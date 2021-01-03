ASELSAN'ın küp uydusu SpaceX Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlatılacak

ASELSAN, uzaydan görüntü ve bilgi almak için geliştirdiği ASELSAN Küp Uydusu’nu yakında uzaya gönderecek. ASELSAT Küp Uydusu, 14 Ocak’ta SpaceX’in Falcon 9 roketi ile alçak dünya yörüngesine yerleştirilecek. Falcon 9 roketi, ASELSAT'ı yörüngeye yerleştirdikten sonra Amerika'daki üssüne geri iniş yapacak.
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ASELSAT Küp Uydusu, dünya üzerindeki herhangi bir bölgenin yüksek çözünürlüklü görüntüsünü X-Bant vericisi ile dünyaya aktaracak. Radyasyonu ve sıcaklığı ölçen sensörü sayesinde alçak yörüngedeki bilgileri yer istasyonuna iletecek.
14 Ocak’ta yörüngeye yerleştirilecek uydu, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından üretilen platforma entegre edilerek geliştirildi. Bileşenler ASELSAN tarafından üretildi. Buradan elde edilen bilgi birikimleri daha yüksek özellikli uydu teknolojilerine referans olacak.
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/aselsanin-kup-uydusu-icin-geri-sayim/2096345 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Ver gazi ver
Uzayda geç kalmayalım, elin eliyle de olsa gidelim. Sonra eli bırakırız, kendi elimize bakarız.