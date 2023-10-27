Artık resmi: Galaxy S24+ Exynos 2400 ile görüntülendi

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisinin çok yakında tanıtılması bekleniyor. Koreli devin hazırlıkları sürerken, akıllı telefonları konu alan birçok sızıntı duyduk. Bunlardan en önemlisi ise, Galaxy S24 ve S24 Plus'a güç verecek işlemci oldu. Son olarak bu bilinmezlik de resmen sona erdi. Galaxy S24+, Exynos 2400 ile test edildi.

Doğrulandı: Galaxy S24+ iki farklı işlemci ile geliyor

Bildiğiniz gibi Samsung, bu yılın başlarında tanıtılan Samsung Galaxy S23 serisi özelinde Exynos işlemcileri rafa kaldırdı. Ancak bir yıldır pazardan uzak kalan Exynos platformunun Galaxy S24 serisinde tekrar geri döneceği söyleniyor. Bu noktada Exynos sürümün Afrika, Asya (Güney Kore dahil), Avrupa ve Latin Amerika'da, Snapdragon donanımlı sürümün ise Kuzey Amerika'da (Kanada ve ABD) piyasaya çıkacağı belirtilmişti.

Kaçıranlar için Galaxy S24+, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ile halihazırda test edildi. Ancak Exynos söz konusu olduğunda kullanıcıların akıllarındaki soru işaretleri devam ediyordu. Son olarak akıllı telefonun Kore versiyonu, aynı platformda Exynos 2400 ile ortaya çıktı. Bu bağlamda sızıntılar artık doğrulandı diyebiliriz.

Samsung, Galaxy S24’ün önemli bir özelliğini doğruladı 1 gün önce eklendi

Paylaşılan liste, Galaxy S24 Plus'ın M-S926N model numarasını taşıyacağını bizlere gösteriyor. Aynı zamanda Android 14 ve One UI 6.0 ile desteklenen S24 Plus, platformun tek çekirdek testlerinde 2.044, çoklu çekirdekte ise 6.406 puana sahip oldu. Ufak bir kıyaslama yaptığımızda, Snapdragon 8 Gen 3'lü sürümün sırasıyla 2.233 ve 6.661 puan aldığını belirtelim. Bu noktada Exynos 2400, en yakın rakibinden bir miktar zayıf. Ancak bir diğer belirleyici faktör, verimlilik olacak.

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