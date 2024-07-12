ARM görüntü ölçeklendirme teknolojisini duyurdu: AMD ayrıntısı

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Masa üstü ve konsol platformlarında yıllardır kullanılan görüntü ölçeklendirme teknolojileri artık mobil dünyada da karşımıza çıkıyor. MediaTek ve Qualcomm kendi ürünlerine yönelik bu teknolojiyi geliştirirken ARM genel bir standartla karşımız çıkıyor.

ARM ASR nedir?

ARM Accuracy Super Resolution (ASR) olarak duyurulan yeni teknoloji AMD iş birliğiyle geliştirilmiş. AMD FSR2 teknolojisini temel alan ARM ASR, oyun motorunu devreye alarak geçici süper örnekleme oluşturuyor. MediaTek ve Qualcomm çözümlerine göre ARM ASR performansa değil daha verimli görsel ölçeklemeye odaklanıyor.

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Bu sayede ARM ASR, mobil cihazlara yönelik ve düşük donanımlı cihazlarda bile çalışacak şekilde optimize ediliyor. İsimsiz bir grafik birimi ile yapılan testlerde 2x ölçeklendirmede AMD FSR2 teknolojisine göre yüzde 35 civarında daha fazla kare oluşturma elde edilmiş. Dimensity 9300 yonga setinde ise Full HD çözünürlükte yüzde 20 daha az enerji tüketimi elde ediliyor.

Tam Boyutta Gör

Açık kaynak olarak geliştirilen ARM ASR, geliştiricilere lisans maliyeti çıkarmıyor ve geniş bir kitleye ulaşıyor. Ayrıca AMD geliştiricilerinin de yabancı olmadığı bir altyapıya dayanıyor. Ayrıca Microsoft Copilot+ PC çözümlerinde yapay zekâ bağımlılığını ortadan kaldırıyor. ARM ASR bu haftadan itibaren geliştiricilerin erişimine açıldı.

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