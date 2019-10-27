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    ARM ve Huawei iş birliğine devam edecek

    Ticaret yasakları nedeniyle en önemli bölümü olan mobil yonga tasarımında ciddi bir mimari tedariği sıkıntısına girmek üzere olan Huawei’ye müjdeli haber geldi.
    16 sa.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    ARM ve Huawei iş birliğine devam edecek

    Çin-ABD ticaret savaşlarının arasında kalan Huawei’nin ABD’li firmalardan tedarik yapmasının yasaklanması büyük bir sıkıntıya yol açmıştı. Google, Qualcomm, Intel gibi firmalardan desteği kesilen Huawei, olası bir Çin-ABD yumuşamasını ümitle beklerken bazı iyi gelişmeler de oluyor.

    Önemli gelişme

    Huawei’nin can damarlarından birisi haline gelen Kirin yonga setleri bilindiği üzere ARM mimarisini temel alıyor ve yasaklardan etkileneceği konuşuluyordu. Bununla birlikte ARM cephesinde bir istisna oluşmuş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Bitcoin adeta uçtu artış yüzde 40’a dayandı"

    ARM normalde ABD ve İngiltere’de tasarımlarını gerçekleştiriyor. Bu nedenle ABD orijinal teknolojisi veya İngiliz orijinal teknolojisi şeklinde sınıflandırılıyor. Hali hazırda boykot nedeniyle ABD orijinal teknolojisini kullanamıyor ancak İngiliz orijinal teknolojisi için sıkıntı yok gibi zira bu ülkede herhangi bir resmi boykot mevcut değil.

    ARM yaptığı açıklamada İngiliz kaynaklı teknolojilerini Huawei’ye lisanslamaya devam edeceklerini duyurdu. Bu teknolojiler arasında hali hazırda kullanılan ARM v8 ve ARM v9 mimarileri bulunuyor. ARM v8 mimarisi Cortex-A77 çekirdeğine kadar gelmiş durumda ve birkaç versiyon daha devam edecek. ARM v9 ise firmanın sonraki çekirdeklerine hayat verecek. Bunlara grafik tasarımları da dahil.

    Bununla birlikte ABD Austin laboratuvarlarında Cortex-A77 gibi pek çok önemli mimari geliştirilmişti. Huawei’nin bunlara de erişim olacak mı merak konusu. Bir ihtimal A77 çekirdeğini atlayarak eğer İngiltere’de geliştirilirse A78 çekirdeğine geçişi söz konusu olabilir.



    https://www.phonearena.com/news/ARMs-reversal-is-good-news-for-Huawei_id119951 Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 4 sa.
    hani donanımsal veri hırsızlığı ile suçlamalar vardı !?

    demek ki her şey yalan !
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    seamewe5 11 sa.
    Tiramp reis Arm’a bildir haddini! Biz intel mobil islemcili telefonda kullaniriz, yeterki hirsiz Çin ve çin devletinin gizli ortak oldugu firmalari yerin dibine batsin (!)
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    koyunsavar 16 sa.
    Trupm u kızdırmayın çeker fişi bitirir işi
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