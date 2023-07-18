Türkiye tarihinin en büyük anlaşması! Suudi Arabistan, Bayraktar Akıncı alıyor

Tam Boyutta Gör Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte geçtiğimiz gün Körfez Turu’na başladı. Çok amaçlı bu tur kapsamında Türkiye, bölge ülkeleriyle ilişkilerini onarmak isterken aynı zamanda çeşitli iş birlikleri yapmayı hedefliyor. Bu bağlamda heyetin ilk ziyaret ettiği ülke olan Suudi Arabistan, görüşmeler kapsamında Baykar’ın Bayraktar Akıncı TİHA sistemlerini alacağını duyurdu.

Türkiye tarihinin en büyük anlaşması

Tam Boyutta Gör Baykar CEO’su Haluk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar Akıncı TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzalandığı duyuruldu. Yapılan sözleşmenin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı anlaşması olduğunun altı çizildi. Bununla birlikte sözleşmenin detayları ise henüz açıklanmadı.

Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman attığı bir tweet'te Suudi Arabistan'ın insansız hava araçlarını "krallığın silahlı kuvvetlerinin hazırlığını arttırmak, savunma ve üretim yeteneklerini güçlendirmek amacıyla" satın alacağını söyledi. Baykar tarafından yapılan açıklamada ise Bayraktar Akıncı’nın Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri envanterinde görev yapacağı dile getirildi. Anlaşma kapsamında Baykar tarafından eğitim, teknik destek ve lojistik hizmetleri de sağlanacak. Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasındaki iş birliği anlaşmasını Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari imzaladı. Böylece Akıncı TİHA satın alan ülke sayısı 6 oldu.

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Akıncı TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesinin yanında Türkiye ve Suudi Arabistan ayrıca enerji, gayrimenkul ve doğrudan yatırımlar dahil olmak üzere farklı sektörlerde çeşitli mutabakat zabıtları imzaladı.

Bayraktar Akıncı TİHA özellikler

Maksimum Kalkış Ağırlığı: 6.000 kg

Havada Kalış: 24 saat

Kanat Açıklığı: 20 metre

Yükseklik: 4,1 metre

Uzunluk: 12,2 metre

Seyir - Maksimum Hız: 150 - 195 Knots

Haberleşme Menzili: LOS & BLOS

Operasyonel - Maksimum İrtifa: 30.000 feet - 40,000 feet

Faydalı Yük Kapasitesi: 1.500 kg

Faydalı Yük - ISR: Simultane EO/IR/LD, Çok Amaçlı AESA Radar & SIGINT

Faydalı Yük - Mühimmatlar: Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmatlar, Füzeler & Uzun Mühimmatlar

İtki Tipi: 2 x 750 HP veya 2 x 450 HP Turboprop Motor

Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği

Dahili Sensör Füzyonu Destekli Hassas Otomatik Kalkış ve İniş Özelliği

Tam Otomatik Taksi ve Park Özelliği

Yarı Otonom Uçuş Modları Desteği

Hata Toleranslı ve 3 Yedekli Sensör Füzyonu Uygulaması

Çapraz Yedekli YKİ Sistemi

Özgün Yedekli Servo Aktüatör Birimleri

Özgün Yedekli Lityum Tabanlı Batarya Birimleri

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