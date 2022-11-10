Tam Boyutta Gör

ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, her ne kadar 2022’nin başında hızlı bir büyüme yaşasa da yaşanan piyasa çöküşünde pek iyi günceler yaşamadı.

İşe alımları durduran borsa, hisseleri konusunda da oldukça kritik düşüşler yaşadı. Hisselerin düşüşünü fırsat bile Ark Invest ise hisse alımlarına devam ediyor. Yakın zamanda hisselerinin düşmesi nedeniyle Coinbase’in 546.579 hissesini satın alan şirket, hisselerini yavaş yavaş artırmaya devam ediyor.

Devler tepişti kripto para yatırımcısı ezildi 3 gün önce eklendi

Kripto piyasasında son dönemde oldukça hareketli bir dönemden geçiyor. Bu durumu fırsata çeviren bazı şirketler hisse satın alarak, sektörde devamlılık sağlamayı planlıyor. Son olarak çıkan haberlere göre; ARK Invest, kripto piyasadaki hareketli döneme rağmen 21 milyon dolarlık Coinbase hissesi satın aldığını açıkladı.

Ağustos ayında, ARK’nın Baş Yatırım Sorumlusu Cathie Wood, kripto borsasına yönelik bir SEC soruşturması nedeniyle fonun Coinbase’deki varlıklarını azalttığını söylemişti. Son olarak ARK’nın 7,7 milyon COIN hissesine sahip olduğunu ve geçtiğimiz yıl boyunca holdinglerine yaklaşık 2 milyon hisse ekledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

ARK Invest, 21 milyon dolarlık Coinbase hissesi satın aldı