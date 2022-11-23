Archer Aviation uçan taksi Midnight aracını tanıttı: 2025’te havalanacak

Elektrikli dikey kalkış ve iniş - eVTOL aracı olan Midnight, elektrikli uçan taksi olarak düşünülebilir. Ön taraftakiler hareketli arkadakiler ise sabit olmak üzere toplamda 12 rotora sahip olan Midnight, yapısı itibariyle helikopterlere gürültüsüz, sürdürülebilir bir alternatif olmak için tasarlanmış durumda.
Archer, yeni uçağın, yolculuklar arasında yaklaşık 10 dakikalık bir şarj süresiyle, saatte 150 mil (240 km/s) hızla yaklaşık 20 millik (32 km) arka arkaya kısa mesafeli yolculuklar yapabileceğini belirtiyor. Üreticiye göre helikopterlerden 1000 kat daha sessiz olan Midnight, 2.000 fitte uçmak için optimize edilmiş durumda.
İlk rota şimdiden belli
Ancak, ticari uçuşların başlayabilmesi için Federal Havacılık İdaresi’nin Midnight’ı onaylaması ve gerekli izinleri vermesi gerekiyor. Şirket önümüzdeki yıl test aşamasına geçmeyi ve 2024 yılı sonuna kadar da gerekli sertifikasyonları almayı planlıyor.
Öte yandan Archer Aviation, Georgia’da bir üretim fabrikası kuracağını ve burada yılda 650 adede kadar Midnight aracı üreteceklerini duyurdu. Fabrikanın kurulumunun 2024’ün ilk yarısında bitirilmesi ve yine yıl sonunda ilk aracın bantlardan çıkması hedefleniyor. Şirket ayrıca kurulacak tesisin kapasitesinin yıllık 2.300 adede kadar hava taksisi üretimi yapabilecek şekilde genişletilebileceğini de belirtiyor.Kaynakça https://aviationweek.com/aerospace/advanced-air-mobility/gallery-archer-aviation-introduces-midnight https://simpleflying.com/archer-midnight-evtol-united-airlines-production-model/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yapay zeka değil.makine öğrenmesi.