ARM görüntü ölçeklendirme teknolojisini duyurdu: AMD ayrıntısı

ARM ASR nedir?
ARM Accuracy Super Resolution (ASR) olarak duyurulan yeni teknoloji AMD iş birliğiyle geliştirilmiş. AMD FSR2 teknolojisini temel alan ARM ASR, oyun motorunu devreye alarak geçici süper örnekleme oluşturuyor. MediaTek ve Qualcomm çözümlerine göre ARM ASR performansa değil daha verimli görsel ölçeklemeye odaklanıyor.
Bu sayede ARM ASR, mobil cihazlara yönelik ve düşük donanımlı cihazlarda bile çalışacak şekilde optimize ediliyor. İsimsiz bir grafik birimi ile yapılan testlerde 2x ölçeklendirmede AMD FSR2 teknolojisine göre yüzde 35 civarında daha fazla kare oluşturma elde edilmiş. Dimensity 9300 yonga setinde ise Full HD çözünürlükte yüzde 20 daha az enerji tüketimi elde ediliyor.
Açık kaynak olarak geliştirilen ARM ASR, geliştiricilere lisans maliyeti çıkarmıyor ve geniş bir kitleye ulaşıyor. Ayrıca AMD geliştiricilerinin de yabancı olmadığı bir altyapıya dayanıyor. Ayrıca Microsoft Copilot+ PC çözümlerinde yapay zekâ bağımlılığını ortadan kaldırıyor. ARM ASR bu haftadan itibaren geliştiricilerin erişimine açıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.