” nedir Allah aşkına? Türkçe’de böyle bir fiil mi var? Bulaşma demek bu kadar zor mu? “Yapıyor olacağız” gibi deli saçması ve iki farklı eylem bildirirken tek bir eylemi ifade eden cümlelerin farklı bir türü üretilmiş.. Bakalım daha neler duyacağız
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MertDrx (Mert L.) 40 dk. ( Mesaj Silindi ) Denorath
    Aslında bulaş kelimesini ilk tdk bulmuş yıllar önce de kullanılmış fakat sonradan bu kelime kaldırılmış dilimizden.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    M maximus8282 (maximus ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Demekki virüs öğle yemeğini yiyince rehavet çökmüyor. Daha enerjik çalışıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 35 dk. Steam'de Rockstar oyunlarına büyük indirimler 53 dk. iPhone 13'ün muhtemel tasarımı ortaya çıktı 1 sa. OnePlus 9 Pro, 50W kablosuz şarj desteğine sahip olacak: 43 dakikada kablosuz tam şarj 1 sa. Teslimat noktasına kargo teslimi hakkında BTK’dan düzenleme 2 sa. Yaklaşmakta olan Poco X3 Pro'nun teknik detayları ortaya çıktı: Yeni bir Qualcomm yonga setiyle gelecek 2 sa. Amazon, Jim Carrey başrollü Ace Ventura'nın yenisini geliştiriyor 3 sa. Küresel çip krizi, iPhone üretimini de etkileyebilir 3 sa. Makine Hatıraları Uzay sergisi Samsung Galaxy S21 sponsorluğunda hayata geçiyor 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Araştırmalara göre koronavirüs bulaşı en çok öğleden sonra oluyor Sonraki Cyberpunk 2077'nin sorunlarını büyük ölçüde çözecek olan yamadan bazı detaylar paylaşıldı 5 sa. Haftaya A101 marketlerde Amazfit Verge, BİM marketlerde Amazfit Band 5 var 6 sa. Şehir inşa etme oyunu Townscaper, mobil cihazlara geliyor 7 sa. Apple çalışanları kendilerine iyi davranan müşterilerin cihazlarını ücretsiz değiştiriyor 15 sa. Resmen açıklandı: Twitter temsilci atayacak 16 sa. Godzilla vs Kong filminden yeni bir fragman daha yayınlandı 16 sa. Manchester City kripto para çıkarıyor: Socios ile anlaşıldı 16 sa. 2si1: Geforce Now Türkiye son durum özel! 16 sa. Just Cause: Mobile'dan sinematik fragman paylaşıldı 17 sa. Starlink uydularının yörüngede çarpışma riskine karşı NASA ve SpaceX'ten hamle 18 sa. Coca-Cola Japonya'da abonelikle kola satmaya başlıyor 18 sa. Windows 10X işletim sisteminin çıkışı ertelendi 19 sa. Martin Freeman da Sherlock'un filminin gelebileceğini söylüyor 19 sa. Intel Xe-HPG mimarisini açığa çıkardı 20 sa. WhatsApp ve Instagram erişim sorunları yaşıyor (Güncellendi) 20 sa. Zack Snyder daha fazla çizgi roman filmi yapmak istemediğini söyledi 20 sa. Lenovo Xiaoxin Pro 16'nın ilk görüntüsü ve bazı özellikleri ortaya çıktı 21 sa. Çin, askeri personel ve kamu çalışanlarının Tesla kullanmasını yasaklayacak 21 sa. Tiger Lake-H işlemcili Intel NUC 11 Extreme Compute element ortaya çıktı 22 sa. AMD ekran kartlarında madenciliği kısıtlamayacağını doğruladı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız