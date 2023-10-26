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    Samsung, Galaxy S24’ün önemli bir özelliğini doğruladı

    Teknoloji devi Samsung, birkaç ay sonra yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisini tanıtacak. Çeşitli sızıntılar görmüş olsak da bu sefer Galaxy S24’ün önemli bir özelliği Samsung tarafından doğrulandı.
    Samsung, Galaxy S24’ün önemli bir özelliğini doğruladı Tam Boyutta Gör
    Samsung, önümüzdeki aylarda Galaxy S24 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Firmanın geliştirmeleri devam ederken telefonlar hakkında yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. Fakat bu seferki bilgi doğrudan bir Samsung yöneticisinden geliyor. Görünüşe göre Samsung yöneticileri, Galaxy S24 serisine her açıdan güveniyor.

    Galaxy S24 ile uydu iletişimi geliyor

    Samsung'un System LSI bölümünün CEO'su Park Yong-in, şirketin önümüzdeki yıldan itibaren acil durum hizmetleri için uydu bağlantısını destekleyeceğini doğruladı. Bu, kuvvetle muhtemel önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülecek olan Galaxy S24 serisinin acil durumlar için iki yönlü uydu bağlantısına sahip olacağı anlamına geliyor. Bu özellik ilk olarak 2022 yılında Apple'ın iPhone 14 serisinde ortaya çıkmıştı. iPhone 15 serisinde de olan özellik Huawei P60 serisinde de kullanılmıştı.

    Birkaç ay önce Samsung, akıllı telefonlar için iki yönlü uydu bağlantısını gerçekleştirmek için çalıştığını zaten duyurmuştu. Dolayısıyla Samsung'un Galaxy S24 serisinde de aynı teknolojiyi kullanıyor olması muhtemel. Ancak, bu özelliğin tüm Galaxy S24 serisi telefonlarda mı kullanılacağı yoksa serinin tepe modeli olan Galaxy S24 Ultra’ya mı özel olacağı henüz belli değil.

    İki yönlü uydu bağlantısı sayesinde kullanıcılar, hücresel cep telefonu şebekesinin bulunmadığı uzak bir bölgede olsalar bile konumları ve acil durumları hakkında mesaj gönderip mesaj alabilme yeteneğine sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    yatak hikayeleri elektrik direğinden kıvılcım çıkması dgs mi zor yks mi seagate garanti sorgulama havada duran taş

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