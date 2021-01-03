ASELSAN'ın küp uydusu SpaceX Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlatılacak

Tam Boyutta Gör

ASELSAN, uzaydan görüntü ve bilgi almak için geliştirdiği ASELSAN Küp Uydusu’nu yakında uzaya gönderecek. ASELSAT Küp Uydusu, 14 Ocak’ta SpaceX’in Falcon 9 roketi ile alçak dünya yörüngesine yerleştirilecek. Falcon 9 roketi, ASELSAT'ı yörüngeye yerleştirdikten sonra Amerika'daki üssüne geri iniş yapacak.

Ayrıca Bkz. "Çin uzayda vites yükseltiyor: Dev uzay istasyonu 2021'de fırlatılacak"

ASELSAT Küp Uydusu, dünya üzerindeki herhangi bir bölgenin yüksek çözünürlüklü görüntüsünü X-Bant vericisi ile dünyaya aktaracak. Radyasyonu ve sıcaklığı ölçen sensörü sayesinde alçak yörüngedeki bilgileri yer istasyonuna iletecek.

Tam Boyutta Gör

14 Ocak’ta yörüngeye yerleştirilecek uydu, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından üretilen platforma entegre edilerek geliştirildi. Bileşenler ASELSAN tarafından üretildi. Buradan elde edilen bilgi birikimleri daha yüksek özellikli uydu teknolojilerine referans olacak.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/aselsanin-kup-uydusu-icin-geri-sayim/2096345

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.