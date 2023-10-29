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    Galaxy S24 serisi Ultra HDR özelliği ile geliyor: Neler sunacak?

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Galaxy S24 serisinin bir özelliği daha belli oldu. Akıllı telefonlar, fotoğraf albümlerinde HDR resimlere destek sunacak. İşte detaylar...
    Galaxy S24 serisi Ultra HDR özelliği ile geliyor: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    2024 yılının merakla beklenen akıllı telefonları arasından Samsung Galaxy S24 serisi için geri sayım resmen başladı. Dolayısıyla yeni nesil cihazlar özelinde sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Bu kez de Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra modelleri ile tanıtılacak yeni bir özellik daha ortaya çıktı. 

    Galaxy S24 Serisi Ultra HDR özelliği ile geliyor

    Bugün paylaşılan yeni bir raporda, Samsung'un Android 14 ile tanıtılan Ultra HDR özelliği için hazırlıklara başladığı ortaya çıktı. Bu noktada yeni özelliğin, yaklaşmakta olan Galaxy S24, Galaxy S24+ ve S24 Ultra modellerine eşlik edeceği belirtiliyor. 

    Kaçıranlar için Android 14'te karşımıza çıkan Ultra HDR, uyumlu cihazlar üzerinden HDR görüntü ve videoları orijinal HDR formatında kullanabilmesine ve kaydedebilmesine olanak tanıyor. Söz konusu özellik, Çinli üreticilerin bazı amiral gemisi akıllı telefonlarında halihazırda kullanılıyor. Ancak One UI 6.0 dahil olmak üzere henüz Galaxy cihaza ulaşmadı.

    Galaxy S24 serisi Ultra HDR özelliği ile geliyor: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 serisi için mevcut söylentiler, selefinden yüzde 42 daha yüksek 2.500 nite kadar parlaklık sunan  LTPO M13 panelden destek alacağı yönünde. Bu noktada HDR deneyiminin parlaklık ile doğru orantılı olduğunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla Samsung, özelliği yeni akıllı telefonalarında ön plana çıkartabilir.

    Uydu bağlantısı ve yepyeni özellikler ile tanıtılacak Galaxy S24 serisinin, 2024 yılının başlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu nedenle tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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