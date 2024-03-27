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    ASELSAN, 2023'te 7,4 milyar lira net kar elde etti

    ASELSAN'ın 2023 yılı finansal sonuçlarına göre şirket 7,4 milyar TL kar elde etti. 2023 sonunda bakiye siparişleri, tarihi rekor seviye olan 11 milyar dolara ulaştı.
    ASELSAN, 2023'te 7,4 milyar lira net kar elde etti Tam Boyutta Gör
    ASELSAN, şirketin enflasyon muhasebesi uygulanmış 2023 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin 2023 cirosu ve net karı belli oldu.

    Yapılan açıklamaya göre ASELSAN’ın 2023 yılındaki cirosu, TL bazında önceki yıla göre yüzde 10 artarak 73,6 milyar TL’ye ulaştı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) yüzde 14 artış göstererek 16 milyar liraya yükseldi. 2023’teki net karı ise 7,4 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

    2023’te 5 milyar dolarlık sipariş alan şirketin 2023 sonunda bakiye siparişleri 11 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl, 601 milyon dolarlık yeni ihracat sözleşmesi yapıldı. 4 ülkeye ilk defa ihracat yapıldı. 20’den fazla ürün ilk defa yurt dışındaki müşterilere sunuldu.

    ASELSAN, 2023 yılında birçok yeni teknolojiyi hayata geçirdi. CENK, AKREP ve ALPER radarları, YENER Mayın Tespit Sistemi, ASELFLIR-400 Kamerası, Gözde Güdüm Kiti, Gökdeniz Hava Savunma Sistemi, ODAKAN kamera ailesi 2023’te envantere girdi. ASELFLIR-500, SİPER, DÜFAS, DÜFAS, AESA uçak burun radarı, TOLUN, DERİNGÖZ gibi ürünlerin geliştirme çalışmalarında önemli aşamalar kaydedildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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