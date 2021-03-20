Araştırmalara göre koronavirüs bulaşı en çok öğleden sonra oluyor

Amerika Birleşik Devletleri Nashville'deki Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Candace McNaughton ve meslektaşları tarafından yapılan araştırmada, kişilerin öğleden sonraki saatlerde daha fazla kovid bulaşına neden olabilecekleri açıklandı.



Guardian’ın haberinde yayımlanan ve henüz hakem tarafından gözden geçirilmemiş yeni araştırmalarda, koronavirüs testlerinin günün diğer saatlerine kıyasla öğleden sonra yapıldığında yanlış sonuç verme olasılığının daha düşük olabileceği öne sürüldü.

30.000 test

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Geçtiğimiz yıl Mart ve Haziran ayları arasında ABD’nin Nashville bölgesinde gerçekleştirilen 30 bin PCR tabanlı testin sonuçları incelenerek yapılan araştırmada, 24 saat içerisinde test sonucunun pozitif çıkması için en doğru saat 14.00 olarak tespit edildi.



Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, bağışıklık hücrelerimizin koronavirüs ile etkileşimde bulunduklarını ve günlük "sirkadiyen" ( Sirkadiyen ritim; dünyanın kendi ekseni etrafındaki 24 saatlik yolculuğu sonucunda ortaya çıkan canlılar üzerindeki biyokimyasal, fizyolojik ve davranışal ritimlerin tekrarıdır. Kısacası; vücudumuzun biyolojik saati olarak da tanımlayabiliriz. ) ritim nedeniyle, öğleden sonra ilk saatlerde virüs bulaşma miktarının artabileceğini belirtti.



Daha önce yapılan ve influenza gibi diğer virüslerle ilgili çalışmalarda da, bir bireyin semptomlarının ve virüsün diğer kişilere bulaşmasının 24 saatlik süre boyunca değişebileceğini gösterilmişti.



Araştırmaya katılmayan ancak açıklamada bulunan Imperial College London'da virolog Dr.Rachel Edgar, 24 saatlik bir gün boyunca fizyolojimizdeki değişikliklerin burun ve boğaz sürüntülerinde toplanan virüs miktarını etkileyebileceğini öne sürdü.

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Araştırmayı daha da geliştirmek için kişilere Covid-19 bulaştırarak ardından viral yüklerinin günün farklı saatlerinde değişip değişmediğinin izlenmesi gerektiğini söyleyen araştırmanın başındaki Candace McNaughton, “Mümkün olan en doğru Covid-19 testini yaptırmak isteseydim, öğleden sonra erken saatlerde yaptırırdım” ifadelerini kullandı.

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