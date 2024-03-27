ASELSAN, 2023'te 7,4 milyar lira net kar elde etti

Yapılan açıklamaya göre ASELSAN’ın 2023 yılındaki cirosu, TL bazında önceki yıla göre yüzde 10 artarak 73,6 milyar TL’ye ulaştı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) yüzde 14 artış göstererek 16 milyar liraya yükseldi. 2023’teki net karı ise 7,4 milyar TL olarak kayıtlara geçti.
2023’te 5 milyar dolarlık sipariş alan şirketin 2023 sonunda bakiye siparişleri 11 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl, 601 milyon dolarlık yeni ihracat sözleşmesi yapıldı. 4 ülkeye ilk defa ihracat yapıldı. 20’den fazla ürün ilk defa yurt dışındaki müşterilere sunuldu.
ASELSAN, 2023 yılında birçok yeni teknolojiyi hayata geçirdi. CENK, AKREP ve ALPER radarları, YENER Mayın Tespit Sistemi, ASELFLIR-400 Kamerası, Gözde Güdüm Kiti, Gökdeniz Hava Savunma Sistemi, ODAKAN kamera ailesi 2023’te envantere girdi. ASELFLIR-500, SİPER, DÜFAS, DÜFAS, AESA uçak burun radarı, TOLUN, DERİNGÖZ gibi ürünlerin geliştirme çalışmalarında önemli aşamalar kaydedildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...