ASELSAN, 2023'te 7,4 milyar lira net kar elde etti

Tam Boyutta Gör ASELSAN, şirketin enflasyon muhasebesi uygulanmış 2023 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin 2023 cirosu ve net karı belli oldu.

Yapılan açıklamaya göre ASELSAN’ın 2023 yılındaki cirosu, TL bazında önceki yıla göre yüzde 10 artarak 73,6 milyar TL’ye ulaştı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) yüzde 14 artış göstererek 16 milyar liraya yükseldi. 2023’teki net karı ise 7,4 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

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2023’te 5 milyar dolarlık sipariş alan şirketin 2023 sonunda bakiye siparişleri 11 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl, 601 milyon dolarlık yeni ihracat sözleşmesi yapıldı. 4 ülkeye ilk defa ihracat yapıldı. 20’den fazla ürün ilk defa yurt dışındaki müşterilere sunuldu.

ASELSAN, 2023 yılında birçok yeni teknolojiyi hayata geçirdi. CENK, AKREP ve ALPER radarları, YENER Mayın Tespit Sistemi, ASELFLIR-400 Kamerası, Gözde Güdüm Kiti, Gökdeniz Hava Savunma Sistemi, ODAKAN kamera ailesi 2023’te envantere girdi. ASELFLIR-500, SİPER, DÜFAS, DÜFAS, AESA uçak burun radarı, TOLUN, DERİNGÖZ gibi ürünlerin geliştirme çalışmalarında önemli aşamalar kaydedildi.

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