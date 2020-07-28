ARM cihazları da artık Covid-19 araştırmalarına destek verecek

Bugüne kadar 17 milyona yakın kişiye bulaşan ve 600 binden fazla kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgınını araştırmak için süper bilgisayarlar devreye girdi. Bazı merkezler kendi süper bilgisayar sistemlerini kullanırken bazı projeler de toplumdan destek alıyor.

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Folding@Home girişimi 470 PFLOPS seviyesine ulaştı

ARM cihazları da devrede

Dünya çapında bir milyondan fazla kişiye ulaşan Folding@Home dağıtık sistem mimarisi; kullanıcının kendi sistem kaynaklarını kullanması sayesinde devasa bir işlem gücü elde etmiş durumda. Yüzlerce PFLOPS pik değer ile derin koronavirüs araştırmaları yapılabiliyor.

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Bugüne kadar masa üstü sistemlere hitap eden Folding@Home girişimi ARM64 desteğini devreye sokarak milyarlarca ARM cihazına da kapı araladı. Android telefon ve tabletler, Raspberry Pi cihazları ve ARM tabanlı sunucular da artık Folding@Home ağına katılabilecek. Böylece mevcut işlem gücü belki iki veya üç katına çıkabilecek.

Son olarak CERN laboratuvarları proje için 10 bin çekirdeğini ayırmıştı. Henüz aşıların tamamlanmasına uzun süre olduğu için Covid-19 ile ilgili yapılan her araştırma oldukça değerli. Folding@Home yanında Rosetta@home da yine aynı platformun projesi ve ARM64 desteği sunuyor.

https://www.engadget.com/foldingathome-rosettaathome-arm64-support-121508788.html

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