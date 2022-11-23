Archer Aviation uçan taksi Midnight aracını tanıttı: 2025’te havalanacak

Tam Boyutta Gör California merkezli startup Archer Aviation ve Amerikan havayolu United Airlines’ın ortak olduğu elektrikli hava taksi aracı Midnight, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde kullanılmaya başlanacak. Aviation tarafından yapılan açıklamaya göre Midnight, 2025 yılında hizmete girecek ve dört yolcu kapasitesi sunacak.

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Elektrikli dikey kalkış ve iniş - eVTOL aracı olan Midnight, elektrikli uçan taksi olarak düşünülebilir. Ön taraftakiler hareketli arkadakiler ise sabit olmak üzere toplamda 12 rotora sahip olan Midnight, yapısı itibariyle helikopterlere gürültüsüz, sürdürülebilir bir alternatif olmak için tasarlanmış durumda.

Archer, yeni uçağın, yolculuklar arasında yaklaşık 10 dakikalık bir şarj süresiyle, saatte 150 mil (240 km/s) hızla yaklaşık 20 millik (32 km) arka arkaya kısa mesafeli yolculuklar yapabileceğini belirtiyor. Üreticiye göre helikopterlerden 1000 kat daha sessiz olan Midnight, 2.000 fitte uçmak için optimize edilmiş durumda.

İlk rota şimdiden belli

Tam Boyutta Gör Archer ve United Airlines kısa bir süre önce New Jersey’deki Newark Liberty Uluslararası Havaalanı ile 2025’ten itibaren Downtown Manhattan Heliport arasında 10 dakikalık bir rota üzerinde uçacaklarını duyurdu. Konu hakkında konuşan New York Belediye Başkanı Eric Adams,"Archer ve United Airlines'ın ilk rotalarını burada, New York City'de başlatmayı seçmeleri bizi çok heyecanlandırdı. New York'un cesur bir yenilik ve alışılmışın dışında bir düşünce yeri olmasını istiyoruz ve diğer şirketleri de onların liderliğini takip etmeye teşvik ediyoruz." açıklamasıda bulundu.

Ancak, ticari uçuşların başlayabilmesi için Federal Havacılık İdaresi’nin Midnight’ı onaylaması ve gerekli izinleri vermesi gerekiyor. Şirket önümüzdeki yıl test aşamasına geçmeyi ve 2024 yılı sonuna kadar da gerekli sertifikasyonları almayı planlıyor.

Öte yandan Archer Aviation, Georgia’da bir üretim fabrikası kuracağını ve burada yılda 650 adede kadar Midnight aracı üreteceklerini duyurdu. Fabrikanın kurulumunun 2024’ün ilk yarısında bitirilmesi ve yine yıl sonunda ilk aracın bantlardan çıkması hedefleniyor. Şirket ayrıca kurulacak tesisin kapasitesinin yıllık 2.300 adede kadar hava taksisi üretimi yapabilecek şekilde genişletilebileceğini de belirtiyor.

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Archer, uçan taksi Midnight aracını tanıttı, uçuşlar ise yakında