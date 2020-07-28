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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ARM cihazları da artık Covid-19 araştırmalarına destek verecek

    Folding@Home girişimi ARM64 desteği sunarak milyarlarca ARM cihazını ekosisteme dahil etti. Böylece koronavirüs araştırmalarında çok daha yüksek işlem gücü elde edilecek.
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ARM cihazları da artık Covid-19 araştırmalarına destek verecek

    Bugüne kadar 17 milyona yakın kişiye bulaşan ve 600 binden fazla kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgınını araştırmak için süper bilgisayarlar devreye girdi. Bazı merkezler kendi süper bilgisayar sistemlerini kullanırken bazı projeler de toplumdan destek alıyor.

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    ARM cihazları da devrede

    Dünya çapında bir milyondan fazla kişiye ulaşan Folding@Home dağıtık sistem mimarisi; kullanıcının kendi sistem kaynaklarını kullanması sayesinde devasa bir işlem gücü elde etmiş durumda. Yüzlerce PFLOPS pik değer ile derin koronavirüs araştırmaları yapılabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Twitter saldırısının kökleri kara borsa forumlarına kadar gidiyor"

    Bugüne kadar masa üstü sistemlere hitap eden Folding@Home girişimi ARM64 desteğini devreye sokarak milyarlarca ARM cihazına da kapı araladı. Android telefon ve tabletler, Raspberry Pi cihazları ve ARM tabanlı sunucular da artık Folding@Home ağına katılabilecek. Böylece mevcut işlem gücü belki iki veya üç katına çıkabilecek.

    Son olarak CERN laboratuvarları proje için 10 bin çekirdeğini ayırmıştı. Henüz aşıların tamamlanmasına uzun süre olduğu için Covid-19 ile ilgili yapılan her araştırma oldukça değerli. Folding@Home yanında Rosetta@home da yine aynı platformun projesi ve ARM64 desteği sunuyor.



    https://www.engadget.com/foldingathome-rosettaathome-arm64-support-121508788.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    sis651 3 sa.
    Rosetta@home forever...

    Boinc@home forever...

    Normalde WCG ve Gpugrid forever tabi... 😀
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    Forum1th 4 sa.
    Güzel bir girişim ancak 10.000 çekirdek yetmiyor mu? Benim SD730'lu telefonum nasıl bir fayda sağlayabilir. Oluşan ısıyı da enerjiye çevirirsek aslında güzel olur, kullandığı enerjiyi geri kazandırır.

    Ayrıca neden ARM, x86 değil?
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    CleanCoders (Fatih ) 3 sa. Forum1th
    x86 desteği zaten var, bilgisayarına kurup bilimsel çalışmalara hemen destek olmaya başlayabilirsin, tabi ki 10 bin çekirdek yetmiyor, senin bilgisayarın gibi milyarlarca bilgisayar var, milyon tanesi bir araya geldiğinde süper bilgisayarlar eline su dökemez.
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