Microsoft karına kar katıyor

Pandeminin teknoloji devlerini çok daha güçlü bir hale getirdiği gerçek. Uzaktan eğitim ve çalışma şartlarına uygun altyapısı olan firmalar neredeyse maça 1-0 önde başlamış durumda. Microsoft bunların başında geliyor.

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Microsoft paraya para demiyor

Yeni yılın ilk çeyrek mali raporlarına göre Microsoft’un elde ettiği gelir 41.7 milyar dolar ile yüzde 19 artış sağladı. Firma beklentilerin de üzerine çıktı. Faaliyet karı ise 15.5 milyar dolar ile yüzde 44 artış gösterdi.

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Uzaktan etkileşim konseptinin yaygınlaşması Azure altyapısı ve Office 365 servislerine ilgiyi arttırdı. Azure gelirleri yüzde 50 civarında artarken Akıllı Bulut bölümünün tamamı ise yüzde 22 artışla 15.1 milyar dolar gelir elde etti.

Windows ve Xbox platformlarının yer aldığı Kişisel Bilişim bölümünün toplam geliri 13 milyar dolar ile yüzde 19 artış gösterirken Xbox satışlarının da yüzde 232 arttığı belirtiliyor. Yani ilk çeyrek her açıdan Microsoft’a kazandırmış oldu.

https://www.engadget.com/microsoft-q3-2021-earnings-report-pandemic-204921611.html

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