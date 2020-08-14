ARM satışına Nvidia daha yakın

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Mobil işlemci dünyasının belkemiği durumundaki ARM uzun süredir Japon Softbank iştiraki olarak faaliyet göstermekteydi. Mali denge için ARM iştirakini satma kararı alan Softbank şu sıralar Nvidia ile görüşüyor.

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Nvidia yeni dev olabilir

ARM iştiraki için Nvidia’nın bir süredir fırsat kolladığı biliniyor. Son günlerde Samsung’un hisseli ortak olmak için harekete geçtiği gündeme gelmişti. Bununla birlikte Nvidia satın alıma daha yakın görünüyor.

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İngiliz kaynaklara göre Nvidia ve Softbank arasında görüşmeler ciddileşti. Nvidia’nın ARM için 32 milyar doları gözden çıkardığı ifade ediliyor. Satın alma bedeli nakit ve hisse şeklinde ödenecek. Yani Softbank’ın verdiği parayı geri alacağı söylenebilir.

Nvidia’nın ARM ile ne tür projeleri olacak şimdilik bilinmiyor ancak artık yeni mobil yonga devi olacağı kesin. Nvidia; sunuculara yönelik çözümlerinde Intel veya AMD işlemciler kullanmaktaydı. Bu noktada ARM mimarisinin devreye gireceği kesin. Bunun haricinde ARM iştirakinin yine bağımsız bir şekilde faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor.

https://www.hpcwire.com/2020/08/03/nvidia-said-to-be-close-on-arm-deal/

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