ASELSAN ilk çeyrekte kar açıkladı

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ASELSAN, 2021 yılının ilk çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin Ocak, Şubat ve Mart cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 büyüyerek 3,2 milyar TL’ye ulaştı. Net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 1,21 milyar TL olarak açıklandı.

İlk çeyrekteki brüt karı, 2020’nin ilk çeyreğine göre yüzde 40 arttı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) yüzde 23 artarak 761 milyon TL’ye yükselti. Şirketin özkaynaklarının aktife oranı %56 olarak gerçekleşti. Bakiye siparişleri toplamı da 9 Milyar ABD Doları olarak gerçekleşti. ASELSAN, yılın ilk çeyreğinde 4 bini aşkın tedarikçisine 4 milyar TL’lik ödeme yaptı.

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Kanada, SİHA parçaları için Türkiye’ye ambargo uygulama kararı aldı. ASELSAN, önceki yıllarda Kanada’dan tedarik ettiğimiz CATS ekipmanının yerli versiyonunu üretiyor. Böylece Kanada’nın ambargosundan etkilenmemiş olduk. Şirket, 2 hafta önce ASELSAN CATS’ın seri üretimine başladı. Savunma sanayi ürünlerinin yanı sıra sağlık ürünlerinde ihracat yapıldı. Örneğin ani kalp durmalarında kritik müdahaleyi gerçekleştiren Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazının Fransa ve İtalya’ya ihracatı gerçekleştirildi.

https://www.aselsan.com.tr/tr/basin-odasi/haber-detay/aselsan-istikrarli-buyumesini-surdurdu-4632

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