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    Microsoft karına kar katıyor

    Microsoft Azure bulut sistemleri, Xbox One ve Office 365 platformu gibi unsurlar pandemi döneminde en büyük artışı yakaladı. Firma beklentilerin de üzerine çıktı.
    28 Nisan 2021, 10:30 (4 sa.)
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    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Microsoft karına kar katıyor

    Pandeminin teknoloji devlerini çok daha güçlü bir hale getirdiği gerçek. Uzaktan eğitim ve çalışma şartlarına uygun altyapısı olan firmalar neredeyse maça 1-0 önde başlamış durumda. Microsoft bunların başında geliyor.

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    Microsoft paraya para demiyor

    Yeni yılın ilk çeyrek mali raporlarına göre Microsoft’un elde ettiği gelir 41.7 milyar dolar ile yüzde 19 artış sağladı. Firma beklentilerin de üzerine çıktı. Faaliyet karı ise 15.5 milyar dolar ile yüzde 44 artış gösterdi.

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    Uzaktan etkileşim konseptinin yaygınlaşması Azure altyapısı ve Office 365 servislerine ilgiyi arttırdı. Azure gelirleri yüzde 50 civarında artarken Akıllı Bulut bölümünün tamamı ise yüzde 22 artışla 15.1 milyar dolar gelir elde etti.

    Windows ve Xbox platformlarının yer aldığı Kişisel Bilişim bölümünün toplam geliri 13 milyar dolar ile yüzde 19 artış gösterirken Xbox satışlarının da yüzde 232 arttığı belirtiliyor. Yani ilk çeyrek her açıdan Microsoft’a kazandırmış oldu.



    https://www.engadget.com/microsoft-q3-2021-earnings-report-pandemic-204921611.html
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    U uluscebecicankaya 39 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Pandemi harbiden işlerine yaramış
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    Z zulu123 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Office 365 değil, Microsoft 365 artık. 365 ile Windows, HomeOffice çalışanlar için mükemmel bir takım oluşturuyor. Bence MS'un en akıllıca işlerinden biri.
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    K Kayaa__h 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Paraya bak. Bir çok ülkenin dış borcundan daha fazla
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    WB 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Windows u sana bana bosuna neredeyse bedavaya vermiyor
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) WB
    O yüzden zaten Windows 10, gelmiş geçmiş en bug barındıran işletim sistemlerinden biri. Şirket çalışanları artık Windows 10 ile uğraşmak istemiyor.
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    F f1bilalII 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ama güncelleme yapmıyor
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    İ isimsiz2424 (mehmet emin ünal) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Paraya bak be deli para
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