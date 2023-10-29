Galaxy S24 serisi Ultra HDR özelliği ile geliyor: Neler sunacak?

Galaxy S24 Serisi Ultra HDR özelliği ile geliyor
Bugün paylaşılan yeni bir raporda, Samsung'un Android 14 ile tanıtılan Ultra HDR özelliği için hazırlıklara başladığı ortaya çıktı. Bu noktada yeni özelliğin, yaklaşmakta olan Galaxy S24, Galaxy S24+ ve S24 Ultra modellerine eşlik edeceği belirtiliyor.
Kaçıranlar için Android 14'te karşımıza çıkan Ultra HDR, uyumlu cihazlar üzerinden HDR görüntü ve videoları orijinal HDR formatında kullanabilmesine ve kaydedebilmesine olanak tanıyor. Söz konusu özellik, Çinli üreticilerin bazı amiral gemisi akıllı telefonlarında halihazırda kullanılıyor. Ancak One UI 6.0 dahil olmak üzere henüz Galaxy cihaza ulaşmadı.
Uydu bağlantısı ve yepyeni özellikler ile tanıtılacak Galaxy S24 serisinin, 2024 yılının başlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu nedenle tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.