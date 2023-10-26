Samsung, Galaxy S24’ün önemli bir özelliğini doğruladı

Galaxy S24 ile uydu iletişimi geliyor
Samsung'un System LSI bölümünün CEO'su Park Yong-in, şirketin önümüzdeki yıldan itibaren acil durum hizmetleri için uydu bağlantısını destekleyeceğini doğruladı. Bu, kuvvetle muhtemel önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülecek olan Galaxy S24 serisinin acil durumlar için iki yönlü uydu bağlantısına sahip olacağı anlamına geliyor. Bu özellik ilk olarak 2022 yılında Apple'ın iPhone 14 serisinde ortaya çıkmıştı. iPhone 15 serisinde de olan özellik Huawei P60 serisinde de kullanılmıştı.
Birkaç ay önce Samsung, akıllı telefonlar için iki yönlü uydu bağlantısını gerçekleştirmek için çalıştığını zaten duyurmuştu. Dolayısıyla Samsung'un Galaxy S24 serisinde de aynı teknolojiyi kullanıyor olması muhtemel. Ancak, bu özelliğin tüm Galaxy S24 serisi telefonlarda mı kullanılacağı yoksa serinin tepe modeli olan Galaxy S24 Ultra’ya mı özel olacağı henüz belli değil.
İki yönlü uydu bağlantısı sayesinde kullanıcılar, hücresel cep telefonu şebekesinin bulunmadığı uzak bir bölgede olsalar bile konumları ve acil durumları hakkında mesaj gönderip mesaj alabilme yeteneğine sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.