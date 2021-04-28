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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASELSAN ilk çeyrekte kar açıkladı

    ASELSAN, net karını 2021'in ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 34 artırarak 1,21 milyar TL'ye yükseltti. Cirosu yüzde 22 büyüdü.
    28 Nisan 2021, 16:30 (11 sa.)
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    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    5

    ASELSAN ilk çeyrekte kar açıkladı
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    ASELSAN, 2021 yılının ilk çeyrek dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin Ocak, Şubat ve Mart cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 büyüyerek 3,2 milyar TL’ye ulaştı. Net karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 1,21 milyar TL olarak açıklandı.

    İlk çeyrekteki brüt karı, 2020’nin ilk çeyreğine göre yüzde 40 arttı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) yüzde 23 artarak 761 milyon TL’ye yükselti. Şirketin özkaynaklarının aktife oranı %56 olarak gerçekleşti. Bakiye siparişleri toplamı da 9 Milyar ABD Doları olarak gerçekleşti. ASELSAN, yılın ilk çeyreğinde 4 bini aşkın tedarikçisine 4 milyar TL’lik ödeme yaptı.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft karına kar katıyor"

    Kanada, SİHA parçaları için Türkiye’ye ambargo uygulama kararı aldı. ASELSAN, önceki yıllarda Kanada’dan tedarik ettiğimiz CATS ekipmanının yerli versiyonunu üretiyor. Böylece Kanada’nın ambargosundan etkilenmemiş olduk. Şirket, 2 hafta önce ASELSAN CATS’ın seri üretimine başladı. Savunma sanayi ürünlerinin yanı sıra sağlık ürünlerinde ihracat yapıldı. Örneğin ani kalp durmalarında kritik müdahaleyi gerçekleştiren Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazının Fransa ve İtalya’ya ihracatı gerçekleştirildi.



    https://www.aselsan.com.tr/tr/basin-odasi/haber-detay/aselsan-istikrarli-buyumesini-surdurdu-4632
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    C CleanCoders (Fatih ) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen wert1903
    Türkiyedeki hisseleri yabancı yatırımcı yükseltir. yabancı yatırımcı hisse almadı diye Aselsan başarısız diyemeyiz.
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    WB 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yunan cildiriyor, bir de bizim muhalefet..
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    scientia 55 dk. ( Mesaj Silindi )
    Hisse değeriyle şirket karının alakası var mı yoksa kaçırdığım bir nokta mı var?
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    hisse senedi grafikleri aynı şeyleri söylemiyor !
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    SuperVisör (mahir cam) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    aselsanı satmasınlar hisse misse yok kimseye..
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    Ussuz (mehmet ) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şimdi şöyle bir şey var ciro TL olarak mı büyüdü dolar olarak mı. TL zaten geçen seneden bu yana %20 değer kaybetmiştir heralde. Ülke şöyle uçtu böyle uçtu gelir şöyle arttı derken Ahaber yalan söylemiyor aslında adamlar haklı aynı miktarda dolar cirosu yapsan bile TL değer kaybediyor adamlarda TL üzerinden şu kadar büyüdük diyor yersen.
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    WB 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yunan cildiriyor, bir de bizim muhalefet..
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    W wert1903 (TANER KARACA) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    evet evet hisseler o yüzden düşüte :)
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    C CleanCoders (Fatih ) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) wert1903
    Türkiyedeki hisseleri yabancı yatırımcı yükseltir. yabancı yatırımcı hisse almadı diye Aselsan başarısız diyemeyiz.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    isakoc (isa koç) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) wert1903
    Ve bunun hoşuna gitmesi garip. Aseldan hissesi olan yabancılar büyük oranda hisselerini sattılar. Yerli yatırımcınında solcu kısmı hasetinden hisse almıyor. Haliyle rakamsal olarak düşmüş görünüyor. Devletin şirketini tayyibin şirketiymiş gibi kinleniyorlar.
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    V venice24 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hakkıdır umarım daha çok gelişirler
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