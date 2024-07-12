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    ARM görüntü ölçeklendirme teknolojisini duyurdu: AMD ayrıntısı

    AMD iş birliği ile geliştirilen ARM Accuracy Super Resolution (ASR) teknolojisi düşük donanımlarda bile verimli görüntü ölçeklendirme yapılmasını sağlıyor.      
    ARM ASR
    Masa üstü ve konsol platformlarında yıllardır kullanılan görüntü ölçeklendirme teknolojileri artık mobil dünyada da karşımıza çıkıyor. MediaTek ve Qualcomm kendi ürünlerine yönelik bu teknolojiyi geliştirirken ARM genel bir standartla karşımız çıkıyor.

    ARM ASR nedir?

    ARM Accuracy Super Resolution (ASR) olarak duyurulan yeni teknoloji AMD iş birliğiyle geliştirilmiş. AMD FSR2 teknolojisini temel alan ARM ASR, oyun motorunu devreye alarak geçici süper örnekleme oluşturuyor. MediaTek ve Qualcomm çözümlerine göre ARM ASR performansa değil daha verimli görsel ölçeklemeye odaklanıyor.

    Bu sayede ARM ASR, mobil cihazlara yönelik ve düşük donanımlı cihazlarda bile çalışacak şekilde optimize ediliyor. İsimsiz bir grafik birimi ile yapılan testlerde 2x ölçeklendirmede AMD FSR2 teknolojisine göre yüzde 35 civarında daha fazla kare oluşturma elde edilmiş. Dimensity 9300 yonga setinde ise Full HD çözünürlükte yüzde 20 daha az enerji tüketimi elde ediliyor.

    ARM ASR görüntü ölçeklendirme duyuruldu Tam Boyutta Gör

    Açık kaynak olarak geliştirilen ARM ASR, geliştiricilere lisans maliyeti çıkarmıyor ve geniş bir kitleye ulaşıyor. Ayrıca AMD geliştiricilerinin de yabancı olmadığı bir altyapıya dayanıyor. Ayrıca Microsoft Copilot+ PC çözümlerinde yapay zekâ bağımlılığını ortadan kaldırıyor. ARM ASR bu haftadan itibaren geliştiricilerin erişimine açıldı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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