Ekran altı kameralı Nubia Z30'un yüksek kalitede görselleri paylaşıldı

Resident Evil Village'ın yeni bir oynanış videosu paylaşıldı

Galaxy Book Pro hafifliğiyle dikkat çekiyor

Testere serisinin 9. filmi Spiral: From the Book of Saw'dan yeni bir sahne paylaşıldı

Intel Tiger Lake Refresh ince dizüstüler için geliyor

Her segmente hitap eden Galaxy Book duyuruldu

5600 MHz DDR5 RAM’ler seneye geliyor

Yeni Volkswagen ID.4 GTX tanıtıldı: 295 beygirlik elektrikli SUV

RTX 30 serisinin Lite Hash Rate versiyonları geliyor

ROCCAT Kone Pro oyuncu faresi tanıtıldı

Windows 10 kullanıcı sayısı 1.3 milyara ulaştı

Resmen açıklandı: F1 yeniden Türkiye'de!

AMD rekor üstüne rekor kırıyor

PS Plus Mayıs 2021 oyunları açıklandı

Nike'ın PlayStation 5 temalı spor ayakkabısı önümüzdeki ay geliyor

Galaxy Book Odyssey dünyanın ilk RTX 3050 Ti ekran kartlı bilgisayarı oldu

Bakan Yardımcısından kripto para açıklaması

Microsoft'un oyun bölümünün gelirleri %50 arttı

2021 Volkswagen T7 Multivan bu kez konsol tasarımına ilişkin ipuçlarıyla karşımızda

PlayStation Store'da Altın Hafta indirimleri başladı: %80'e varan fırsatlar

ASELSAN ilk çeyrekte kar açıkladı

The Last of Us 3'ün geliştirme sürecinden yeni bilgiler paylaşıldı: Senaryo taslağı hazır

Windows 10 sürümlerinin güncel kullanım oranları açıklandı

Türkiye'de 5G için ilk tarih verildi: Bekleyiş uzun sürecek

Huawei Watch GT 2 önemli bir yazılım güncellemesi aldı

Cyberpunk 2077'nin yamaları devam ediyor: 1.22 yaması yayınlandı

Yeni Game of Thrones dizisi House Of The Dragon'dan ilk görüntüler paylaşıldı

Tesla, Model 3'ün dünyanın en çok satan premium sedanı olduğunu açıkladı

Total War: Rome Remastered'ın sistem gereksinimleri belli oldu

Samsung Galaxy M42 5G tanıtıldı: Snapdragon 750G, 5.000mAh pil ve dörtlü kamera

Apple, zayıf talep ve artan rekabet nedeniyle AirPods üretimini azaltıyor

Dev şirketlerin Bitcoin heyecanı Sürüyor: Nexon 100 milyon dolarlık BTC Aldı

PlayStation 5 ve PlayStation 4'ün ne kadar sattığı açıklandı

Alphabet ilk çeyreği rekor gelirle kapattı

Microsoft karına kar katıyor

RTX 3080 Ti’ın çıkış tarihi netleşiyor

Starlink uydularına yeni yörünge izni geldi: Hızlar artacak

Buluşma simülasyonu oyunu Tender: Creature Comforts, mobil cihazlar için yayınlandı

Oppo A95 5G tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

AMD, 3 nm Ryzen 8000’de big.LITTLE benzeri tasarıma geçebilir

Kripto para saldırılarına Intel ve Microsoft kalkanı

