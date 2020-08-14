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    ARM satışına Nvidia daha yakın

    Nvidia ile Softbank arasındaki görüşmelerde son doğru gelindiği iddia ediliyor. Nvidia satın alım için 32 milyar doları hisse senedi ve nakit olarak ödemeyi düşünüyor.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ARM satışına Nvidia daha yakın
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    Mobil işlemci dünyasının belkemiği durumundaki ARM uzun süredir Japon Softbank iştiraki olarak faaliyet göstermekteydi. Mali denge için ARM iştirakini satma kararı alan Softbank şu sıralar Nvidia ile görüşüyor.

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    Nvidia yeni dev olabilir

    ARM iştiraki için Nvidia’nın bir süredir fırsat kolladığı biliniyor. Son günlerde Samsung’un hisseli ortak olmak için harekete geçtiği gündeme gelmişti. Bununla birlikte Nvidia satın alıma daha yakın görünüyor.

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    İngiliz kaynaklara göre Nvidia ve Softbank arasında görüşmeler ciddileşti. Nvidia’nın ARM için 32 milyar doları gözden çıkardığı ifade ediliyor. Satın alma bedeli nakit ve hisse şeklinde ödenecek. Yani Softbank’ın verdiği parayı geri alacağı söylenebilir.

    Nvidia’nın ARM ile ne tür projeleri olacak şimdilik bilinmiyor ancak artık yeni mobil yonga devi olacağı kesin. Nvidia; sunuculara yönelik çözümlerinde Intel veya AMD işlemciler kullanmaktaydı. Bu noktada ARM mimarisinin devreye gireceği kesin. Bunun haricinde ARM iştirakinin yine bağımsız bir şekilde faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor.



    https://www.hpcwire.com/2020/08/03/nvidia-said-to-be-close-on-arm-deal/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    AzuLA (Cem Subasi) 1 hf. en beğenilen
    Boyle bir satisin olmamasini dilerim filler tepisecek olan biz ciceklere olacak.
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 6 gün
    Desene nvidia da mobil pazarda ayağını güçlendirmeye çalışıyor
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    ahmetbmyo (ahme t) 1 hf.
    Biz alsak ülkece ne iyi olur
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    Mr. Jingles 1 hf.
    Intel satın alsa ne güzel olur.
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    5 - 10 firma alsın
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    AzuLA (Cem Subasi) 1 hf. en beğenilen
    Boyle bir satisin olmamasini dilerim filler tepisecek olan biz ciceklere olacak.
    Yanıtla +4
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    Feyzuli 1 hf.
    Gerçekleşirse bizim zararımıza. Nvidia samsung ve amd ortaklığının geleceğinden çok korkuyor olsa gerek.
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    tayfunjean (Tayfun Cin) 1 hf. Feyzuli
    yapmasın mı yatırım? korkup köşesine mi çekilsin?
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 6 gün Feyzuli
    Kesinlikle
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