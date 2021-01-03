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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASELSAN'ın küp uydusu SpaceX Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlatılacak

    ASELSAN'ın geliştirdiği küp uydusu ASELSAT, 16 Ocak'ta Falcon 9 ile yörüngeye yerleştirilecek.
    6 gün
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    24
    Uzay
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    11

    ASELSAN'ın küp uydusu SpaceX Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlatılacak
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    ASELSAN, uzaydan görüntü ve bilgi almak için geliştirdiği ASELSAN Küp Uydusu’nu yakında uzaya gönderecek. ASELSAT Küp Uydusu, 14 Ocak’ta SpaceX’in Falcon 9 roketi ile alçak dünya yörüngesine yerleştirilecek. Falcon 9 roketi, ASELSAT'ı yörüngeye yerleştirdikten sonra Amerika'daki üssüne geri iniş yapacak.

    Ayrıca Bkz. "Çin uzayda vites yükseltiyor: Dev uzay istasyonu 2021'de fırlatılacak"

    ASELSAT Küp Uydusu, dünya üzerindeki herhangi bir bölgenin yüksek çözünürlüklü görüntüsünü X-Bant vericisi ile dünyaya aktaracak. Radyasyonu ve sıcaklığı ölçen sensörü sayesinde alçak yörüngedeki bilgileri yer istasyonuna iletecek.

    ASELSAN'ın küp uydusu SpaceX Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlatılacak
    Tam Boyutta Gör

    14 Ocak’ta yörüngeye yerleştirilecek uydu, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından üretilen platforma entegre edilerek geliştirildi. Bileşenler ASELSAN tarafından üretildi. Buradan elde edilen bilgi birikimleri daha yüksek özellikli uydu teknolojilerine referans olacak.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/aselsanin-kup-uydusu-icin-geri-sayim/2096345 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    muroooo19 (murat aksdjas) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu roketleri de birgün yerlilestiririz umarım. Cidden çağ atlariz.
    2 Yanıt Yanıtla +12
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    method16 (taner yavaş) 6 gün ( Mesaj Silindi ) muroooo19
    atam FATIH SULTAN MEHMET HAN bır cag acıp bır cag kapatmadı mı yeterkı ınanalım.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Serkan Murat Yıldırım (Murat Yıldırım) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bütün karantina boyunca halkindan 10 tl isteyen devlet roket isimi yapiyor hahhahhahahahahahahhhhahahhahahahm





    Ver gazi ver
    Yanıtla +2
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    mezun2021itü 4 gün ( Mesaj Silindi )
    uzaya roket göndermek zor iştir mühendis eğitmek lazım arge lazım en az 10 15 seneye bizde kendi roketlerimizle göndeririz spacex bu alanda maliyetleri okadar düşürdüki kimse ruslara fransızlara çinlilere fırlattırmıyor uyduları
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Uydunun içine veya üstüne Ayet -el kürsi ve Nazar dualı nazar boncuğu koymak lazım. Veyahut Cumhurbaşkanlığı forsu ...
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    liaratsoni (asari ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Millet uzaya çıkıyor biz hala...
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    BlackLead 5 gün ( Mesaj Silindi )
    ah canım aktroller. daha markete gidip peynir, et alamıyoruz ama olsun roketimiz olacak bi gün inş. amin
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    hollowman_ (N. b.) 5 gün ( Mesaj Silindi ) BlackLead
    2 Yıl önce Roketsan ile 100 km sınırını geçtik cahil kardeşim. 2026 yılında nasip olursa alçak yörüngeye belli ağırlıkta uydu gönderebilir hale geleceğiz. Senin gibi CHP trolleri de anca bu icraatlara laf söyleyip heykel dikenleri alkışlasın.
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    231407 (Barış Özdemir) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Gönül isterdi ki bizim roketimizle fırlatılsın
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    Denorath 6 gün ( Mesaj Silindi ) 231407
    O da olacak inşallah 👍
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Fotoğrafa bakınca RTX 3080'i uydu diye fırlatacaklar sandım :D

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Askaparta 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Roket yerli değilmiş, olmaz denecektir. Raketle gitsin bari, vuralım uzaya.

    Uzayda geç kalmayalım, elin eliyle de olsa gidelim. Sonra eli bırakırız, kendi elimize bakarız.
    Yanıtla +3
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    muroooo19 (murat aksdjas) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Şu roketleri de birgün yerlilestiririz umarım. Cidden çağ atlariz.
    2 Yanıt Yanıtla +12
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    celik44 (hmt çlk) 6 gün ( Mesaj Silindi ) muroooo19
    Roket yerleşmiyor yalnız, götürüyor
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    method16 (taner yavaş) 6 gün ( Mesaj Silindi ) muroooo19
    atam FATIH SULTAN MEHMET HAN bır cag acıp bır cag kapatmadı mı yeterkı ınanalım.
    Yanıtla +4
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