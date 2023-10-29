Tam Boyutta Gör 2024 yılının merakla beklenen akıllı telefonları arasından Samsung Galaxy S24 serisi için geri sayım resmen başladı. Dolayısıyla yeni nesil cihazlar özelinde sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bu kez de Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra modelleri ile tanıtılacak yeni bir özellik daha ortaya çıktı.

Galaxy S24 Serisi Ultra HDR özelliği ile geliyor

Bugün paylaşılan yeni bir raporda, Samsung'un Android 14 ile tanıtılan Ultra HDR özelliği için hazırlıklara başladığı ortaya çıktı. Bu noktada yeni özelliğin, yaklaşmakta olan Galaxy S24, Galaxy S24+ ve S24 Ultra modellerine eşlik edeceği belirtiliyor.

Kaçıranlar için Android 14'te karşımıza çıkan Ultra HDR, uyumlu cihazlar üzerinden HDR görüntü ve videoları orijinal HDR formatında kullanabilmesine ve kaydedebilmesine olanak tanıyor. Söz konusu özellik, Çinli üreticilerin bazı amiral gemisi akıllı telefonlarında halihazırda kullanılıyor. Ancak One UI 6.0 dahil olmak üzere henüz Galaxy cihaza ulaşmadı.

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 serisi için mevcut söylentiler, selefinden yüzde 42 daha yüksek 2.500 nite kadar parlaklık sunan LTPO M13 panelden destek alacağı yönünde. Bu noktada HDR deneyiminin parlaklık ile doğru orantılı olduğunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla Samsung, özelliği yeni akıllı telefonalarında ön plana çıkartabilir.

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Uydu bağlantısı ve yepyeni özellikler ile tanıtılacak Galaxy S24 serisinin, 2024 yılının başlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu nedenle tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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Galaxy S24 serisi Ultra HDR özelliği ile geliyor: Neler sunacak?