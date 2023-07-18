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    Türkiye tarihinin en büyük anlaşması! Suudi Arabistan, Bayraktar Akıncı alıyor

    Suudi Arabistan, Baykar’ın Bayraktar Akıncı TİHA sistemlerini alıyor. Yapılan anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi olarak nitelendirildi.
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    İmzalar atıldı! Suudi Arabistan, Bayraktar Akıncı alıyor Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte geçtiğimiz gün Körfez Turu’na başladı. Çok amaçlı bu tur kapsamında Türkiye, bölge ülkeleriyle ilişkilerini onarmak isterken aynı zamanda çeşitli iş birlikleri yapmayı hedefliyor. Bu bağlamda heyetin ilk ziyaret ettiği ülke olan Suudi Arabistan, görüşmeler kapsamında Baykar’ın Bayraktar Akıncı TİHA sistemlerini alacağını duyurdu.

    Türkiye tarihinin en büyük anlaşması

    İmzalar atıldı! Suudi Arabistan, Bayraktar Akıncı alıyor Tam Boyutta Gör
    Baykar CEO’su Haluk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar Akıncı TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzalandığı duyuruldu. Yapılan sözleşmenin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı anlaşması olduğunun altı çizildi. Bununla birlikte sözleşmenin detayları ise henüz açıklanmadı.

    Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman attığı bir tweet'te Suudi Arabistan'ın insansız hava araçlarını "krallığın silahlı kuvvetlerinin hazırlığını arttırmak, savunma ve üretim yeteneklerini güçlendirmek amacıyla" satın alacağını söyledi. Baykar tarafından yapılan açıklamada ise Bayraktar Akıncı’nın Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri envanterinde görev yapacağı dile getirildi. Anlaşma kapsamında Baykar tarafından eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de sağlanacak. Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasındaki iş birliği anlaşmasını Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari imzaladı. Böylece Akıncı TİHA satın alan ülke sayısı 6 oldu.

    Akıncı TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesinin yanında Türkiye ve Suudi Arabistan ayrıca enerji, gayrimenkul ve doğrudan yatırımlar dahil olmak üzere farklı sektörlerde çeşitli mutabakat zabıtları imzaladı.

    Bayraktar Akıncı TİHA özellikler

    • Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg
    • Havada Kalış: 24 saat
    • Kanat Açıklığı: 20 metre
    • Yükseklik: 4,1 metre
    • Uzunluk: 12,2 metre
    • Seyir - Maksimum Hız: 150 - 195 Knots
    • Haberleşme Menzili: LOS & BLOS
    • Operasyonel - Maksimum İrtifa: 30.000 feet - 40,000 feet
    • Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg
    • Faydalı Yük - ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT
    • Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Mühimmatlar
    • İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor
    • Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)
    • Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
    • Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği
    • Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği
    • Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği
    • Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması
    • Çapraz Yedekli YKİ Sistemi
    • Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri
    • Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri
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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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